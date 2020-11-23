Виктория Макарская: «Мне категорически нельзя было делать ЭКО. Это рак»

Виктория и Антон Макарские не могли стать родителями на протяжении 13 лет. Лишь в 2012-м у супругов родилась дочь Маша, а через три года на свет появился сын Ваня. Жена актера откровенно рассказала, какие трудности им пришлось преодолеть.
Виктория Макарская была готова на все, лишь бы ощутить радости материнства. Певица даже дважды соглашалась на ЭКО. «Решиться было легко, но я не понимала, что это может быть опасно. Мне дали документы, а в них было написано, что бывают случаи гиперстимуляции яичников. Я не представляла, что это может быть до смерти. На меня попал тот самый случай, когда мне неправильно дали дозу. Дома я поняла, что умираю», — вспомнила 47-летняя артистка в программе «Секрет на миллион» канала НТВ, пишет «Стархит».
По словам Макарской, почувствовав недомогание, она позвала на помощь мужа. Антон попытался вызвать скорую помощь, однако она так и не приехала. Актеру пришлось самостоятельно везти супругу в больницу. «Оказалось, что у меня прохудились сосуды и жидкость пошла во все внутренние органы. Меня раздуло. Делать наркоз нельзя было. Я помню, что тогда приехала ко мне подруга. Она просила усыновить ребенка, не рожать», — рассказала Виктория.
После этого певица еще несколько раз попадала в клинику. «У меня постоянно были жуткие боли — сильно болел живот. Врачи говорили, что мне яичники довели до размеров яблок. Мне категорически нельзя было делать ЭКО — это рак. Я организм почти уничтожила», — добавила она.
Позже Виктория и Антон решили взять ребенка из детского дома. Они даже нашли мальчика, которого готовы были усыновить. «Директор детского дома позвонил и сказал: «Вика, есть ребенок, у которого родители погибли в автокатастрофе. Он так на тебя похож. Все будут думать, что ребенок ваш». Но там выступил дедушка мальчика, который был категорически против, чтобы малыш жил в чужой семье», — поделилась Макарская.
По словам певицы, они так и не взяли ребенка из детского приюта, потому что так им посоветовал один священник. «Нам он сказал, что усыновление — не наш путь, что брошенного ребенка нам не надо. Потом я забеременела, но беременность оказалась замершей. У нас первый должен был родиться сын. Он был абсолютно здоров, мы делали генетический анализ», — разоткровенничалась Виктория.
Стать родителями супругам удалось лишь спустя 13 лет брака. «И с Машей, и с Ваней у меня было два райских периода. Я ехала в роддом, как на курорт. Но мы получили желаемое и перестали молиться. Нас Господь опять возвращает еще одним умершим мальчиком», — отметила Макарская.
Виктория не скрывает, что готова родить 44-летнему Антону еще одного ребенка. Актер в свою очередь не прочь стать отцом в третий раз. «Я никому об этом не говорила, но я до сих покупаю тесты на беременность. До сих жду детей. Каждый месяц хочу ребенка», — призналась исполнительница.