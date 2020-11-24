Картошка не виновата: пять овощей, с которыми не похудеешь

Очень полезный и вкусный корнеплод, но, к сожалению, содержащий много сахара, крахмала и углеводов. Свеклу стоит есть с осторожностью в первую очередь тем, у кого повышен уровень сахара в крови – этот овощ может привести к скачкам глюкозы. Но даже если у вас все в порядке и резистентность к глюкозе вам не грозит, не слишком увлекайтесь: есть исследования, которые подтверждают, что потребление свеклы стимулирует организм запасать, а не расходовать жир.

Кукуруза