Знаете ли вы это: распространенные мифы об уходе за кожей и действительность

Зимой не нужно пользоваться солнцезащитными средствами, потому что солнца у нас нет

На самом деле солнцезащитные средства стоит применять и зимой, поскольку именно для ультрафиолета спектра А (UVA), который вызывает преждевременное старение кожи, характерна одинаковая интенсивность и летом, и зимой. Я рекомендую даже зимой применять дневной крем с защитным фактором не менее SPF 15, а лучше даже SPF 30. Лучшее средство для замедления старения кожи — это все же профилактика, а солнечное излучение как раз и является главным виновником ее преждевременного старения.

Кайде Гулуа ФОТО: личный архив

При использовании эффективного крема для лица умываться можно средством с содержанием мыла

Если вы используете дорогие увлажняющие кремы, но кожа остается сухой, а результат оставляет желать лучшего, причина может крыться в неправильном выборе средства для умывания. Если вы, как и многие другие, умываетесь мылом или средством с содержанием мыла, рекомендую пересмотреть эту привычку. Мыло сушит кожу и сводит на нет эффект крема. Для очищения лица нужно выбирать средства, не содержащие мыла, их ассортимент в продаже весьма широк, в том числе и в аптеках.

Для снятия макияжа глаз нужно использовать только специальное для этого предназначенное средство

На деле нет необходимости покупать несколько разных средств, чтобы очистить от макияжа все лицо. Многим уже полюбилась мицеллярная вода, эффективный и удобный в применении продукт – с ее помощью можно легко снять макияж с глаз, губ и всей поверхности лица. Содержащиеся в мицеллярной воде частички, мицеллы, действуют как магниты, вытягивая загрязнение и декоративную косметику из пор. Поэтому кожу нельзя сильно тереть, ее нужно осторожно протирать ватным диском. Рекомендую выбрать мицеллярную воду с содержанием гиалуроновой кислоты, которая увлажняет и смягчает кожу.

Если лицо тщательно очищено, тоник или лосьон не требуется

Контакт с водой в любом случае сушит кожу. Тоник, который нужно выбирать в зависимости от типа кожи, усиливает сопротивляемость кожи и в то же время способствует более эффективному впитыванию последующих средств. Таким образом, тоник или лосьон крайне важен для эффективного ухода за лицом.

Крем для области вокруг глаз — это маркетинговая уловка, достаточно хорошего крема для лица