Пять самых популярных ошибок при оформлении спальни, которые делают ее неуютной

Спальня — место, где мы набираемся сил, пока весь «мир находится на паузе». Спальня — место, где нас всегда ждет с распростертыми объятиями любимая кровать. И, в конце концов, спальня — это отправная точка всех наших решительных шагов и максимально личное пространство, куда вход разрешен только избранным.

Поэтому именно спальню хочется сделать самой уютной и одновременно лаконичной. Но нередко, желая создать идеальное место для сна и отдыха, мы совершаем фундаментальные ошибки и уходим в обратную сторону от комфорта.

В этой статье ты узнаешь о самых распространенных ошибках в оформлении спальни, которые портят ее микроклимат.

Неверно подобранный стиль

Занимаясь декором спальни, отталкивайтесь исключительно от своих интересов, а не от того, что сейчас модно. В отличие от гостиной и других помещений в доме или квартире, доступ к которым кроме вас имеют и гости, спальня — исключительно ваше место силы (как бы пафосно это не звучало).

По этой причине здесь будет уместен тот стиль, который откликается исключительно в вас. Неважно, будет ли это лаконичный лофт или помпезное барокко.

Выбранный стиль задаст тон последующему оформлению и поможет избежать несуразного смешения предметов интерьера. Ответив себе на базовый вопрос: «Чего я хочу?», вы с большей вероятностью создадите пространство, в котором вас ничего не будет раздражать (и это касается не только оформления спальни).

Неправильно выбранное освещение

Выбирая освещение для спальни, лучше отказаться от холодных и ярких ламп. Достичь уюта можно посредством приглушенных и теплых оттенков света. Лучше использовать лампы с температурой в диапазоне 2 500-3 700 К. Желательно, диммируемые (с возможностью управлением интенсивностью освещения).

Источников света может быть несколько. Обыграть и зонировать помещение можно торшерами, а также настенными и настольными лампами. Иными словами, в спальне должно быть несколько сценариев освещенности. Это правило, которое многие игнорируют. И зря.

Неправильное цветовое решение

Цветовое решение — это еще один базовый «винтик» в оформлении спальни, от которого будет зависеть то, насколько вы сможете отдохнуть и расслабиться в этой комнате. Недооценивать данный момент не стоит. Есть даже такое понятие как цветотерапия, основанное именно на психологическом влиянии цвета на человека.

Идеальными оттенками для спальни являются медовые, бежевые, шоколадные, белые, а также все цвета, которые можно отнести к нейтральной палитре. Они не только добавят уюта, но и зрительно увеличат помещение.

Неправильный подбор штор

Темнота — в первую очередь залог хорошего сна, а потом уже друг молодежи. Поэтому в спальне должно быть максимально темно, так как именно при таких условиях вырабатывается необходимый нашему организму гормон мелатонин. Под его воздействием сон длится дольше, а сны чаще всего хорошие.

И речь сейчас не только о временном отрезке ( с 12 ночи до 4 утра), который считается идеальным временем для сна, но и фактическом затемнении пространства.

Для этого отлично подойдут популярные сейчас шторы блэкаут, которые не пропускают ни дневной свет, ни уличное освещение. Также, если вы хотите как следует выспаться, выключайте даже самые крохотные источники света. Их лучи, проникающие через веки, раздражают мозг и, соответственно, ухудшают качество сна.

Игнорирование текстильного декора

Не нужно, конечно, делать из спальни покои султана (хотя, если есть такая потребность, то не надо себя одергивать), но и полностью отказываться от текстильного декора тоже не стоит.