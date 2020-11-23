Стареть красиво: пять вещей, которые помогут выглядеть ухожено и свежо после 50 лет

Защиту кожи от фотостарения Жак Пруст выделяет отдельным пунктом. Зачем провоцировать старение, если мы явно знаем о негативном влиянии УФ-лучей на состояние кожи. Последователи красивого старения уважают свое тело и максимально оберегают его от стресса. Хайкинг, плавание и прогулки (любимые занятия адептов тренда) не обходятся без хорошего слоя крема с SPF ни зимой, ни летом.

Седина

Приверженцы тренда не станут показывать на вас пальцем, если вы закрасите седину. Ровно как за благородную седину вас никто не осудит. Better aging — это всегда про выбор. Нравятся каштановые волосы? Прекрасно! Любите свою седину? Нет проблем! Единственное, красиво стареющие мужчины предпочитают не скрывать поседевшие волосы и это очень круто! Степенный мужчина, знающий себе цену, смотрится в тысячу раз привлекательнее того, кто молодится не по возрасту. Одежда и стиль