Виктория Макарская: «Мне категорически нельзя было делать ЭКО. Это рак»

Виктория Макарская была готова на все, лишь бы ощутить радости материнства. Певица даже дважды соглашалась на ЭКО. «Решиться было легко, но я не понимала, что это может быть опасно. Мне дали документы, а в них было написано, что бывают случаи гиперстимуляции яичников. Я не представляла, что это может быть до смерти. На меня попал тот самый случай, когда мне неправильно дали дозу. Дома я поняла, что умираю», — вспомнила 47-летняя артистка в программе «Секрет на миллион» канала НТВ, пишет «Стархит».

По словам Макарской, почувствовав недомогание, она позвала на помощь мужа. Антон попытался вызвать скорую помощь, однако она так и не приехала. Актеру пришлось самостоятельно везти супругу в больницу. «Оказалось, что у меня прохудились сосуды и жидкость пошла во все внутренние органы. Меня раздуло. Делать наркоз нельзя было. Я помню, что тогда приехала ко мне подруга. Она просила усыновить ребенка, не рожать», — рассказала Виктория.

После этого певица еще несколько раз попадала в клинику. «У меня постоянно были жуткие боли — сильно болел живот. Врачи говорили, что мне яичники довели до размеров яблок. Мне категорически нельзя было делать ЭКО — это рак. Я организм почти уничтожила», — добавила она.

Позже Виктория и Антон решили взять ребенка из детского дома. Они даже нашли мальчика, которого готовы были усыновить. «Директор детского дома позвонил и сказал: «Вика, есть ребенок, у которого родители погибли в автокатастрофе. Он так на тебя похож. Все будут думать, что ребенок ваш». Но там выступил дедушка мальчика, который был категорически против, чтобы малыш жил в чужой семье», — поделилась Макарская.

По словам певицы, они так и не взяли ребенка из детского приюта, потому что так им посоветовал один священник. «Нам он сказал, что усыновление — не наш путь, что брошенного ребенка нам не надо. Потом я забеременела, но беременность оказалась замершей. У нас первый должен был родиться сын. Он был абсолютно здоров, мы делали генетический анализ», — разоткровенничалась Виктория.

Стать родителями супругам удалось лишь спустя 13 лет брака. «И с Машей, и с Ваней у меня было два райских периода. Я ехала в роддом, как на курорт. Но мы получили желаемое и перестали молиться. Нас Господь опять возвращает еще одним умершим мальчиком», — отметила Макарская.