Чт, 26.11.2020

Три вопроса, которые нужно задать себе, прежде чем решиться на новую стрижку

Стрижка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Точно ли пришло время для стрижки? Как правильно выбрать длину? Это тоже правильные, но еще не самые главные вопросы.

Большинство из нас, приходя в салон на стрижку, утвердительно кивает на вопрос мастера: «Стрижем как обычно?» Все, казалось бы, довольны. Но так мы рискуем навсегда остаться с одной прической и полностью игнорируем новые тенденции.

Если вы прямо сейчас пытаетесь решить, пришло ли время сменить прическу, стилисты советуют задать себе три главных вопроса.
  • Носите ли вы свою прическу постоянно?
  • Долго ли сохнут ваши волосы?
  • Менялась ли ваша прическа со времен школы?

Если вы ответили «да» хотя бы на один из них — пришло время что-то менять. 

Обдумайте детали

Если вы все же колеблетесь, проведите честный внутренний диалог о новой стрижке. Некоторые укладки требуют регулярной укладки и частого посещения салона (например, каре). Готовы ли вы на это? Если вы хотите кардинально убрать длину, подумайте, совместимо ли это с вашим образом жизни и стилем? Хотите ли вы подстричься под влиянием эмоционального импульса или это решение, которое созрело давно?

Лишь взвесив все «за» и «против», вы сможете сесть в кресло мастера со спокойной душой и готовностью к переменам.

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