Семь способов сделать ноги длиннее: трюки, которые работают

Если вы думаете, что без каблуков не обойтись, то сильно ошибаетесь. Они принимают участие не во всех фокусах.
Если вы относитесь к той категории женщин, которых не цепляет тема «ног от ушей», скорее всего, именно оттуда они у вас и растут. Все, кого таким богатством природа обделила, в свою очередь, делятся на две категории. В первую попадают те, кто с успехом научился имитировать дары природы. Во вторую — все, кто до сих пор воспринимает эти трюки как волшебство. Предлагаем провести сеанс разоблачения модной магии с последующим ее использованием себе во благо.
Трюк № 1. Туфли сливаются с ногами по цвету
Если ваши познания в теме визуального удлинения ног ограничиваются каблуками, спешим порадовать: с ними действительно связано большинство модных трюков. Правда, сразу же придется и огорчиться, ведь сами по себе туфли на каблуке работают раз в пять менее эффективно, чем их варианты, подобранные с учетом нюансов. Если шпилька или платформа прибавляет сантиметров технически, то усилить эффект позволяют оптические иллюзии. Каблук дает дополнительный рост, но, чтобы весь этот пул лишних сантиметров ушел в ноги, именно с ними нужно колдовать. Нога всегда будет казаться длиннее, если глаз, который скользит по ней, не встретит никаких препятствий. Добиться этого эффекта позволяет окрашивание обуви в цвет ног.
Телесные лодочки должны быть не просто бежевыми, важно попасть в тон кожи.
С обнаженными ногами лучше всего будут работать телесные лодочки, идеально подобранные в тон кожи. С черными колготками всегда стоит выбирать черную обувь. Причем лучше, чтобы колготки были матовыми и непрозрачными. Если речь идет о туфлях, то при наличии контрастных колготок может спасти глубокое и острое декольте обуви, которое создает нужную вертикаль. В случае с ботильонами, например, горизонталь обреза просто не оставляет выбора, только монохром.
Трюк № 2. Туфли исчезают под брюками
Тот же принцип, что и с туфлями, работает при использовании длинных брюк. Чтобы ноги в них действительно казались длинными, нужно избавить глаз смотрящего на них человека от горизонтальных препятствий. Вы, наверное, заметили, что звезды невысокого роста, такие как Эвелина Хромченко или Виктория Бекхэм, часто носят очень длинные брюки. Виктория часто даже перебарщивает с напуском, из-за чего подвергается отчаянной критике. А нападают на икону стиля те, кто не знает, каково это — иметь короткие ноги и статус дивы одновременно. Приходится все время проворачивать модные трюки.
Супердлинные брюки Бекхэм призваны замаскировать туфли и снивелировать горизонталь обреза. Таким образом, тело, от талии окрашенное в один цвет, воспринимается как бесконечные ноги. Если между землей и брюками видно туфли, получившийся зазор сантиметров автоматически минусуется от длины ног.
Трюк № 3. У вас появляется талия
Некоторые трюки не только просты в исполнении, но и тянут за собой приятные бонусы. Например, появление талии. Тут логика такова: чтобы показать длину ног, нужно максимально завысить точку, из которой они растут. У большинства женщин она располагается очень далеко не только от ушей, но и от ягодиц. Затянутый переход от талии к бедрам — типичная ситуация. Бороться с ней позволяет правильная посадка брюк и юбок на талии. Например, джинсы с заниженной талией делают короткие ноги ужасно короткими, в то время как «бананы» с высокой посадкой в корне меняют ситуацию.
Трюк № 4. У вас исчезают ягодицы
Некоторые трюки требуют жертв. Например, утрата женственных форм в области пятой точки… Зачем такие жертвы? К сожалению, тем, у кого действительно очень короткие ноги и довольно большая попа, не удастся получить эффект, просто завысив талию. Спереди все, возможно, и будет работать, а вот сзади… Анатомические выпуклости сразу расставят все точки по местам: точка роста ног станет очевидной. Более того, из-за акцентированной чуть выше талии и ноги не удлинятся, и ягодицы пострадают. Весь пул сантиметров уйдет в их объем, создав эффект «попы осы».
Завышать талию стоит лишь в том случае, если вы уверены, что точку роста ног не выдадут ягодицы.
Чтобы избежать нежелательных эффектов, нужно просто закрыть линию ягодиц и паха. Более выгодными будут юбки А-образного силуэта, которые не прилегают к бедрам. Если же вы выбираете юбку-карандаш, то поступайте, как Виктория Бекхэм: набрасывайте на плечи длинный жакет. В области брюк логика будет дублироваться: либо очень широкие палаццо, либо вещь, маскирующая ягодицы.
Трюк № 5. Окружающие видят только вертикали
Теперь поговорим о магии принтов. Правильные решения в этой области помогут зафиксировать внимание смотрящего исключительно на вертикалях. Если они расположатся ниже пояса и не встретят горизонталей, вау-эффект вам обеспечен. Идеальный вариант вытягивающей ноги полоски нам предлагает Оливия Палермо. Обратите внимание на то, что черные вертикали ее юбки сливаются по цвету с ботильонами, что позволяет нейтрализовать горизонталь обреза вещи, а черную горизонталь вытянуть еще больше.
Трюк № 6. Остаются лишь нужные горизонтали
Вы можете сказать, что лучшим решением будет монохром, но будете правы лишь частично. Этот прием хорош в ситуации, когда женщина обладает высоким ростом и лишними килограммами. Именно монохром позволяет вытянуть по вертикали всю фигуру и создать эффект похудения. Однако даже в этом случае полностью от горизонталей отказаться нельзя, ведь красивая фигура — это пропорции, а они невозможны без визуального центра. Талию нужно обозначать и тем, кто худеет, и тем, кому нужны длинные ноги. Первым можно обозначить ее в рамках тотального монохрома, вторым — окрасить в один цвет тот участок, который подвергается эксперименту. Но горизонталь в области талии стоит оставить в любом случае.
Трюк № 7. Самовнушение + гипноз
Остался последний, но немаловажный пункт. Стоит почаще повторять про себя фразу из всеми любимого фильма: «Я самая обаятельная и привлекательная». Красота не зависит от длины ног, более того, уверенная в себе женщина даже без модных ухищрений заставит всех думать, что у нее все растет оттуда, откуда надо. А повторить все вышеописанные модные трюки для нее просто не составит труда. Почему бы не воспользоваться приемами, которые сделают вас еще прекраснее? Умная женщина — это красивая женщина.