Пн, 23.11.2020

Как испечь тарт с грушей и заварным кремом

Тарт с грушей. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В этом осеннем пироге удачно сочетаются хрустящее песочное тесто, нежный заварной крем и сочные груши.

 

Идеально, если вы приготовите этот десерт за день до подачи: в холодильнике он остынет и станет волшебно вкусным, пишет «Сегодня».

Время приготовления: 2 часа

Калорийность: 257 ккал на 100 г

Ингредиенты

Для теста:

  • 100 г сливочного масла
  • 2 ст. л. с горкой сахара
  • Щепотка соли
  • 200-250 г муки
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст. л. молока

Для начинки:

  • 3-4 груши
  • 2-3 ст. л. с горкой сахара
  • 3 ст. л. воды
  • Сок 0,5 лимона
Для заварного крема:
  • 4 желтка
  • 500 мл молока
  • 50 г сахара
  • 50 г сахарной пудры
  • 50 г муки
  • 1 пакетик ванильного сахара

Способ приготовления

  1. Приготовить тесто. Масло растереть с сахаром и солью. Добавить муку и хорошо перемешать до получения мелкой крошки. Добавить яйцо и молоко, собрать в шар. Распределить тесто по форме (24 см), дно наколоть вилкой и убрать в холодильник на 30-60 минут.
  2. Сделать начинку. Груши очистить от кожицы и сердцевины. Порезать их на кусочки и полить лимонным соком. В сковородке нагреть сахар с водой. Когда сахар растворится, добавить груши и обжарить по 5-6 минут с двух сторон. Остудить.
  3. Сварить заварной крем. Молоко с сахаром довести до кипения. Желтки смешать с сахарной пудрой и мукой. Влить молоко к желткам, хорошо перемешать. Остудить.
  4. На тесто выложить крем, на крем выложить груши и слегка утопить их. Выпекать при 180 ºС около 40 минут.

Как подавать десерт

Перед тем как нарезать, пирог нужно хорошо охладить.
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