Три вопроса, которые нужно задать себе, прежде чем решиться на новую стрижку

Если вы все же колеблетесь, проведите честный внутренний диалог о новой стрижке. Некоторые укладки требуют регулярной укладки и частого посещения салона (например, каре). Готовы ли вы на это? Если вы хотите кардинально убрать длину, подумайте, совместимо ли это с вашим образом жизни и стилем? Хотите ли вы подстричься под влиянием эмоционального импульса или это решение, которое созрело давно?