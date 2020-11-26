Почему появляется запах от ног: как от него избавиться?

Неприятный запах появляется, когда в теплой влажной среде активно размножаются микроорганизмы. Бактерии в процессе своей жизнедеятельности и выделяют характерно пахнущие жирные кислоты. Естественно, чем сильнее потеют ноги, тем больше пищи для бактерий и тем активней запах.

Сами по себе ноги не пахнут. И даже пот (а на каждом квадратном сантиметре ступни расположено 600 потовых желез) тоже запаха не имеет.

Некачественная обувь

Обувь из текстильных материалов и кожезаменителей препятствует воздухообмену, то есть не дает ногам дышать. Если ноги пахнут, обувь впитывает запах, начинает источать его сама, и в результате он только усиливается. Выбирайте обувь из натуральной кожи, не носите одну и ту же пару несколько дней подряд, всегда сушите обувь и меняйте стельки – тоже кожаные или с активированным углем, не допускайте изнашивания. По возможности, имейте при себе сменку, носите запасные носочки.

Синтетические носки и колготки

Тоже способствуют размножению бактерий. Старайтесь покупать носки из хлопка, качественные колготки. Меняйте их каждый день.

Проблемы со здоровьем

Возможно, неприятный запах от ног – повод обратиться к врачу. Самый распространенный диагноз – грибок стопы, микоз. Кроме того, причиной нарушения работы потовых желез могут быть гормональный сбой, сахарный диабет, гепатит С, туберкулез, проблемы сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Неправильное питание и вредные привычки

Нездоровая пища с консервантами, ароматизаторами и другими неполезными веществами негативно сказывается на работе потовых желез. Включите в свой рацион больше овощей и фруктов, богатых антиоксидантами и витаминами. Также на появление неприятного запах могут влиять алкогольные напитки и медикаментозные препараты, которые вы принимате.

Стресс и физические нагрузки

Во время стрессовых ситуаций или занятий спортом усиливается выброс адреналина. Он ускоряет работу потовых желез и усиливает неприятный запах.