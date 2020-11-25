Не хочу, не буду! Как справиться с проявлениями детского негативизма

Недопустимо использовать насилие и запугивание. В таком случае ребенок сделает вывод, что если он захочет чего-то и будет настаивать на своем, то родители превратятся во что-то опасное и причиняющее боль. Он усвоит, что хотеть чего-то и говорить о своих желания — опасно. Лучше согласиться и не пытаться проявлять себя. Нельзя допустить, чтобы ребенок усвоил, что заявлять о своих желаниях и настаивать на них — значит, провоцировать катастрофу. Дети хотят хороших отношений с родителями, для них это жизненно важно. И родителям нужно понимать задачу этого возраста — отстаивать мнение, сохраняя отношения. Это та здоровая модель отношений, которую мы должны дать детям. Важно проявлять доброжелательность и понимание, но не идти у него на поводу. «Я понимаю, что ты хочешь посмотреть еще один мультфильм, но мы его оставим на завтра». Мы запрещаем то, что считаем верным запретить. Мы придерживаемся своей позиции, но не воюем с ребенком и не обвиняем его за то, что он хочет. Мы отказываем с сильной позицией: «Я взрослый и я лучше понимаю, что для тебя хорошо, а что — плохо. Я готов тебя услышать, и в каких-то ситуациях я могу что-то тебе разрешить. Но в каких-то — нет». Взрослый разрешает, когда у него есть время и ресурс. Он может разрешить ребенку даже, например, зайти в лужу. Ребенок получит ценный опыт. Но если возможности разрешить нет, то мы говорим: «Нет, извини, не сегодня». Мы запрещаем, но не воюем.

Негативизм — не только кризис

Что стоит за нашим поведением? Почему мы, например, идем обедать или перестаем работать? За этим всегда стоит какое-то состояние. Если мы голодны, то идем обедать. Если устали, просто прекращаем работать. Но если устал маленький ребенок, он будет плакать, кричать и всех доводить. Потому что он еще не может найти адекватный способ реализовать свою потребность. Если взрослый чем-то или кем-то недоволен, он просто скажет, что ему это не нравится. Но если с чем-то неприятным сталкивается ребенок, он начинает капризничать, истерить, обзываться. Дети пока еще не владеют хорошими технологиями достижения желаний, это придет позже, если, конечно, взрослые научат.

Когда детям не хочется делать уроки, они могут солгать, что в школе ничего не задали. И сердимся мы на детей часто потому, что не понимаем, что они не всегда способны соответствовать нашим ожиданиям. Часто мы требуем чего-то от ребенка и не понимаем, что у него еще просто могут быть не развиты некоторые отделы мозга. Те отделы, которые отвечают за долгосрочное планирование или понимание последствий своих поступков. И порой мы требуем невыполнимого.