ТОП самых стильных сериалов года

«Голливуд»

Действие сериала разворачивается в Голливуде конца 40-х годов. Это время, когда кинозвезды были божествами для зрителей, в особенности благодаря идеально созданному для них имиджу. В сериале рассказывается о начинающих режиссерах и актерах, которые борются за свое место под солнцем. Эпатажный сюжет создателя сериала Райана Мерфи вас точно удивит, но оторваться от экранов вы не сможете именно из-за шикарных костюмов и визуальной части шоу, пишет «Сегодня».

«Рэтчед»

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В этом году Райан Мерфи подарил зрителям еще одно эстетическое удовольствие – сериал «Рэтчед» с Сарой Полсон в роли медсестры Милдред Рэтчед. Многие зрители уже знают эту героиню по фильму «Пролетая над гнездом кукушки», но теперь весь сюжет крутится вокруг нее. Сериал в жанре триллера пестрит великолепными костюмами, где даже обезьянка выглядит шикарно.

«Ход королевы» / «Ферзевый гамбит»

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Один из главных сериальных хитов этой осени о гениальной, одержимой целью стать гроссмейстером шахматистке Бет Хармон приковал внимание миллионов зрителей. От шикарных платьев, в которых Бет во всех смыслах поражает своих соперников-мужчин, до футболок в стиле кэжуал – каждый костюм оригинален и подчеркивает уникальность героини.

К слову, на этом сайте можно посетить виртуальный музей, где представлены костюмы обоих сериалов Netflix – и «Ферзевого гамбита», и «Короны». Там можно рассмотреть каждый костюм и даже увидеть сцену из сериала, где его надевали герои.

«Эмили в Париже»

ФОТО: скриншот видео

«Эмили в Париже» – сериал must-see для всех любительниц моды и Парижа. И хотя вокруг сериала было много споров, в частности, сами французы заявили, что представление их на экране слишком стереотипно, потрясающие образы героини уже повторили все фешен-блогеры. И неудивительно, ведь художником по костюмам в сериале выступила Патрисия Филд, которая работала над культовым «Сексом в большом городе».

«Меломанка»