Три вопроса, которые нужно задать себе, прежде чем решиться на новую стрижку

Точно ли пришло время для стрижки? Как правильно выбрать длину? Это тоже правильные, но еще не самые главные вопросы.
Большинство из нас, приходя в салон на стрижку, утвердительно кивает на вопрос мастера: «Стрижем как обычно?» Все, казалось бы, довольны. Но так мы рискуем навсегда остаться с одной прической и полностью игнорируем новые тенденции.
- Носите ли вы свою прическу постоянно?
- Долго ли сохнут ваши волосы?
- Менялась ли ваша прическа со времен школы?
Если вы ответили «да» хотя бы на один из них — пришло время что-то менять.
Если вы все же колеблетесь, проведите честный внутренний диалог о новой стрижке. Некоторые укладки требуют регулярной укладки и частого посещения салона (например, каре). Готовы ли вы на это? Если вы хотите кардинально убрать длину, подумайте, совместимо ли это с вашим образом жизни и стилем? Хотите ли вы подстричься под влиянием эмоционального импульса или это решение, которое созрело давно?
Лишь взвесив все «за» и «против», вы сможете сесть в кресло мастера со спокойной душой и готовностью к переменам.