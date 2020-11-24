РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Неловко вышло: муж по ошибке принес домой ребенка любовницы

Наша читательница рассказала историю, как она чуть не лишилась новорожденного сына и одновременно потеряла супруга, пишет wday.ru.
«Я заглянула в коляску, а там лежал чужой ребенок. Честно, у меня остановилось сердце. Я реально перестала ощущать его биение. Такая же коляска, такой же конверт и… абсолютно чужой малыш. Помню, что закричала мужу: «Где наш сын?» Он как-то напрягся, глаза забегали. У меня в голове уже рисовались картины одна страшнее другой: ребенка похитили, что-то случилось с нашим сыном, и его подменили, я сошла с ума. Но реальность оказалась куда круче, чем все, что только смогла выдать моя фантазия.
Признаюсь, отношения с мужем до моей беременности были не то чтобы идеальными. Я даже подозревала, что у него появилась другая. Но как только я сообщила, что нас скоро будет трое, Сергей изменился. Да, пропадал на работе, но объяснял, что теперь нам потребуется больше денег, ведь у его сына должно быть все самое лучшее — он и не сомневался, что у нас будет сын. Не верилось в такие чудеса, даже проверяла его, но Сережа и на самом деле брал больше заказов, что-то обсчитывал, даже в выходные сидел над проектами.