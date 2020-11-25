Стиль задает Венера: как планета любви и красоты влияет на твой имидж

Венера во Льве

Формирование имиджа идет постоянно и, как правило, под воздействием общества, в котором ты вращаешься. Это не обязательно лучшее из лучшего, но достоинство и харизма, с которыми ты носишь одежду, непроизвольно привлекает внимание.

В основе стиля – роскошная классика прошлого.

Цвет – насыщенно яркие, золотистые, красные, пурпурные цвета.

Нюансы – любовь к золоту и бриллиантам.

Макияж – яркая помада и огненный цвет волос.

Венера в Деве

Ты придерживаешься одного стиля, который продумываешь многие годы и которому редко изменяешь. Ты уверена, что одеваешься самым наилучшим образом, и не жалеешь на это денег. Обращаешь внимание на мельчайшие детали гардероба, которые для тебя являются ключевыми.

В основе имиджа – деловой корпоративный стиль, своего рода униформа.

Цвет – насыщенные натуральные, экологичные оттенки.

Нюансы – подчеркнутая вежливость, за которой кроется сексуальность, любовь к практичной одежде.

Макияж – корректный и сдержанный, экологически чистая косметика.

Венера в Весах

У тебя от природы врожденное чувство меры, гармонии, красоты. Ты всегда на гребне волны. Часто сама непроизвольно задаешь новую моду и являешься примером для подражания. Природное обаяние работает на тебя и является лучшим дополнением к имиджу.

В основе имиджа – классика, дендизм, британский стиль.

Цвет– один тон, один цвет.

Нюансы – придирчивое отношение к качеству и состоянию вещей.

Макияж – классический, все в меру.

Венера в Скорпионе

К формированию имиджа ты относишься как к эксперименту. Одеваешься с претензией, но не в бутиках, так как любишь копить деньги. Покупаешь одежду в стоках, на распродажах. Ищешь креативных портных, о которых никому не рассказываешь, так как хочешь одеваться оригинальнее всех. Зная свои плюсы, умеешь их подчеркивать, любишь эпатировать и стремишься выглядеть лучше всех.

В основе имиджа – индивидуальный стиль.

Цвет – контрастные, насыщенные тона, от темно-фиолетового до черного.

Нюансы – любовь к обуви на высоком каблуке и темному цвету волос.

Макияж – образ роковой женщины.

Венера в Стрельце

Имидж непостоянный, разнообразный, так как ты любишь сочетать несочетаемое. Интересуешься философией моды и стиля, с удовольствием изучаешь законы имиджа, которые же сама и меняешь.

В основе стиля – непостоянство с элементами роскоши.

Цвет – любой.

Нюансы – получаешь удовольствия от процесса выбора одежды.

Макияж — красишься редко и по настроению.

Венера в Козероге

Твой имидж подчиняется твоим целям, ты от него не зависишь. Но твоя одежда всегда чуть дороже обычной классики, она должна подчеркивать твой социальный статус. Ты склонна к постоянству в формировании гардероба, и к этому быстро привыкают окружающие.

В основе стиля – элегантная классика или деловой стиль.

Цвет – серый, белый, черный.

Нюансы – выраженная закрытость и аккуратность в одежде.

Макияж – натуральная косметика, «прозрачный» макияж.

Венера в Водолее

Твой стиль непредсказуем — от поношенного старья до вещей, купленных в дорогом бутике. Ты не считаешь нужным следовать правилам и моде, так как уверена, что это проявление насилия над личностью.

В основе имиджа — творческая свобода, стиль «унисекс».

Нюанс — любовь к серебру и белому золоту.

Цвета — холодные, неоновые, безличные.

Макияж — в светлых прозрачных тонах.

Венера в Рыбе

Ты легко приспосабливаешься к обстоятельствам, меняешь свой образ в зависимости от настроения и собственных целей. При этом всегда остаешься привлекательной и недоступной. Границы твоего имиджа расплывчаты и неуловимы.

В основе стиля — неосознанная скрытая эротичность.

Нюанс — умение создавать образ из ничего, использование в имидже мистики и натуральности одновременно.

Цвет — серо-дымчатая, фиолетовая, черная гамма.