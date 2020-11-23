Джинсы с высокой талией: что ты делаешь не так и как их носить правильно

Неправильно подбираешь размер талии

Нас, женщин, редко обвинишь в завышенной самооценке, поэтому даже при выборе джинсов мы порой покупаем пару с небольшим «запасом». И это запас играет с нами злую шутку: молния на джинсах «плывет», вырисовываясь в волну, а в районе карманов материал мнется. В итоге имеем неопрятный вид и необходимость стирать штаны после каждой носки. Перед покупкой обязательно измерь талию и переведи в американский размер (поскольку в большинстве случаев именно он указан на джинсах).

Пытаешься выдать бойфренды за mom

Даже если утянуться поясом, бойфренды не станут джинсами с высокой талией, зато будут топорщиться под давлением ремня и создавать неловкий эффект в области паха.

Игнорируешь длину посадки

Длина посадки – расстояние от пуговицы до места стыка материала – важна не меньше, чем обхват талии. Если выбрать не свой размер, будешь чувствовать постоянный дискомфорт внизу, особенно при сидении.

Выбираешь фасон не по фигуре

«Песочные часы» и «груша» не те типы фигур, которым следует выбирать клеш. Он прибавит лишних килограммов и подчеркнет то, что не стоит. Таким девушка лучше выбирать зауженный вариант, как это делает Ким Кардашьян.

Не следишь за длиной

Слишком короткая длина при прямом крое – опасность номер один. Бедра станут шире, а ноги короче.

Носишь зауженный вариант при фигуре «яблоко»

Линия нарушается, когда доходит до акцента на талии. У «яблочниц» нет сильного изгиба между грудью и бедрами, поэтому им лучше выбирать фасон «банан» или moms.

Спускаешь их до бедер