Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам Зодиака

Новый год-2021 не является високосным. Казалось бы, все страхи по поводу свадьбы и венчания в этот период должны рассеяться вместе с уходящим високосным годом Крысы. Но расслабляться рано. Дело в том, что по народным приметам еще два года, которые идут следом за ним – год вдовца и год вдовы, а значит, они тоже неподходящие для свадьбы. Так что, оформляя свои отношения, обратите внимание на этот момент, если вы люди суеверные.

Что касается символа наступающего 2021 года, Бык считается отличным семьянином, который постоянно проявляет заботу о любимых и близких людях. Это приверженец традиций, который ценит налаженный образ жизни и с трудом согласится на какие-либо новаторства. Бык – натура властная. Он беспрекословный хозяин в доме и семье. За ним как за каменной стеной, но вот перечить ему или делать что-то по-своему, ему наперекор, не стоит – он этого не потерпит, пишет «Сегодня».

Овен

Во время правления самого упрямого знака Зодиака наступает противоречивый период для свадьбы. В такой семье возможны частые размолвки из-за разных точек зрения партнеров на один и тот же вопрос. Решения будут приниматься на уровне эмоций. В то же время такая семья будет обладать сильной энергетикой и сообща способна свернуть горы.

Телец

Этот знак Зодиака благоприятствует созданию стабильной и дружной семьи. Несмотря на устоявшееся мнение, что в мае люди маются, в этих отношениях для мужа и жены в приоритете всегда будут оставаться взаимная поддержка, внимание, верность, стабильность, а также сильная сексуальная энергетика.

Близнецы

Под воздействием Близнецов обычно создается семья, которая внешне выглядит надежно и стабильно, а потому пользуется уважением у окружающих. Это влияние зачастую оказывается взаимным, поскольку какие-то ссоры или размолвки между супругами продиктованы, скорее, не внутренними проблемами, а мнением общества.

Рак

Если сыграть свадьбу под знаком Рака, это приведет к рождению по-настоящему прочных и крепких семейных отношений. И муж, и жена в таком союзе тянутся к домашнему уюту, ответственности и привязанности друг к другу. Но часто как раз из-за слишком сильных чувств такая семья страдает от чрезмерной ревности кого-то из партнеров.

Лев

Лев – это очень сильный зодиакальный знак, который приводит к формированию такой же сильной и яркой семьи. Такая пара способна покорить чуть ли не все вершины во многих сферах жизни и добиться успеха и уважения. Главное условие для счастья – это взаимная поддержка друг друга, доверие и действие сообща.

Дева