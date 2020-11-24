«Я бы хотела родить двоих»: Анна Семенович заморозила яйцеклетки

Я заморозила свои яйцеклетки и сделаю это еще раз после Нового года, — заявила звезда в разговоре с Вячеславом Манучаровым. — Потому что я как-то выдохнула. На меня давит социум вопросами: «Когда же ты родишь?». Хотя честно хочу сказать, что созрела к детям только сейчас. Ну ты представляешь меня сразу после спорта родившую? Я и так детства не видела, жила в диком стрессе, у меня глаз дергался после фигурного катания. Я сама еще была ребенком. 2

Завершив спортивную карьеру, Анна занялась певческой, которая так же значительно ограничивала ее свободу. «После «Блестящих» я в каком-то загнанном состоянии попала сразу на «Ледниковый», прошла шесть сезонов. Когда было рожать? А потом что бы я дала ребенку? Я теперь знаю, как с ним общаться, читаю книги. Я себя готовлю! Не просто как ошарашенная родила и на бабушку бросила», — объясняла артистка.

Семенович уверяет, что у нее нет проблем со здоровьем, и она вполне может родить самостоятельно. Однако будет искать другие способы стать матерью, если что-то пойдет не так.

Мне хочется испытать беременность хоть один раз. Я бы, конечно, хотела двоих детей успеть родить. Но если так сложится в жизни, что не смогу, то да, это будет суррогатное материнство, 2

— откровенничала певица.

Анна даже подумывает об очередной коррекции груди после появления на свет первенца. «Не боюсь рожать, — делилась она. — Если у меня все сложится, и я забеременею, то буду делать кесарево сечение. Потому что уже возраст… И потом, я все-таки спортсменка, есть некоторые травмы, в том числе бедра. Близкие отреагировали на заморозку яйцеклеток прекрасно. Мама сказала: «Молодец, давно пора». Еще у меня до сих пор остается мечта: когда уже рожу сама, и у меня будет достаток, хочу взять ребенка из детдома. Хоть одну душу выручить».