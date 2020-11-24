Семь способов сделать ноги длиннее: трюки, которые работают

Если вы относитесь к той категории женщин, которых не цепляет тема «ног от ушей», скорее всего, именно оттуда они у вас и растут. Все, кого таким богатством природа обделила, в свою очередь, делятся на две категории. В первую попадают те, кто с успехом научился имитировать дары природы. Во вторую — все, кто до сих пор воспринимает эти трюки как волшебство. Предлагаем провести сеанс разоблачения модной магии с последующим ее использованием себе во благо.

Трюк № 1. Туфли сливаются с ногами по цвету

Если ваши познания в теме визуального удлинения ног ограничиваются каблуками, спешим порадовать: с ними действительно связано большинство модных трюков. Правда, сразу же придется и огорчиться, ведь сами по себе туфли на каблуке работают раз в пять менее эффективно, чем их варианты, подобранные с учетом нюансов. Если шпилька или платформа прибавляет сантиметров технически, то усилить эффект позволяют оптические иллюзии. Каблук дает дополнительный рост, но, чтобы весь этот пул лишних сантиметров ушел в ноги, именно с ними нужно колдовать. Нога всегда будет казаться длиннее, если глаз, который скользит по ней, не встретит никаких препятствий. Добиться этого эффекта позволяет окрашивание обуви в цвет ног.

Телесные лодочки должны быть не просто бежевыми, важно попасть в тон кожи.

С обнаженными ногами лучше всего будут работать телесные лодочки, идеально подобранные в тон кожи. С черными колготками всегда стоит выбирать черную обувь. Причем лучше, чтобы колготки были матовыми и непрозрачными. Если речь идет о туфлях, то при наличии контрастных колготок может спасти глубокое и острое декольте обуви, которое создает нужную вертикаль. В случае с ботильонами, например, горизонталь обреза просто не оставляет выбора, только монохром.

Трюк № 2. Туфли исчезают под брюками

Тот же принцип, что и с туфлями, работает при использовании длинных брюк. Чтобы ноги в них действительно казались длинными, нужно избавить глаз смотрящего на них человека от горизонтальных препятствий. Вы, наверное, заметили, что звезды невысокого роста, такие как Эвелина Хромченко или Виктория Бекхэм, часто носят очень длинные брюки. Виктория часто даже перебарщивает с напуском, из-за чего подвергается отчаянной критике. А нападают на икону стиля те, кто не знает, каково это — иметь короткие ноги и статус дивы одновременно. Приходится все время проворачивать модные трюки.

Супердлинные брюки Бекхэм призваны замаскировать туфли и снивелировать горизонталь обреза. Таким образом, тело, от талии окрашенное в один цвет, воспринимается как бесконечные ноги. Если между землей и брюками видно туфли, получившийся зазор сантиметров автоматически минусуется от длины ног.

Трюк № 3. У вас появляется талия