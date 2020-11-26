Телеведущая Екатерина Андреева смело опубликовала свое фото без макияжа с маской на лице

Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в Instagram свои фотографии в естественном виде, без прикрас, без макияжа. Поклонники 58-летней знаменитой теледивы просто ошеломлены, как выглядит без косметики Андреева, пишут Аргументы.
Также смело телеведущая опубликовала селфи с маской на лице. Всем понятно, чтобы хорошо выглядеть - надо ухаживать за собой.
Судя по фото Андреевой в Instagram, она ухаживает за кожей лица при любом удобном случае, даже в автомобиле.
А красится Екатерина Андреева только для выхода в эфир или выхода в свет, в театр, в ресторан.
"Боже, как вы прекрасны, Катя! Благодаря вам, узнаю много от Вас!", "Катюша, вы как всегда прекрасны ! Крепкого вам здоровья! Береги себя!" - пишут фолловеры комплименты Андреевой и намерены брать пример с нее.