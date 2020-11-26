Твое число совместимости с мужчиной: самый точный нумерологический прогноз

Хочешь узнать, какое будущее ждет вашу пару? Тогда рассчитай число ваших отношений, и нумерология даст тебе правдивый ответ, уверен Cosmo!
Первым делом тебе нужно рассчитать число ваших отношений. Это очень просто: нужно взять свою дату рождения и дату рождения партнера. К примеру, 12.12.1990 и 10.01.1990. Теперь рассчитай число каждого из вас:
10+01+1990 = +1+1+9+9+0 = 21 = 3
И суммируй их: 3+7=10=1
Число союза – 1.
Итак, рассчитай свое число совместимости, и читай расшифровку прямо сейчас.
Число 1
Люди, создавшие такой союз стремятся достичь всех вершин, а особенно материальных. Они оба нацелены на результат, они порой даже соперничают друг с другом. Правда, если со стороны это выглядит странно, то для «единичек» это забава, которая их закаляет. В таком союзе никто не приносит себя на жертвенный алтарь ради второй половины, но и уступать ни один не собирается.
Эта парочка любит принимать решения вместе, советоваться друг с другом, а также учитывать мнение каждого, кто причастен к их отношениям, пусть это даже сосед – вот таким парам покровительствует цифра 2. Союз может быть длительным при условии, что оба будут проявлять уважение, доброту и сплоченность. Нужно все время прилагать совместные усилия, а не искать пути по одиночке.
Такой союз создан небесами, а это значит, что вы, словно магнит, тянулись друг к другу сквозь тысячи препятствий. Может быть, звучит романтично, но такие союзы очень непредсказуемы. Оба нуждаются в том, чтобы их кто-то развлекал, развивал, смешил. Зачастую кто-то в паре устает, так как он обязательно отдает больше энергии. Позже начинается самое сложное – депрессия. Они как легко выходят, так и впадают в нее. Чтобы союз был крепким, нужны общие впечатления и предельная честность.
Такой союз похож на деловое соглашение. Они знают, что нужно требовать от партнера, а также оба тихим, но верным шагом добиваются успехов. Им нужно постоянно развиваться и двигаться вперед, без этого отношения могут исчерпать себя. К слову, в такой паре что мужчина, что женщина перенимают друг у друга хорошие качества.
Успех гарантирован, если партнеры знают, чего они хотят. То есть мы знаем, что пятерки – авантюристы и путешественники, а еще они вообще не любят постоянства. Если пара находится под покровительством пятерки, то союз укрепят общие дети, которые помогут наладить стабильность.
Число 6
В этом союзе всегда есть место ревности. Всегда! Иногда она может доходить до абсурда, что приводит к разрыву. Несмотря на то что цифра гармоничная и семейная, люди в этом союзе очень бдительны. При условии уважения и свободы брак с числом 6 станет успешным.
Их сводит сама Вселенная, а семерка покровительствует духовному развитию. Но есть одна вещь, разрушающая идиллию в паре: периодически возникающие финансовые проблемы. Главное – поддержка и принятие, если деньги для тебя вторичны, то ты будешь счастлива в таком союзе.
Число 8
Союз противоположных личностей. Такая пара вообще мало в чем может сойтись, у партнеров разные моральные ценности, взгляды и вкусы. В таких отношениях всегда кто-то доминирует, а кто-то подчиняется. Сохранить любовь возможно, но нужно приложить не только усилия, но и иметь общие интересы и хобби.
Число 9
Девятка – число не от мира сего, оно индивидуальное и немного эгоистичное. В такой паре оба могут уделять мало внимания и времени друг другу. Чтобы разжечь огонь в отношениях, партнерам не стоит искать общие интересы или хобби, достаточно просто с любовью относиться к предпочтениям друг друга. Нередко девяткой движут гуманизм и сострадание, а также она любит грандиозные идеи, а посему не стоит рушить мир этой пары. Достаточно поддержки, тогда всё будет хорошо!