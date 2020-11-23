Алфавитная косметика: чем отличается вв крем от сс крема

BB-крем

Первый продукт с буквами, которые расшифровываются как Blemish Balm Cream, то есть «крем от недостатков», появился более 50 лет назад в Корее. Он создавался как дерматологическое средство с легким тональным эффектом, который можно было использовать после пластических операций (в Корее как раз тогда начался бум на них), а также косметологических процедур. Это было нужно, чтобы скрывать синячки, покраснения, увлажнять, защищать лицо от ультрафиолета, способного вызывать гиперпигментацию после пилингов или лазерных шлифовок.

А совсем скоро его оценили и те, кто не делал шлифовки, а просто изо дня в день соблюдал стандартный корейский ритуал ухода, состоящий из 10 этапов:

пре-очищения, включающего демакияж лица и глаз;

непосредственно очищение с использование гидрофильного масла, которое нужно смыть, а потом нанести гель или молочко;

пилинга;

тонизации;

пре-увлажнения с нанесением эссенции;

самого увлажнения, а также других этапов, на которые требовалось минимум 15 минут.

Это только утром, а очищать кожу, чтобы смыть макияж, надо ежедневно еще и вечером...

Неудивительно, что тюбик, который заменял половину из этих этапов, практически сразу после появления стал must-have у каждой кореянки. А в начале 2000-х годов, когда корейская косметика стала завоевывать Запад, - в косметичке немки, англичанки, француженки.

Западные производители вскоре сами стали производить такие, не ограничиваясь уже стандартными 5-6 ухаживающими свойствами, а увеличивая их чуть ли не до 10! Сияние, тон кожи, увлажнение, питание, выравнивание, защита от ультрафиолета — далеко не все свойства, которые есть у BB.

Сегодня недостатка в BB-средствах нет и у нас. Кто-то использует его как основное средство ухода вместо дневного ухода, а кто-то заменяет им тональник. Если кожа молодая, то, скорее всего, для ухода за ней вполне подойдет один биби-крем в сочетании со средством для умывания и тоником. Но при явных признаках возрастных изменений под него днем лучше наносить сыворотку, а вечером пользоваться ночным продуктом с активными компонентами.

СС-крем

Первый cc-крем появился в 2010 году, в основу его названия легли первые буквы слов Сolor Correction, означающие «Коррекция цвета». Производители презентовали новинку как тональное средство с увлажняющими компонентами, которое хорошо подстраивается под тон, корректирует недостатки.

Тогда чем отличается bb крем от сс крема, если они оба маскируют недостатки и улучшают цвет лица? СС более легкий, лучше подходит обладательницам жирной кожи. BB плотнее, потому отлично подойдет обладательницам нормальной или склонной к сухости кожи, которым не повредит лишнее питание. Также, отвечая на вопрос: «Что лучше bb или сс крем?», следует знать, что BB выравнивает тон в целом, а СС лучше справляется с точечными несовершенствами: пигментом, следами акне, сосудами.

Разбор по составу

Какое бы из этих средств ты ни выбрала, не будет лишним обратить внимание на состав. Более глубокое увлажнение обеспечат баночки с гиалуроновой кислотой, коллагеном, глицерином, мочевиной и экстрактом алоэ. Заодно эти компоненты придадут лицу гладкость и бархатистость.

Уменьшить пигментацию, выровнять рельеф кожи, сузить поры и осветлить тон помогут витамин С, молочная и койевая кислоты. Если кожа тонкая и склонна к раздражению, покраснению, сухости, нужны средства с алантоином, бетаином. Качественное матирование окажут BB или CC, содержащие экстракты зеленого винограда или белой ивы, минеральные добавки типа глины, талька, рисовую пудру, ниацинамид, глюконат натрия.

DD-кремы

Первый DD-крем появился на косметическом рынке в 2012 году, и был заявлен производителем как продукт для ежедневной защиты кожи тела: локтей, коленей, стоп. Профессиональных средств для ног, а также питательных лосьонов для тела, хорошо справляющихся с огрубевшими участками, было много. Так что dd-новинка особой популярностью не пользовалась.

Тогда было решено поменять рекламную компанию. Так DD, то есть Daily Defense («Ежедневная защита») стали рекомендовать как средство для ухода за лицом. Если тебя интересуют bb cc dd кремы отличия, то знай, что основное отличие dd от bb и сс кремов – защита кожи от обезвоживания и агрессии окружающей среды: смога, загрязнений, ультрафиолета.