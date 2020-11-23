Я люблю тебя: 20 способов сказать это ребенку

1. Устройте дома сказку: соорудите шалашик из подушек и одеял, или домик под столом, нарядитесь в карнавальные костюмы или просто уютные пижамы. Возьмите фонарик и почитайте вместе интересную книжку — только вы и ваши дети.

2. Пишите ребенку записки с признанием в любви, пожеланиями успехов и т. п. Записки можно приклеивать на зеркало в ванной, класть в карман, в портфель среди тетрадей.

3. Пересмотрите вместе семейный фотоальбом, особенно те фото, на которых ребенок еще совсем кроха. Расскажите ему о том, каким он был, и обязательно восхититесь им в данный момент. Вон он какой вырос! Мамина гордость!

4. Сходите с малышом на прогулку в парк и вдоволь порезвитесь вместе с ним. Обязательно тоже поиграйте с ребенком в те игры, которые ему нравятся.

5. Испеките вместе с ребенком печенье или пирог. Такие совместные приготовления запоминаются на всю жизнь.

6. Разрешайте ребенку иногда пошалить. А еще лучше — пошалите вместе. Например, после летнего дождя побегайте по лужам, осенью — по опавшим листьям, а зимой сразитесь в снежки.

7. Разрешите ребенку поиграть немного дольше, чем обычно. Пускай посмотрит с вами фильм или поиграйте вместе в настольные игры.

8. Делайте ребенку сюрпризы — незапланированно ходите куда-нибудь (в кино, кафе, дельфинарий и т. п.). Пока они еще открыты для посетителей.

9. Приготовьте ребенку на завтрак что-то необычное. Либо накройте праздничный стол к его возвращению из школы. Пусть изюминкой будут любимые блюда вашего чада.

10. Сделайте вместе с ребенком шкатулку для его сокровищ и регулярно пополняйте ее новыми экспонатами.

11. Всегда встречайте малыша с улыбкой, обнимайте его, целуйте и говорите о том, как сильно соскучились.

12. Напишите ребенку настоящее письмо (это сейчас такая редкость) и отправьте по почте.

13. Устройте веселую фотосессию. Позируйте и фотографируйте друг друга так, чтобы фотографии получились смешными. Потом просмотр этих фото доставит немало удовольствия вашему чаду. Захватите на прогулку термос с чаем и печенье, устройте небольшой пикник.

14. Чаще спрашивайте малыша о том, чего бы ему больше всего хотелось. Это поможет вам в исполнении его детской мечты.

15. Разрешите ребенку поспать в родительской постели. Спите рядом, крепко обняв его.

16. Возьмите кроху в магазин за продуктами, советуйтесь с ним при выборе продуктов. Дайте ему право выбора: очень приятно знать, что твое мнение что-то значит.

17. Расскажите ребенку сказку перед сном. Сказку сочините сами, и пусть главным героем будет ваш малыш.

18. Если ребенок приболел, останьтесь дома, закутайтесь вместе в теплый плед, посмотрите мультики, устройте чаепитие с малиновым вареньем.

19. Купите что-нибудь ребенку (сувенирчик, игрушку или что-то вкусное), спрячьте дома и поиграйте в «холодно — горячо» (если ребенок далеко от цели, говорите «холодно», подходит ближе — «теплее», совсем рядом с кладом — скажите «горячо!»).