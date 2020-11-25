Стиль задает Венера: как планета любви и красоты влияет на твой имидж

Именно от положения Венеры в гороскопе зависят твои предпочтения в стиле. «Лиза» рассказывает о том, какой макияж и имидж подходит представительницам разных знаков Зодиака.
Как рождается индивидуальный стиль, почему мы одеваемся так, а не иначе, одно любим, а другое не выносим? Ответ нужно искать в своем персональном гороскопе. Главное, что необходимо выяснить, прежде чем разбираться со стилем, — в каком знаке Зодиака находится Венера в твоей натальной карте.
Введи в любом поисковике запрос: «В каком знаке находится Венера по дате рождения» — и обнаружишь десятки таблиц на каждый год и бесплатные сервисы. Именно от положения Венеры в гороскопе зависят твои предпочтения в стиле. В описании, приведенном ниже, найди свой вариант и проверь, правильно ли ты используешь то, что дано тебе природой.
Твой имидж часто носит печать яркой индивидуальности, создается спонтанно, без особых оглядок на моду. Стиль смелый, яркий, часто подчеркивает достоинства фигуры и этим притягивает взоры.
В основе стиля — практичность, смесь классики и романтики, авангардная эклектика.
Цвет — красный, оранжевый, черный.
Нюансы — страсть к кожаным вещам и металлу.
Макияж — смелый акцент на глаза и сочные оттенки помады.
Венера в Тельце
В основе стиля – традиционная солидная классика.
Цвет – пастельные оттенки розового, персикового, зеленого.
Нюансы – страсть к украшениям.
Макияж – естественный, акцент на открытую шею, чистую кожу.
Венера в Близнецах
Имидж формируется под воздействием общения, газет, телевидения. Ты любишь светские новости, сплетни. Внимательно следишь за модными новинками: покупаешь глянцевые журналы, бульварную прессу, коллекционируешь вырезки из газет, фото знаменитых модников. Одно из любимых занятий — поход по магазинам. Любишь новизну, поэтому приобретаешь не самую дорогую одежду, на один сезон.
В основе стиля – модная одежда в сочетании с классикой.
Цвет – желтый, переливающийся, нежно-розовый.
Нюансы – любовь к модным ярким аксессуарам, броским кольцам и браслетам.
Макияж – ярко выраженные глаза, тени, дерзкий аромат.
Венера в Раке
Постоянное обновление имиджа — не твоей конек, тебе свойственна верность одному стилю, который формируется с детства. К своим вещам питаешь чувство привязанности, так как они имеют особую «историю». При этом есть опасность превратиться в Плюшкина. Шопинг для тебя –не просто развлечение, а любимый вид психотерапии. В вещь влюбляешься сразу, но при выборе любишь покомандовать продавцами и покапризничать.
В основе стиля – романтизм, сексуальность, женственность.
Нюансы – не замечаешь, что выросла из своего имиджа, поэтому иногда одеваешься не соответственно возрасту и статусу.
Цвет – приглушенные темные оттенки с элементами кремового, белого.
Макияж – природная, натуральная косметика, дорогой парфюм.
Венера во Льве
Формирование имиджа идет постоянно и, как правило, под воздействием общества, в котором ты вращаешься. Это не обязательно лучшее из лучшего, но достоинство и харизма, с которыми ты носишь одежду, непроизвольно привлекает внимание.
В основе стиля – роскошная классика прошлого.
Цвет – насыщенно яркие, золотистые, красные, пурпурные цвета.
Нюансы – любовь к золоту и бриллиантам.
Макияж – яркая помада и огненный цвет волос.
Венера в Деве
Ты придерживаешься одного стиля, который продумываешь многие годы и которому редко изменяешь. Ты уверена, что одеваешься самым наилучшим образом, и не жалеешь на это денег. Обращаешь внимание на мельчайшие детали гардероба, которые для тебя являются ключевыми.
В основе имиджа – деловой корпоративный стиль, своего рода униформа.
Цвет – насыщенные натуральные, экологичные оттенки.
Нюансы – подчеркнутая вежливость, за которой кроется сексуальность, любовь к практичной одежде.
Макияж – корректный и сдержанный, экологически чистая косметика.
Венера в Весах
У тебя от природы врожденное чувство меры, гармонии, красоты. Ты всегда на гребне волны. Часто сама непроизвольно задаешь новую моду и являешься примером для подражания. Природное обаяние работает на тебя и является лучшим дополнением к имиджу.
В основе имиджа – классика, дендизм, британский стиль.
Цвет– один тон, один цвет.
Нюансы – придирчивое отношение к качеству и состоянию вещей.
Макияж – классический, все в меру.
Венера в Скорпионе
К формированию имиджа ты относишься как к эксперименту. Одеваешься с претензией, но не в бутиках, так как любишь копить деньги. Покупаешь одежду в стоках, на распродажах. Ищешь креативных портных, о которых никому не рассказываешь, так как хочешь одеваться оригинальнее всех. Зная свои плюсы, умеешь их подчеркивать, любишь эпатировать и стремишься выглядеть лучше всех.
Цвет – контрастные, насыщенные тона, от темно-фиолетового до черного.
Нюансы – любовь к обуви на высоком каблуке и темному цвету волос.
Макияж – образ роковой женщины.
Венера в Стрельце
Имидж непостоянный, разнообразный, так как ты любишь сочетать несочетаемое. Интересуешься философией моды и стиля, с удовольствием изучаешь законы имиджа, которые же сама и меняешь.
В основе стиля – непостоянство с элементами роскоши.
Цвет – любой.
Нюансы – получаешь удовольствия от процесса выбора одежды.
Макияж — красишься редко и по настроению.
Венера в Козероге
Твой имидж подчиняется твоим целям, ты от него не зависишь. Но твоя одежда всегда чуть дороже обычной классики, она должна подчеркивать твой социальный статус. Ты склонна к постоянству в формировании гардероба, и к этому быстро привыкают окружающие.
В основе стиля – элегантная классика или деловой стиль.
Цвет – серый, белый, черный.
Нюансы – выраженная закрытость и аккуратность в одежде.
Макияж – натуральная косметика, «прозрачный» макияж.
Венера в Водолее
В основе имиджа — творческая свобода, стиль «унисекс».
Нюанс — любовь к серебру и белому золоту.
Цвета — холодные, неоновые, безличные.
Макияж — в светлых прозрачных тонах.
Венера в Рыбе
Ты легко приспосабливаешься к обстоятельствам, меняешь свой образ в зависимости от настроения и собственных целей. При этом всегда остаешься привлекательной и недоступной. Границы твоего имиджа расплывчаты и неуловимы.
В основе стиля — неосознанная скрытая эротичность.
Нюанс — умение создавать образ из ничего, использование в имидже мистики и натуральности одновременно.
Цвет — серо-дымчатая, фиолетовая, черная гамма.
Макияж — ярко выделенные глаза, отсутствие точных линий, растушевка.