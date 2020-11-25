Чт, 26.11.2020

Стиль задает Венера: как планета любви и красоты влияет на твой имидж

Макияж. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Именно от положения Венеры в гороскопе зависят твои предпочтения в стиле. «Лиза» рассказывает о том, какой макияж и имидж подходит представительницам разных знаков Зодиака.

Как рождается индивидуальный стиль, почему мы одеваемся так, а не иначе, одно любим, а другое не выносим? Ответ нужно искать в своем персональном гороскопе. Главное, что необходимо выяснить, прежде чем разбираться со стилем, — в каком знаке Зодиака находится Венера в твоей натальной карте.

Введи в любом поисковике запрос: «В каком знаке находится Венера по дате рождения» — и обнаружишь десятки таблиц на каждый год и бесплатные сервисы. Именно от положения Венеры в гороскопе зависят твои предпочтения в стиле. В описании, приведенном ниже, найди свой вариант и проверь, правильно ли ты используешь то, что дано тебе природой.

 
Венера в Овне

Твой имидж часто носит печать яркой индивидуальности, создается спонтанно, без особых оглядок на моду. Стиль смелый, яркий, часто подчеркивает достоинства фигуры и этим притягивает взоры. 

В основе стиля — практичность, смесь классики и романтики, авангардная эклектика. 

Цвет — красный, оранжевый, черный.

Нюансы — страсть к кожаным вещам и металлу.

Макияж — смелый акцент на глаза и сочные оттенки помады. 

Венера в Тельце

Ты любишь вещи высокого качества, респектабельные, с красивой дорогой фурнитурой, которые сразу говорят о солидном материальном статусе. Особая любовь к натуральным материалам, природным цветам, комфортным и гармоничным формам. Страсть к дорогой и качественной обуви. Специально за модой не следишь, но точно знаешь, что модно, а что нет. Любишь ценные подарки.

В основе стиля – традиционная солидная классика.  

Цвет – пастельные оттенки розового, персикового, зеленого.

Нюансы – страсть к украшениям.

Макияж – естественный, акцент на открытую шею, чистую кожу.

Венера в Близнецах

Имидж формируется под воздействием общения, газет, телевидения. Ты любишь светские новости, сплетни. Внимательно следишь за модными новинками: покупаешь глянцевые журналы, бульварную прессу, коллекционируешь вырезки из газет, фото знаменитых модников. Одно из любимых занятий — поход по магазинам. Любишь новизну, поэтому приобретаешь не самую дорогую одежду, на один сезон. 

В основе стиля – модная одежда в сочетании с классикой.  

Цвет – желтый, переливающийся, нежно-розовый.

Нюансы – любовь к модным ярким аксессуарам, броским кольцам и браслетам. 

Макияж – ярко выраженные глаза, тени, дерзкий аромат.

Венера в Раке

 

Постоянное обновление имиджа — не твоей конек, тебе свойственна верность одному стилю, который формируется с детства. К своим вещам питаешь чувство привязанности, так как они имеют особую «историю». При этом есть опасность превратиться в Плюшкина. Шопинг для тебя –не просто развлечение, а любимый вид психотерапии. В вещь влюбляешься сразу, но при выборе любишь покомандовать продавцами и покапризничать.

В основе стиля – романтизм, сексуальность, женственность. 

Нюансы – не замечаешь, что выросла из своего имиджа, поэтому иногда одеваешься не соответственно возрасту и статусу.

Цвет – приглушенные темные оттенки с элементами кремового, белого.

Макияж – природная, натуральная косметика, дорогой парфюм. 

Венера во Льве

Формирование имиджа идет постоянно и, как правило, под воздействием общества, в котором ты вращаешься. Это не обязательно лучшее из лучшего, но достоинство и харизма, с которыми ты носишь одежду, непроизвольно привлекает внимание. 

В основе стиля – роскошная классика прошлого.

Цвет – насыщенно яркие, золотистые, красные, пурпурные цвета. 

Нюансы – любовь к золоту и бриллиантам.

Макияж – яркая помада и огненный цвет волос. 

Венера в Деве

 

Ты придерживаешься одного стиля, который продумываешь многие годы и которому редко изменяешь. Ты уверена, что одеваешься самым наилучшим образом, и не жалеешь на это денег. Обращаешь внимание на мельчайшие детали гардероба, которые для тебя являются ключевыми.

В основе имиджа – деловой корпоративный стиль, своего рода униформа. 

Цвет – насыщенные натуральные, экологичные оттенки.  

Нюансы – подчеркнутая вежливость, за которой кроется сексуальность, любовь к практичной одежде. 

Макияж – корректный и сдержанный, экологически чистая косметика. 

Венера в Весах

 

У тебя от природы врожденное чувство меры, гармонии, красоты. Ты всегда на гребне волны. Часто сама непроизвольно задаешь новую моду и являешься примером для подражания. Природное обаяние работает на тебя и является лучшим дополнением к имиджу. 

В основе имиджа – классика, дендизм, британский стиль.

Цвет– один тон, один цвет.

Нюансы – придирчивое отношение к качеству и состоянию вещей. 

Макияж – классический, все в меру. 

Венера в Скорпионе

К формированию имиджа ты относишься как к эксперименту. Одеваешься с претензией, но не в бутиках, так как любишь копить деньги. Покупаешь одежду в стоках, на распродажах. Ищешь креативных портных, о которых никому не рассказываешь, так как хочешь одеваться оригинальнее всех. Зная свои плюсы, умеешь их подчеркивать, любишь эпатировать и стремишься выглядеть лучше всех.

В основе имиджа – индивидуальный стиль.

Цвет – контрастные, насыщенные тона, от темно-фиолетового до черного.

Нюансы – любовь к обуви на высоком каблуке и темному цвету волос. 

Макияж – образ роковой женщины. 

Венера в Стрельце

Имидж непостоянный, разнообразный, так как ты любишь сочетать несочетаемое. Интересуешься философией моды и стиля, с удовольствием изучаешь законы имиджа, которые же сама и меняешь.

В основе стиля – непостоянство с элементами роскоши.

Цвет – любой.

Нюансы – получаешь удовольствия от процесса выбора одежды.

Макияж — красишься редко и по настроению. 

Венера в Козероге

 

Твой имидж подчиняется твоим целям, ты от него не зависишь. Но твоя одежда всегда чуть дороже обычной классики, она должна подчеркивать твой социальный статус. Ты склонна к постоянству в формировании гардероба, и к этому быстро привыкают окружающие. 

В основе стиля – элегантная классика или деловой стиль.

Цвет – серый, белый, черный.

Нюансы – выраженная закрытость и аккуратность в одежде.

Макияж – натуральная косметика, «прозрачный» макияж.

Венера в Водолее

Твой стиль непредсказуем — от поношенного старья до вещей, купленных в дорогом бутике. Ты не считаешь нужным следовать правилам и моде, так как уверена, что это проявление насилия над личностью.   

В основе имиджа — творческая свобода, стиль «унисекс». 

Нюанс — любовь к серебру и белому золоту.

Цвета — холодные, неоновые, безличные. 

Макияж — в светлых прозрачных тонах.

Венера в Рыбе

 

Ты легко приспосабливаешься к обстоятельствам, меняешь свой образ в зависимости от настроения и собственных целей. При этом всегда остаешься привлекательной и недоступной. Границы твоего имиджа расплывчаты и неуловимы. 

В основе стиля — неосознанная скрытая эротичность.

Нюанс — умение создавать образ из ничего, использование в имидже мистики и натуральности одновременно.

Цвет — серо-дымчатая, фиолетовая, черная гамма.

Макияж — ярко выделенные глаза, отсутствие точных линий, растушевка.

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