Чт, 26.11.2020

Стройность за семь дней: эффективная диета Ирины Пеговой

Ирина Пегова

ФОТО: Shutterstock

42-летняя актриса рассказала, как на неделю перестроить свой рацион, чтобы добиться заметных результатов, пишет «Домашний Очаг».

Ирина Пегова не делает тайны из частной жизни и охотно общается с подписчиками в Instagram. 42-летняя актриса публикует фотографии матери, бабушки и дочери, делится архивными снимками, рассказывает о своих увлечениях и новых работах. Природа одарила Ирину пышными формами, причём артистка демонстрирует виртуозное владение телом в танцевальных конкурсах и телешоу «Ледниковый период». В среду актриса ответила на многочисленные вопросы поклонников и рассказала о 7-дневной диете, оговорив, что сама она изменяет рецепты на свой вкус.

1-й день: 5 варёных или печёных клубней картофеля + кефир.

2-й день: 100 граммов варёной куриной грудки, которую можно заменить индейкой. Бульон не употреблять.

3-й день: 100 граммов постного отварного мяса, не употребляя бульон.

4-й день: 100 граммов отварной морской и нежирной рыбы: палтуса, минтая, камбалы, наваги.

5-й день: 1 килограмм фруктов и овощей, разделённых на целый день. Это могут быть киви, свежий ананас, яблоки, груши, хурма, свежие огурцы, баклажаны, кабачки, помидоры, тыква, свёкла, а вот бананы и виноград следует полностью исключить из рациона.

6-й день: только кефир, причём объём можно увеличить до двух литров.

7-й день: не менее 1,5-2 литров минеральной воды без газа в течение всего дня.

Ирина призвала поклонников быль внимательными к себе и корректировать порции и состав продуктов по своим потребностям. Актриса уточнила, что сама она изменяет рацион: «Я вместо кефира пью ряженку! Картофеля не 5 штук, а меньше, запекаю в микроволновке или в духовке! Смело заменяю грудку на более вкусное варёное бедро (без кожи, конечно) или ножку, и не 100 граммов, а СКОЛЬКО ХОЧУ! В дни, когда рыба, смело меняю её на креветки или морепродукты, если рыбу не хочу! Но важно пить между приемами пищи много воды, в этом залог успеха!»
 
Пегова уточнила, что на восьмой день можно вернуться к своему обычному рациону, помня об ограничении сладких, жирных и мучных продуктов. Несладкий и максимально обезжиренный кефир рекомендуется включать в меню по‑прежнему – выпивать 0,5-1 литр в день в перерывах между приёмами пищи. Ирина обратила внимание поклонников на то, что «сидеть» на такой диете можно не чаще одного раза в два месяца.
 
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