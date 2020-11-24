Знаете ли вы это: распространенные мифы об уходе за кожей и действительность

Об омолаживающих процедурах для лица ходит множество мифов. Какие из них соответствуют действительности, а какие — нет? Инструктор по средствам для ухода за кожей Eucerin Кайде Гулуа дает несколько ценных советов.
Зимой не нужно пользоваться солнцезащитными средствами, потому что солнца у нас нет
На самом деле солнцезащитные средства стоит применять и зимой, поскольку именно для ультрафиолета спектра А (UVA), который вызывает преждевременное старение кожи, характерна одинаковая интенсивность и летом, и зимой. Я рекомендую даже зимой применять дневной крем с защитным фактором не менее SPF 15, а лучше даже SPF 30. Лучшее средство для замедления старения кожи — это все же профилактика, а солнечное излучение как раз и является главным виновником ее преждевременного старения.
При использовании эффективного крема для лица умываться можно средством с содержанием мыла
Если вы используете дорогие увлажняющие кремы, но кожа остается сухой, а результат оставляет желать лучшего, причина может крыться в неправильном выборе средства для умывания. Если вы, как и многие другие, умываетесь мылом или средством с содержанием мыла, рекомендую пересмотреть эту привычку. Мыло сушит кожу и сводит на нет эффект крема. Для очищения лица нужно выбирать средства, не содержащие мыла, их ассортимент в продаже весьма широк, в том числе и в аптеках.
Для снятия макияжа глаз нужно использовать только специальное для этого предназначенное средство
На деле нет необходимости покупать несколько разных средств, чтобы очистить от макияжа все лицо. Многим уже полюбилась мицеллярная вода, эффективный и удобный в применении продукт – с ее помощью можно легко снять макияж с глаз, губ и всей поверхности лица. Содержащиеся в мицеллярной воде частички, мицеллы, действуют как магниты, вытягивая загрязнение и декоративную косметику из пор. Поэтому кожу нельзя сильно тереть, ее нужно осторожно протирать ватным диском. Рекомендую выбрать мицеллярную воду с содержанием гиалуроновой кислоты, которая увлажняет и смягчает кожу.
Если лицо тщательно очищено, тоник или лосьон не требуется
Контакт с водой в любом случае сушит кожу. Тоник, который нужно выбирать в зависимости от типа кожи, усиливает сопротивляемость кожи и в то же время способствует более эффективному впитыванию последующих средств. Таким образом, тоник или лосьон крайне важен для эффективного ухода за лицом.
Крем для области вокруг глаз — это маркетинговая уловка, достаточно хорошего крема для лица
Кожа вокруг глаз тоньше и нежнее, чем на остальной поверхности лица, и поэтому сильнодействующие ночные и дневные кремы могут раздражать глаза. В результате может начаться слезотечение или появиться отек. Кремы для кожи вокруг глаз нежнее по составу и консистенции и предназначены именно для этой деликатной области. Кремы для кожи вокруг глаз, которые можно найти в аптеках, как правило, одобрены офтальмологами по результатам испытаний, что означает, что они не раздражают чувствительные глаза. При применении этих кремов нужно придерживаться принципа «чем меньше, тем лучше» и наносить их под надбровной дугой и по контуру скуловой кости, но не на веки и не прямо под глаза.
Защитная маска вызывает проблемы с кожей
Если носить маску непродолжительное время, например, надеть ее, чтобы на десять минут зайти в магазин, ее воздействие на кожу будет незначительным. Если же маску приходится носить часто и по несколько часов, проблемы могут начаться очень скоро. Из-за пара от дыхания под маской возникает влажная среда, в которой бактерии размножаются очень активно, особенно если на лицо нанесены пудра или тональный крем. В результате поры закупориваются и образуются комедоны и даже воспалительные процессы. Некоторые маски также могут натирать, нанося коже лица механические повреждения. Во избежание проблем носите выбранную маску так, как указано в инструкции к ней. Не трогайте руками кожу под маской, поскольку на коже рук огромное количество бактерий. Если вам приходится носить маску постоянно, по возможности меняйте маски раз в три часа. И, конечно, чем меньше декоративной косметики, тем лучше.
Нельзя начинать пользоваться омолаживающими кремами в молодости
Многие хотели бы знать конкретную цифру – когда же начинать пользоваться омолаживающими кремами? Но исходить нужно не из возраста, а из того, в чем состоит проблема конкретной кожи. Не стоит бояться, что антивозрастные средства вызовут у кожи привыкание и зависимость — это миф, возникший десятилетия назад, когда состав этих средств был совсем не таким, как сейчас. Современная продукция не вызывает привыкания, а стимулирует выработку необходимых веществ, недостаток которых вызывает старение кожи, то есть, коллагена и гиалуроновой кислоты. В наши дни кремы с маркировкой «Anti-Age» призваны не бороться с морщинами, а предотвращать их появление. Чем раньше вы начнете это делать, тем позже начнется появление признаков старения на лице. Например, о продукции марки Eucerin я могу сказать, что знакомство с антивозрастной серией уходовой косметики можно начинать с 25 лет.