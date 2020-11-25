Новая коллекция Оксаны Тандит: элегантные и сногсшибательные наряды, без которых вам не обойтись!

Модельер Оксана Тандит продолжает вневременную классическую тему в своей осенне-зимней коллекции. Она не гонится за молниеносными трендами, а создает одежду, в которой ты выглядишь изумительно всегда. А именно этого и хотим мы, женщины!

Для платьев, комбинезонов и брючных костюмов, которые так любит Оксана, характерна чистота линий, минимум декора - а если он и есть, то предельно лаконичен, крой, изумительно подчеркивающий женскую фигуру, но в то же время демонстрирующий силу и независимость слабого пола, и каждое изделие под брендом Oksana Tandit - это верх элегантности. За эти отличительные черты дизайнера Оксану Тандит любят и ценят многие наши красивые и знаменитые женщины.

Оксана никогда не делает много вещей в одной коллекции. У дизайнера всегда около 20 моделей, и практически все они раскупаются в день показа. Если кто-то хочет сшить такое же пальто или платье, но другого размера, придется ждать несколько месяцев.

Новые творения Тандит - это дань ее любимой черно-белой гамме, которая сегодня особенно актуальна. Каждое изделие подчеркивают тщательно проработанные детали - жемчужные пуговицы, бархатная окантовка, декоративные ленты. И много бархата - качественного, дорогого, доминирующего в жакетах и костюмах. Коллекция включает модели Audrey, Jackie O, Karl, Coco, Marlene, Giorgio, Bianca, Ava и Marilyn, на создание которых Оксану вдохновили эти легендарные женщины. «Иногда мы хотим быть похожими на женщин, которые повлияли на индустрию моды, став частью истории, и черпать вдохновение, смотря на их стиль. Теперь женщины могут выбрать костюм, платье или пальто, носящие имена тех икон стиля, которыми они восхищаются. Женщины, в честь которых названы модели, очень разные, но все они обладали безупречным стилем, острым умом и врожденным изяществом, словом, теми качествами, которые ценились на протяжении веков», - говорит Оксана Тандит.