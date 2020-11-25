Не хочу, не буду! Как справиться с проявлениями детского негативизма

С детским негативизмом, когда ребенок отказывается от всего, что ему предлагают, и упрямо настаивает на своем, сталкиваются многие родители. Что может стоять за этим и как справляться с проблемой?
Негативизм — проявление кризиса
«Не хочу, не буду» — типичное проявление кризиса трех лет, пишет «Лиза». Психолог Людмила Петрановская отмечает, что подобные негативные реакции могут наблюдаться у ребенка и в двухлетнем, и в четырехлетнем возрасте. Особенность всех кризисов такова: только мы научились обращаться с ребенком и приспособились к общению с ним, как вдруг все методы перестают работать, и все правила отменяются. Привычный нам ребенок, реакции которого мы уже предугадывали, вдруг становится незнакомым существом. Как справляться с проявлениями кризисного негативизма?
Ребенок не развивается каждый день одинаково. Периоды плато чередуются с периодами кризиса, когда происходит выход на новый уровень. К трем годам перед нами уже достаточно самостоятельный человек: он автономен, может сам одеться, поесть, взять что-то. И в силу отсутствия широкого кругозора ему кажется, что он не хуже всех остальных, он на равных со взрослыми. Он искренне верит, что если он перемешивает в ведерке песок, то готовит точно так же, как мама. И почему кто-то говорит ему, что это не так?! Кризис — это испытание, прежде всего, для самого ребенка.
Когда его захватывает какое-то желание, то оно его захватывает полностью, он не может с ним справиться, не может остановиться. И никогда не угадаешь, в какой момент дети «взорвутся». Например, ребенок захотел пить. Пока он шел просить об этом маму, у него в голове сложилась определенная картинка. Мама возьмет желтую кружку и нальет в нее молоко. Но мама взяла белую кружку и налила ребенку воды. Для ребенка это катастрофа, потому что в его голове все уже сложилось по-другому. А это значит, что его желание не выполнили. И тогда он говорит: «Не хочу! Не буду!». Взрослым важно понимать, что в таких ситуациях они слишком преувеличивают свою роль и отношение ребенка к ним. Им кажется, что дети делают это назло! Но ребенку в кризисный период на самом деле вообще не до взрослых. У него еще не развиты участки мозга, отвечающие за то, чтобы посмотреть на ситуацию глазами другого человека. Родителям нет смысла трактовать эти действия как нападки. Осознавать это очень важно. Нельзя забывать, что за негативной стороной поведения скрываются важные позитивные изменения, направленные на обретение ребенком воли, самостоятельности, понимания того, что он может, чего хочет. Это и есть зарождение личности. Все это утомительно, но в то же время важно и интересно. И это не имеет отношения к тому, как родители воспитывают ребенка.
Ребенок не будет так делать всегда. Не нужно драматизировать, сохраняйте спокойствие. Ребенку важно вынести из этого опыта, что родители не боятся его реакций. Однако все время уступать, боясь конфликта, конечно, тоже нельзя. Ребенок должен научиться выдерживать конфликт, отказ, сопротивление и усвоить, что бывают ситуации, когда люди хотят разного. Они не перестанут от этого друг друга любить: поспорят и будут жить дальше. Если взрослый будет бояться конфликта, ребенок сделает вывод, что его эмоции — это что-то очень опасное. Родителям важно сохранять спокойствие и не воспринимать эмоции ребенка как катастрофу.
Недопустимо использовать насилие и запугивание. В таком случае ребенок сделает вывод, что если он захочет чего-то и будет настаивать на своем, то родители превратятся во что-то опасное и причиняющее боль. Он усвоит, что хотеть чего-то и говорить о своих желания — опасно. Лучше согласиться и не пытаться проявлять себя. Нельзя допустить, чтобы ребенок усвоил, что заявлять о своих желаниях и настаивать на них — значит, провоцировать катастрофу. Дети хотят хороших отношений с родителями, для них это жизненно важно. И родителям нужно понимать задачу этого возраста — отстаивать мнение, сохраняя отношения. Это та здоровая модель отношений, которую мы должны дать детям. Важно проявлять доброжелательность и понимание, но не идти у него на поводу. «Я понимаю, что ты хочешь посмотреть еще один мультфильм, но мы его оставим на завтра». Мы запрещаем то, что считаем верным запретить. Мы придерживаемся своей позиции, но не воюем с ребенком и не обвиняем его за то, что он хочет. Мы отказываем с сильной позицией: «Я взрослый и я лучше понимаю, что для тебя хорошо, а что — плохо. Я готов тебя услышать, и в каких-то ситуациях я могу что-то тебе разрешить. Но в каких-то — нет». Взрослый разрешает, когда у него есть время и ресурс. Он может разрешить ребенку даже, например, зайти в лужу. Ребенок получит ценный опыт. Но если возможности разрешить нет, то мы говорим: «Нет, извини, не сегодня». Мы запрещаем, но не воюем.
Негативизм — не только кризис
Что стоит за нашим поведением? Почему мы, например, идем обедать или перестаем работать? За этим всегда стоит какое-то состояние. Если мы голодны, то идем обедать. Если устали, просто прекращаем работать. Но если устал маленький ребенок, он будет плакать, кричать и всех доводить. Потому что он еще не может найти адекватный способ реализовать свою потребность. Если взрослый чем-то или кем-то недоволен, он просто скажет, что ему это не нравится. Но если с чем-то неприятным сталкивается ребенок, он начинает капризничать, истерить, обзываться. Дети пока еще не владеют хорошими технологиями достижения желаний, это придет позже, если, конечно, взрослые научат.
Когда детям не хочется делать уроки, они могут солгать, что в школе ничего не задали. И сердимся мы на детей часто потому, что не понимаем, что они не всегда способны соответствовать нашим ожиданиям. Часто мы требуем чего-то от ребенка и не понимаем, что у него еще просто могут быть не развиты некоторые отделы мозга. Те отделы, которые отвечают за долгосрочное планирование или понимание последствий своих поступков. И порой мы требуем невыполнимого.
Например, шестилетний ребенок не может разложить в комнате все точно по своим местам, потому что это слишком сложный для него алгоритм. Ребенок не может организовать такое планирование. И это наша проблема, потому что мы не учитываем его состояние. Когда мы разговариваем с младшими подростками о будущем и пытаемся добиться от них ответственного отношения к учебе, это не совсем разумное поведение. В этом возрасте дети пока еще не связывают плохо сделанное домашнее задание с будущими ограничениями. Это невыполнимое требование.
Негативизм — зеркало отношений
Состояние ребенка очень сильно зависит от его отношений со значимыми взрослыми. Если ребенок чувствует, что родители им довольны и рады всему, что он делает, то у него прекрасное состояние. Если не чувствует, то ему хочется провалиться сквозь землю, он мечтает, чтобы все это поскорее закончилось. Это тяжелое состояние, отнимающее много душевных сил. И очень часто поведение ребенка является реакцией на то, как он видит свои отношения со взрослыми.
Все, что мы считаем упрямством и нападками, является следствием отношений. И если ребенок делает что-то негативное, мы не просто выражаем недовольство, а реагируем настолько остро, что он воспринимает это как отвержение. Он словно слышит: «Мой ребенок такого делать не может и не будет». И состояние ребенка становится слишком тревожным. На неосознаваемом уровне он считает, что с таким поведением не годится в дети своему родителю. А ему важно, чтобы родители его любили... Что он будет делать? То, что поставило отношения под вопрос.
Он еще раз предъявляет такое же поведение. Он не может сказать: «Давай сядем и поговорим». Единственный способ проверить свое ужасное предположение о том, что его не любят, — воспроизвести прежнее поведение. Делается это неосознанно. Его интересует один вопрос: действительно ли существует угроза привязанности? И он предъявляет плохое поведение. Ответ «нет» ему не нужен, он не согласится на него. Круг замыкается. Чем больше мы даем ребенку понять, что он нас не устраивает, тем больше у нас шансов столкнуться с его плохим поведением.
Да, проблемы только на уровне внешних проявлений тоже бывают. Но обычно они решаются очень быстро — сказать, напомнить, запретить. И ребенок послушается. Но если ему сказали что-то уже несколько раз, а он все еще упирается, спорит, не выполняет, значит, проблема находится на более глубоком уровне. Возможно, родитель требует от него то, что он еще не может сделать в силу возраста. Или он сейчас в таком состоянии, которое не позволяет ему сделать это. Или он чувствует угрозу отношениям. Или родители сами в плохом состоянии. Неуправляемое поведение ребенка кажется родителю катастрофой, если они не находятся в ресурсном состоянии. И они не могут справиться с этим.
Только когда родители войдут в ресурсное состояние, когда они будут способны распознавать потребности и состояние ребенка (а это только их ответственность!), они смогут построить нормальные отношения с ним. А если ребенок будет чувствовать хорошее отношение и понимать, что его любят, он будет вести себя спокойно и адекватно