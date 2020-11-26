Какие продукты могут ускорить климакс?

Рацион, которого придерживается женщина, способен влиять на возраст наступления менопаузы — к такому выводу пришла группа исследователей из Университета Лидса (Великобритания). В рамках эксперимента, в котором приняли участие 914 женщин, ученые исследовали их ежедневный рацион, а также время наступления менопаузы, пишет «Домашний Очаг».

В итоге у тех женщин, которые придерживались диеты с высоким содержанием углеводов, менопауза наступала раньше 51 года — возраста, считающегося средним для наступления климакса у британских женщин. Позже всего — на полтора года позже среднего возраста — менопауза наступала у тех женщин, в ежедневный рацион которых входили горох, фасоль, чечевица и нут. Также возраст наступления менопаузы был выше у тех женщин, которые отдавали предпочтение средиземноморской диете.

По мнению авторов исследования, зернобобовые содержат антиоксиданты, которые могут влиять на деятельность яичников и, соответственно, на наличие менструации. Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, присутствующие в жирной рыбе, также способны связывать свободные радикалы, замедляя процессы окисления в организме, а соответственно — старения.