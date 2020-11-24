ВИДЕО ⟩ Безумно вкусно: Ивлев дал авторский рецепт селедки под шубой с крабовыми палочками

Ведущий программ «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев поделился на своем YouTube-шоу Ivlev Chef фирменным рецептом салата «сельдь под шубой», пишет teleprogramma.pro. Кроме рыбы телеповар кладет в него крабовые палочки и щучью икру. Впрочем, рецепт отличается от классического не только этим…

«Главное отличие моей версии от классической — простота!» — заявил шеф.

Ингредиенты из расчета на одну порцию: по 100 граммов картофеля, селедки пряного посола и отварной свеклы, 40 граммов моркови, 1 яйцо, 40 граммов щучьей икры, 60 граммов крабовых палочек, майонез.

Ивлев заметил, что икра щуки стоит недорого, однако нравится почти всем, кроме того, она дает блюду неповторимую изюминку. «Получается безумно вкусно!» — сказал ведущий.

Лук Константин не использует в закуске, а картофель запекает в духовке, однако повар считает, что можно и отварить клубни. Первым слоем он кладет картошку и только сверху нее сельдь. По мнению повара, масло от рыбы усиливает вкус овоща. Клубни он разминает вилкой, а не трет на терке. Слои мужчина, к слову, выкладывает обычно не на блюде или в салатнике, а на плоской тарелке в специальную форму, которую потом убирает.