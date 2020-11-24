РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Неловко вышло: муж по ошибке принес домой ребенка любовницы

Я нарадоваться не могла такой перемене, думала, как же он счастлив, что станет отцом, какой же у меня ответственный муж. Он сам купил коляску, сам выбирал одежду для малыша. Мне не разрешал в магазин ездить: объяснял, что осень, много заболевших гриппом, нечего мне по торговым центрам гулять.

Егорушка родился через неделю после Нового года. Наш подарок на Рождество, наш сладкий мальчик. Муж отмечал рождение, пока я была в роддоме. А спустя две недели устроил еще одну вечеринку — для коллег. Объяснил, что ждал, когда все вернутся после каникул и из отпусков. Мне бы напрячься, но кто бы мог даже подумать, что во второй раз он праздновал вовсе не рождение нашего сына…

Все вскрылось в марте. Накануне праздника я попросила мужа погулять с сыном. Хотя он куда-то собирался, но все же согласился. Взял коляску, одел ребенка. Я вся в хлопотах, готовила праздничный обед, да и себя готовила — в первый раз собиралась отмечать 8 Марта в новом статусе мамы.

Сергей и Егор задерживались на прогулке. Муж сказал, что сын спит, он не хочет его лишний раз тормошить. А потом… принес домой чужого ребенка.