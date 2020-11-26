Твое число совместимости с мужчиной: самый точный нумерологический прогноз

Такой союз создан небесами, а это значит, что вы, словно магнит, тянулись друг к другу сквозь тысячи препятствий. Может быть, звучит романтично, но такие союзы очень непредсказуемы. Оба нуждаются в том, чтобы их кто-то развлекал, развивал, смешил. Зачастую кто-то в паре устает, так как он обязательно отдает больше энергии. Позже начинается самое сложное – депрессия. Они как легко выходят, так и впадают в нее. Чтобы союз был крепким, нужны общие впечатления и предельная честность.

Число 4

Такой союз похож на деловое соглашение. Они знают, что нужно требовать от партнера, а также оба тихим, но верным шагом добиваются успехов. Им нужно постоянно развиваться и двигаться вперед, без этого отношения могут исчерпать себя. К слову, в такой паре что мужчина, что женщина перенимают друг у друга хорошие качества.

Число 5

Успех гарантирован, если партнеры знают, чего они хотят. То есть мы знаем, что пятерки – авантюристы и путешественники, а еще они вообще не любят постоянства. Если пара находится под покровительством пятерки, то союз укрепят общие дети, которые помогут наладить стабильность. Число 6

В этом союзе всегда есть место ревности. Всегда! Иногда она может доходить до абсурда, что приводит к разрыву. Несмотря на то что цифра гармоничная и семейная, люди в этом союзе очень бдительны. При условии уважения и свободы брак с числом 6 станет успешным.

Число 7

Их сводит сама Вселенная, а семерка покровительствует духовному развитию. Но есть одна вещь, разрушающая идиллию в паре: периодически возникающие финансовые проблемы. Главное – поддержка и принятие, если деньги для тебя вторичны, то ты будешь счастлива в таком союзе. Число 8

Союз противоположных личностей. Такая пара вообще мало в чем может сойтись, у партнеров разные моральные ценности, взгляды и вкусы. В таких отношениях всегда кто-то доминирует, а кто-то подчиняется. Сохранить любовь возможно, но нужно приложить не только усилия, но и иметь общие интересы и хобби. Число 9