Как испечь тарт с грушей и заварным кремом

В этом осеннем пироге удачно сочетаются хрустящее песочное тесто, нежный заварной крем и сочные груши.
Идеально, если вы приготовите этот десерт за день до подачи: в холодильнике он остынет и станет волшебно вкусным, пишет «Сегодня».
Время приготовления: 2 часа
Калорийность: 257 ккал на 100 г
Ингредиенты
Для теста:
- 100 г сливочного масла
- 2 ст. л. с горкой сахара
- Щепотка соли
- 200-250 г муки
- 1 яйцо
- 2-3 ст. л. молока
Для начинки:
- 3-4 груши
- 2-3 ст. л. с горкой сахара
- 3 ст. л. воды
- Сок 0,5 лимона
Для заварного крема:
- 4 желтка
- 500 мл молока
- 50 г сахара
- 50 г сахарной пудры
- 50 г муки
- 1 пакетик ванильного сахара
Способ приготовления
- Приготовить тесто. Масло растереть с сахаром и солью. Добавить муку и хорошо перемешать до получения мелкой крошки. Добавить яйцо и молоко, собрать в шар. Распределить тесто по форме (24 см), дно наколоть вилкой и убрать в холодильник на 30-60 минут.
- Сделать начинку. Груши очистить от кожицы и сердцевины. Порезать их на кусочки и полить лимонным соком. В сковородке нагреть сахар с водой. Когда сахар растворится, добавить груши и обжарить по 5-6 минут с двух сторон. Остудить.
- Сварить заварной крем. Молоко с сахаром довести до кипения. Желтки смешать с сахарной пудрой и мукой. Влить молоко к желткам, хорошо перемешать. Остудить.
- На тесто выложить крем, на крем выложить груши и слегка утопить их. Выпекать при 180 ºС около 40 минут.
Как подавать десерт
Перед тем как нарезать, пирог нужно хорошо охладить.