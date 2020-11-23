У кого офисный шум вызывает больший стресс: у мужчин или у женщин?

В октябре институт маркетинга и коммуникации KOG в сотрудничестве с Huawei провел в Литве пилотное исследование, цель которого заключалась в том, чтобы понять, влияет ли шум на рабочем месте на производительность труда, и помогает ли использование в рабочее время наушников с шумоподавлением улучшить общее самочувствие людей, их способность к сосредоточению и результативность труда. Работники открытого офиса, среди которых было поровну мужчин и женщин, носили в течение двух рабочих дней пульсометры – в первый день они работали в обычном режиме, а во второй день использовали наушники Huawei FreeBuds Pro с активным шумоподавлением.

Результаты показали, что по большей части частота сердечных сокращений людей в день работы с наушниками была ниже, чем в день без наушников, но имела место и значительная разница в частоте пульса между мужчинами и женщинами. В то время как частота пульса в состоянии покоя у мужчин среднего возраста обычно на 7-8 ударов в минуту ниже, чем у женщин (в среднем 70-80 ударов в минуту), в данном эксперименте средняя частота пульса без наушников у них составляла 94 удара в минуту, а в наушниках 87 ударов в минуту. Средняя частота пульса у женщин в пилотном исследовании составляла 83 удара в минуту без наушников и 80 ударов в минуту с наушниками.

Одна из организаторов пилотного исследования руководитель по коммуникации Huawei Eesti Хелерин Кукк отметила, что хотя из результатов пилотного исследования пока невозможно сделать однозначные выводы, оно, безусловно, предоставляет интересный материал для изучения различий между мужчинами и женщинами. «По оценке экспертов института KOG, чтобы сделать окончательные выводы требуется проведение более основательных исследований, но, основываясь на результатах участвовавших в пилотном исследовании мужчин, можно предположить, что они испытывают больший стресс на работе, чем женщины. Интересно также, что частота сердечных сокращений у мужчин, носящих во время работы наушники, снизилась значительно заметнее, чем у женщин: то есть использование наушников и подавление внешних раздражителей помогли мужчинам лучше сосредоточиться и работать эффективнее», - пояснила она.

Ряд исследований продемонстрировал, что при работе в офисе с открытой планировкой на работоспособность и самочувствие людей помимо шума влияют также температура, качество воздуха и освещение. Было обнаружено, что высокий уровень шума в офисе может привести к ухудшению самочувствия, снижению концентрации, а также усилению стресса и беспокойства.

Комментируя эту тему, организационный психолог Реэт Неэмоя добавила, что способность людей сосредотачиваться и работать сконцентрировано ограничена, но каждый из нас индивидуален, а способность концентрироваться также зависит от нашего текущего состояния: «Следует помнить, что помимо шума, на уровень стресса на работе влияет множество других факторов, таких как общее самочувствие, характер рабочих заданий, встречи в течение дня и многое другое. Однако, как показал этот эксперимент, ношение наушников с шумоподавлением может стать решением для многих людей, помогая сосредоточиться и снизить стресс».