Почему появляется запах от ног: как от него избавиться?

Неприятный запах от ног вызывает у нас дискомфорт. И это не только эстетическая проблема. Он может стать поводом пересмотреть свои привычки или даже обратиться к врачу, уверяет «Домашний Очаг».
Сами по себе ноги не пахнут. И даже пот (а на каждом квадратном сантиметре ступни расположено 600 потовых желез) тоже запаха не имеет.
Неприятный запах появляется, когда в теплой влажной среде активно размножаются микроорганизмы. Бактерии в процессе своей жизнедеятельности и выделяют характерно пахнущие жирные кислоты. Естественно, чем сильнее потеют ноги, тем больше пищи для бактерий и тем активней запах.
Некачественная обувь
Обувь из текстильных материалов и кожезаменителей препятствует воздухообмену, то есть не дает ногам дышать. Если ноги пахнут, обувь впитывает запах, начинает источать его сама, и в результате он только усиливается. Выбирайте обувь из натуральной кожи, не носите одну и ту же пару несколько дней подряд, всегда сушите обувь и меняйте стельки – тоже кожаные или с активированным углем, не допускайте изнашивания. По возможности, имейте при себе сменку, носите запасные носочки.
Синтетические носки и колготки
Тоже способствуют размножению бактерий. Старайтесь покупать носки из хлопка, качественные колготки. Меняйте их каждый день.
Проблемы со здоровьем
Возможно, неприятный запах от ног – повод обратиться к врачу. Самый распространенный диагноз – грибок стопы, микоз. Кроме того, причиной нарушения работы потовых желез могут быть гормональный сбой, сахарный диабет, гепатит С, туберкулез, проблемы сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Неправильное питание и вредные привычки
Нездоровая пища с консервантами, ароматизаторами и другими неполезными веществами негативно сказывается на работе потовых желез. Включите в свой рацион больше овощей и фруктов, богатых антиоксидантами и витаминами. Также на появление неприятного запах могут влиять алкогольные напитки и медикаментозные препараты, которые вы принимате.
Стресс и физические нагрузки
Во время стрессовых ситуаций или занятий спортом усиливается выброс адреналина. Он ускоряет работу потовых желез и усиливает неприятный запах.
Регулярные ванночки для ног помогут очистить кожу от токсинов и снизить потоотделение.
1. Добавьте в теплую воду 3-4 капли масла эвкалипта, цитрусового или чайного дерева и грейте ноги в течение 10-20 минут. Хотите также избавиться от усталости и отека? Насыпьте морскую соль.
2. Чтобы приготовить чайный отвар, заварите 3 маленьких ложки чая в 1 литре воды.
3. Отвар коры дуба – 50 гр сухой коры залейте 1 литром кипятка, погрузите ноги в ванночку на 15-20 минут.
4. Еще варианты: соляной раствор (половина чашки соли на 1 литр воды), с содой (1 столовая ложка на литр воды) и уксусный (полстакана на 1 литр воды).