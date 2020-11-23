Как испечь тарт с грушей и заварным кремом

В этом осеннем пироге удачно сочетаются хрустящее песочное тесто, нежный заварной крем и сочные груши.

Идеально, если вы приготовите этот десерт за день до подачи: в холодильнике он остынет и станет волшебно вкусным, пишет «Сегодня».