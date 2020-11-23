Семь психологических уловок, которые помогут похудеть в любом возрасте

Не получается питаться по правилам? Никак не доберетесь до спортзала? Не можете справиться с «заеданием» стресса? Привлекайте на помощь психологию, советует «Домашний Очаг»!
Эти совету могут показаться необычными и даже странными, но исследования подтвердили их эффективность – проверьте, они и правда работают!
Удивительно, но это и правда работает: исследование под руководством исследователя Алана Хирша из Чикагского фонда обработки и исследования запахов и вкуса в Чикаго, подтвердило, что чем чаще люди нюхают яблоки, бананы и перечную мяту, тем меньше они хотят есть. Те добровольцы, которые в течение дня регулярно нюхали эти фрукты, в итоге теряли на 12 килограммов больше, чем другие участники эксперимента. Мы не знаем, как, но это точно работает!
Смотрите «ужастики» и комедии
Смех не только оздоравливает, но и помогает худеть: 10 минут здорового смеха «стоят» порядка 100 калорий – и, согласитесь, так худеть намного приятнее, чем в спортзале. Но вот что неожиданно: фильмы ужасов тоже помогают сбросить вес. Ученые пока не могут объяснить, в чем тут дело, но результаты экспериментов подтверждают: чем страшнее фильм, который вы посмотрели после ужина, тем больше калорий будет сожжено.
Молитесь перед едой
Или медитируйте – тоже поможет. Главное, чтобы расслабиться (стресс заставляет нас отдавать предпочтение нездоровой еде с высоким содержанием сахара, легких углеводов и вредных жиров), а также настроиться на прием пищи – и есть вдумчиво, ни на что не отвлекаясь. Некоторые диетологи утверждают, что предобеденные молитвы помогают сбросить до семи килограммов!
Пояс не должен быть слишком тугим и пережимать вашу талию, нарушая кровообращение, но если он есть на вашей одежде во время обеда или ужина, скорее всего, вы съедите меньше, чем без него. Вам необязательно пользоваться этим трюком ежедневно, но вот если вы собираетесь в гости или планируете большое застолье, выбирайте платье или брюки с поясом.
Хотите съедать на треть меньше? Просто повесьте зеркало напротив своего обеденного стола и садитесь так, чтобы видеть свое отражение. Как ни странно, но вид жующего себя существенно повышает мотивацию и помогает худеть.
Покупайте конфеты только в фантиках
Не можете отказаться от сладостей? Тогда отдавайте предпочтение тем конфетам и шоколадкам, которые нужно разворачивать от фантиков: исследование, проведенное специалистами из Швейцарии, продемонстрировало, что мы съедаем на треть меньше сладостей, если предварительно нам приходится снимать с них обертку.
Но только с ванильным ароматом: как показало еще одно исследование, этот трюк помогает отказаться от десерта. Хотите похудеть? Нюхайте ваниль в конце трапезы, и вам не захочется завершать ее сладостями!
Выбирайте синий
Если вы отделаете свою кухню или столовую в синих тонах, вам будет проще похудеть: исследования подтвердили, что синий цвет подавляет аппетит, так как делает пищу менее привлекательной. Купите посуду синего цвета и светильники из синего стекла – если верить некоторым ученым, это поможет вам съедать на 30% меньше!