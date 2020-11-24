Вт, 24.11.2020

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Неловко вышло: муж по ошибке принес домой ребенка любовницы

Младенец. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Наша читательница рассказала историю, как она чуть не лишилась новорожденного сына и одновременно потеряла супруга, пишет wday.ru.

«Я заглянула в коляску, а там лежал чужой ребенок. Честно, у меня остановилось сердце. Я реально перестала ощущать его биение. Такая же коляска, такой же конверт и… абсолютно чужой малыш. Помню, что закричала мужу: «Где наш сын?» Он как-то напрягся, глаза забегали. У меня в голове уже рисовались картины одна страшнее другой: ребенка похитили, что-то случилось с нашим сыном, и его подменили, я сошла с ума. Но реальность оказалась куда круче, чем все, что только смогла выдать моя фантазия.

Признаюсь, отношения с мужем до моей беременности были не то чтобы идеальными. Я даже подозревала, что у него появилась другая. Но как только я сообщила, что нас скоро будет трое, Сергей изменился. Да, пропадал на работе, но объяснял, что теперь нам потребуется больше денег, ведь у его сына должно быть все самое лучшее — он и не сомневался, что у нас будет сын. Не верилось в такие чудеса, даже проверяла его, но Сережа и на самом деле брал больше заказов, что-то обсчитывал, даже в выходные сидел над проектами.

 
Я нарадоваться не могла такой перемене, думала, как же он счастлив, что станет отцом, какой же у меня ответственный муж. Он сам купил коляску, сам выбирал одежду для малыша. Мне не разрешал в магазин ездить: объяснял, что осень, много заболевших гриппом, нечего мне по торговым центрам гулять.
 
Егорушка родился через неделю после Нового года. Наш подарок на Рождество, наш сладкий мальчик. Муж отмечал рождение, пока я была в роддоме. А спустя две недели устроил еще одну вечеринку — для коллег. Объяснил, что ждал, когда все вернутся после каникул и из отпусков. Мне бы напрячься, но кто бы мог даже подумать, что во второй раз он праздновал вовсе не рождение нашего сына…
 
Все вскрылось в марте. Накануне праздника я попросила мужа погулять с сыном. Хотя он куда-то собирался, но все же согласился. Взял коляску, одел ребенка. Я вся в хлопотах, готовила праздничный обед, да и себя готовила — в первый раз собиралась отмечать 8 Марта в новом статусе мамы.
 
Сергей и Егор задерживались на прогулке. Муж сказал, что сын спит, он не хочет его лишний раз тормошить. А потом… принес домой чужого ребенка.
 
Оказалось, что я не зря подозревала тогда мужа в измене. У него действительно была любовница. К тому же она практически одновременно со мной забеременела. У нее родился сын через десять дней после моего. А 7 марта муж отправился гулять сразу с двумя сыновьями — и с ней. Он просто перепутал коляски. Любовница повезла домой нашего малыша, а Сергей привез домой ее сына. И немудрено! Муж ведь купил своим сыновьям все одинаковое. Если не заглядывать под капюшон, сразу и не определишь, кто там лежит.
 
 
Любовницу такое положение вещей вполне устраивало. Муж полностью обеспечивал ее во время беременности, покупал все необходимое ребенку, признал отцовство. По сути, даже эта подмена была бы ей на руку, чтобы я узнала о том, что мой сын не единственный ребенок мужа.
 
Я не стала разбираться, была это случайность или коварство соперницы. Мужу я собрала вещи, пока он ездил за нашим ребенком. Вот уже восемь месяцев он живет у нее, но уговаривает меня снова сойтись. Как поступить дальше — не знаю. Разводиться? Но это значит, что ребенок будет расти без отца. Фактически я подарю сопернице мужа и отца ее сыну. Но жить с предателем и понимать, что он будет постоянно ходить к ней, я не могу».
 
А как бы вы поступили в такой ситуации? Поделитесь мнением в комментариях.
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