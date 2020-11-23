Стареть красиво: пять вещей, которые помогут выглядеть ухожено и свежо после 50 лет

Частo слышим о ком-то: «Как она постарела!» Но стареть – это нормально. Просто кто-то делает это красиво, а кто-то – не очень, пишет «Домашний Очаг».
Термин better aging (в переводе с англ. – лучшее или более качественное старение) появился недавно благодаря профессору Жаку Прусту, пионеру в области биологии старения. Философия этого подхода проста: нам нужно принять, что старение неизбежно. И значит, что не нужно его маскировать, его следует красиво подать.
Важно не закалывать лицо ботоксом и филлерами, создавая иллюзию молодости. Адепты better aging борются с причиной, а не следствием. Курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни — все это сказывается на нашей коже. Быстрее появляются морщины, а лишний вес создает нагрузку на суставы. Вы замечали, как молодо выглядят люди, занимающиеся спортом? А люди с лишним весом кажутся старше своих лет? Основа better aging — физическая активность, любовь к себе, регулярные проверки состояния здоровья. Жак Пруст объясняет, что любой орган стареет из-за снижения нагрузки и функционирования, проводя параллель с ржавеющими деталями сломанного авто.Двигаясь, вы не даете деталям заржаветь, хоть с возрастом это и дается чуть сложнее.
О силе мысли и психосоматике написаны тысячи книг. И если мы считаем, что мы уже старые и немощные, это отражается и на нашем внешнем виде. Better aging учит принимать себя с сединой, морщинами и пигментными пятнами. Это нормально! Мы не можем бороться со временем. Гораздо приятнее провести время в компании позитивного человека, чем с тем, кто в лишний раз боится улыбнуться, чтобы не провоцировать появление морщин. Корейские ученые из Сеульского национального университета и Университета Йонсей, провеои исследование о взаимосвязи мышления и долголетия. выяснилось, что люди, которые молоды душой, сохраняют ясный ум и память до глубокой старости.
Увлажнение и питание кожи — не баловство, а необходимость. Философия нового тренда подразумевает заботу о каждой частичке тела и просит не забывать наносить крем на участки-идентификаторы возраста. Наносите крем не только на лицо, но и в зону декольте, шею, мочки ушей и колени. Люди, стареющие красиво, подбирают уход по возрасту. Приверженец better aging скорее откажется от филлеров, придающих новую форму, в пользу лазерной шлифовки. А все потому, что последняя стимулирует естественную регенерацию тканей, а не искусственный объем.
Защиту кожи от фотостарения Жак Пруст выделяет отдельным пунктом. Зачем провоцировать старение, если мы явно знаем о негативном влиянии УФ-лучей на состояние кожи. Последователи красивого старения уважают свое тело и максимально оберегают его от стресса. Хайкинг, плавание и прогулки (любимые занятия адептов тренда) не обходятся без хорошего слоя крема с SPF ни зимой, ни летом.
Приверженцы тренда не станут показывать на вас пальцем, если вы закрасите седину. Ровно как за благородную седину вас никто не осудит. Better aging — это всегда про выбор. Нравятся каштановые волосы? Прекрасно! Любите свою седину? Нет проблем! Единственное, красиво стареющие мужчины предпочитают не скрывать поседевшие волосы и это очень круто! Степенный мужчина, знающий себе цену, смотрится в тысячу раз привлекательнее того, кто молодится не по возрасту.
Одежда и стиль
Всему свое время и место. Бабушка 70 лет, одетая в джинсовую юбку, возможно, смотрится забавно, но никак не молодо. Ее сверстница в правильно подобранном элегантном платье, легко может вычесть из реального возраста лет пять. Но делается это не с целью омолодиться. Это принятие себя, своей философии и уважение к своему жизненному опыту. При этом адепты тренда легко могут надеть нарядный купальник на пляж, потому что он смотрится уместно. Здесь нет перехода из крайности в крайность, надевайте то, что вам нравится и то, что подчеркивает ваши достоинства.