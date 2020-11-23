Семь психологических уловок, которые помогут похудеть в любом возрасте

Удивительно, но это и правда работает: исследование под руководством исследователя Алана Хирша из Чикагского фонда обработки и исследования запахов и вкуса в Чикаго, подтвердило, что чем чаще люди нюхают яблоки, бананы и перечную мяту, тем меньше они хотят есть. Те добровольцы, которые в течение дня регулярно нюхали эти фрукты, в итоге теряли на 12 килограммов больше, чем другие участники эксперимента. Мы не знаем, как, но это точно работает!

Смотрите «ужастики» и комедии

Смех не только оздоравливает, но и помогает худеть: 10 минут здорового смеха «стоят» порядка 100 калорий – и, согласитесь, так худеть намного приятнее, чем в спортзале. Но вот что неожиданно: фильмы ужасов тоже помогают сбросить вес. Ученые пока не могут объяснить, в чем тут дело, но результаты экспериментов подтверждают: чем страшнее фильм, который вы посмотрели после ужина, тем больше калорий будет сожжено.

Молитесь перед едой