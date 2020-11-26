Телеведущая Екатерина Андреева смело опубликовала свое фото без макияжа с маской на лице

Также смело телеведущая опубликовала селфи с маской на лице. Всем понятно, чтобы хорошо выглядеть - надо ухаживать за собой.

Судя по фото Андреевой в Instagram, она ухаживает за кожей лица при любом удобном случае, даже в автомобиле.

А красится Екатерина Андреева только для выхода в эфир или выхода в свет, в театр, в ресторан.