Джинсы с высокой талией: что ты делаешь не так и как их носить правильно

Еще четыре года назад мужчины готовы были выйти на баррикады, чтобы запретить джинсы с высокой талией, но сегодня без них не обходится ни одна модница. Однако носить такую модель нужно уметь – как это делать, Cosmo рассказывает прямо сейчас.
Неправильно подбираешь размер талии
Нас, женщин, редко обвинишь в завышенной самооценке, поэтому даже при выборе джинсов мы порой покупаем пару с небольшим «запасом». И это запас играет с нами злую шутку: молния на джинсах «плывет», вырисовываясь в волну, а в районе карманов материал мнется. В итоге имеем неопрятный вид и необходимость стирать штаны после каждой носки. Перед покупкой обязательно измерь талию и переведи в американский размер (поскольку в большинстве случаев именно он указан на джинсах).
Пытаешься выдать бойфренды за mom
Даже если утянуться поясом, бойфренды не станут джинсами с высокой талией, зато будут топорщиться под давлением ремня и создавать неловкий эффект в области паха.
Игнорируешь длину посадки
Длина посадки – расстояние от пуговицы до места стыка материала – важна не меньше, чем обхват талии. Если выбрать не свой размер, будешь чувствовать постоянный дискомфорт внизу, особенно при сидении.
Выбираешь фасон не по фигуре
«Песочные часы» и «груша» не те типы фигур, которым следует выбирать клеш. Он прибавит лишних килограммов и подчеркнет то, что не стоит. Таким девушка лучше выбирать зауженный вариант, как это делает Ким Кардашьян.
Не следишь за длиной
Слишком короткая длина при прямом крое – опасность номер один. Бедра станут шире, а ноги короче.
Носишь зауженный вариант при фигуре «яблоко»
Линия нарушается, когда доходит до акцента на талии. У «яблочниц» нет сильного изгиба между грудью и бедрами, поэтому им лучше выбирать фасон «банан» или moms.
Спускаешь их до бедер
Редкий случай, но бывает. Похудев, мы можем подумать, что такая модель превратит нас в скейтерш из Лос-Анджелеса, но она сшита так, чтобы обтягивать наши бедра, и, если спустить джинсы, произойдет деформация силуэта.