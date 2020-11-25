ТОП-10 женских привычек, которые мужчины искренне не понимают

Мужчины готовы многое нам простить (как и мы им), они почти не вдаются в детали нашей, женской логики. Но некоторые вещи из нашей повседневной жизни они искренне не понимают. Что-то их даже раздражает, а что-то просто остается загадкой. Так что в следующий раз можно даже не объяснять, зачем ты делаешь именно так, а лучше скажи ему что-нибудь приятное, и он сразу забудет о твоих странных привычках.

Носить неудобные, но красивые вещи

Женщины во все времена были готовы на жертвы ради красоты. Когда-то для тонкой талии они утягивали себя корсетами так, что падали в обморок. Сегодня все не так опасно, но порой нам приходится терпеть неудобства — туфли могут жать или натирать, джинсы — быть тесноваты (хорошо, будем честными, в них невозможно съесть ни кусочка, а сидеть можно только прямо и, не шевелясь). Но главное ведь — выглядеть сногсшибательно. Можно и потерпеть немного. Мужчинам такая жертвенность непонятна.

Знать названия и различия вещей (и думать, что это важно)

«Это не кофта, это пуловер. А это кардиган. А то — свитшот. Как можно не видеть разницу?» Для мужчин разницы в тонкостях названий и различий вещей практически (или совсем) нет. Зачем им знать их названия, если это нужно просто надевать и носить.

Покупать много туфель и сумок

Почему бы не иметь одну сумку и одни (ну хорошо, плюс еще одни) туфли? Зачем менять их каждый день, а то и несколько раз в день? Почему вечером нужен именно клатч (да и не все мужчины знают, что он так называется)? Почему нельзя пойти с дневной сумкой? Почему нельзя купить туфли, которые подходят ко всему? Зачем нужна еще обувь, когда у тебя ее и так уже полный шкаф? Мужчины не могут понять, что универсальных (женских) обуви и сумок просто не существует.

Покупать много косметики

5 кремов, 10 сывороток, 15 масок, 12 палеток, 3 тоналки — это далеко не все, что может находиться на женском туалетном столике. Не пытайся объяснить мужчине, что все это разное, что все это нужно (одна маска — для чистки пор, вторая — для их сужения, третья — для увлажнения, четвертая — для сияния и т.п.), ему сложно в этом разобраться. Еще хуже, если, увлекаясь всем этим, ты постоянно долго собираешься или опаздываешь. А если нет — он смирится, хотя все равно будет недоумевать, зачем тебе все это, ведь ты и так красивая.

Не знать, что надеть

Шкаф буквально ломится от одежды, а, когда нужно собираться, мы не знаем, что надеть, нам ничего не нравится (то вышло из моды, а это, оказывается, некрасиво обтягивает попу). Как будто наш гардероб составлял кто-то другой, совершенно чужой и наугад. Мужчины в шоке и думают, зачем тогда покупать все в большом количестве, чтобы ситуация каждый раз повторялась.

Сидеть на диетах

Жевать листик салата вместо того, чтобы вкусно поесть, ради того, чтобы к Новому году влезть в платье? При этом с завистью смотреть, как кто-то рядом поглощает бургер или пирожное. Ни один мужчина этого не поймет. Хочешь поесть — поешь. Когда девушка бросается от одной диеты к другой, да еще и рассказывает их различия, он может только развести руками. Но мы ведь стараемся держать себя в форме не только для себя, но и для них любимых.

Ездить в отпуск с огромным чемоданом