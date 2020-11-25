ТОП-10 женских привычек, которые мужчины искренне не понимают

Женская логика — непостижимая загадка для сильного пола. И некоторые привычки, которые для нас вполне логичны, для мужчин странны, уверяет «Лиза».
Мужчины готовы многое нам простить (как и мы им), они почти не вдаются в детали нашей, женской логики. Но некоторые вещи из нашей повседневной жизни они искренне не понимают. Что-то их даже раздражает, а что-то просто остается загадкой. Так что в следующий раз можно даже не объяснять, зачем ты делаешь именно так, а лучше скажи ему что-нибудь приятное, и он сразу забудет о твоих странных привычках.
Носить неудобные, но красивые вещи
Женщины во все времена были готовы на жертвы ради красоты. Когда-то для тонкой талии они утягивали себя корсетами так, что падали в обморок. Сегодня все не так опасно, но порой нам приходится терпеть неудобства — туфли могут жать или натирать, джинсы — быть тесноваты (хорошо, будем честными, в них невозможно съесть ни кусочка, а сидеть можно только прямо и, не шевелясь). Но
Знать названия и различия вещей (и думать, что это важно)
«Это не кофта, это пуловер. А это кардиган. А то — свитшот. Как можно не видеть разницу?» Для мужчин разницы в тонкостях названий и различий вещей практически (или совсем) нет. Зачем им знать их названия, если это нужно просто надевать и носить.
Почему бы не иметь одну сумку и одни (ну хорошо, плюс еще одни) туфли? Зачем менять их каждый день, а то и несколько раз в день? Почему вечером нужен именно клатч (да и не все мужчины знают, что он так называется)? Почему нельзя пойти с дневной сумкой? Почему нельзя купить туфли, которые подходят ко всему? Зачем нужна еще обувь, когда у тебя ее и так уже полный шкаф?
Покупать много косметики
5 кремов, 10 сывороток, 15 масок, 12 палеток, 3 тоналки — это далеко не все, что может находиться на женском туалетном столике. Не пытайся объяснить мужчине, что все это разное, что все это нужно (одна маска — для чистки пор, вторая — для их сужения, третья — для увлажнения, четвертая — для сияния и т.п.), ему сложно в этом разобраться.
Не знать, что надеть
Даже если вы отправляетесь куда-то на пару дней, ты берешь с собой почти весь гардероб — на всякий случай. А вдруг вечеринка? А вдруг поход в ресторан? А вдруг дождь? Снег? Или жара? Ты должна быть готова ко всему. Мужчина же вполне готов ко всему с парой футболок и одними джинсами.
Носить зимой тонкие колготки
Ради красоты девушки готовы щеголять в холод в тонких колготках, а для мужчин это равноценно тому, что вообще без них.
Помнить даже незначительные даты
Однако пусть они запомнят —
Часто плакать
Да, девушки гораздо чувствительнее и сентиментальнее. Мужчины, даже осознавая это, все равно не понимают, почему мы плачем так часто. Но если небольшие слезы от фильма или песни могут умилять, то