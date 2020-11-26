Десять ошибок с трикотажем, которые выдают дурной вкус: не делай так никогда!

Наступил сезон теплых вязаных вещей, и продлится он вплоть до середины весны. Самое время освежить в памяти модные правила, чтобы правильно носить трикотаж. Давай начнем с разбора ошибок, которые чаще всего совершают девушки в зимнее время, а также найдем способы их исправить.
Бабушкин стиль
Максимум романтики, минимум стиля... В попытке выглядеть женственно девушки порой переходят все границы, превращая себя в один большой сборник стереотипов. Цветочки, рюшки, летящие юбочки, банты и романтичные узоры... По отдельности всё это имеет место быть, но стоит намешать все в одном образе, и ты станешь напоминать нарядную клумбу. Сюда же можно отнести свитеры и кардиганы крупной вязки в косичку. Да, они актуальны сегодня и вполне способны украсить твой наряд, однако если сочетаешь их с актуальными вещами. Не стоит перебарщивать с романтикой, напротив, подружи свитер (или кардиган) крупной вязки с прямыми джинсами в стиле 90-х или брюками из кожи. В такой комбинации он проявит себя куда более стильно, пишет Cosmo.
Хлипкий материал
Тонкий трикотаж не только очень легко мнется, но еще и просвечивает, показывая всё, что под ним — нижнее белье, малейшие складочки на теле, швы от одежды. А еще он крайне быстро обесцвечивается и вытягивается-. Семь раз подумай, прежде чем купить такую вещь.
Смятый ворот
Тот самый случай, когда одна маленькая деталь способна испортить весь образ. Наверняка ты видела такие свитеры в магазине и, возможно, даже примеряла их (или вообще имеешь в своем гардеробе пару-тройку таких). Главная проблема в том, что ворот в них не держит форму и сразу после выхода начинает собираться в неэстетичные складки. В итоге мы получаем неряшливый внешний вид, короткую шею (а такой хомут заметно укорачивает ее) и головную боль на весь день (да-да, поправлять ворот тебе придется каждые пять минут, пока ты не окажешься дома и не снимешь этот орудие пыток).
Декор из нулевых
Стразы, аппликации, бусинки и надпись Sexy во всю грудь — такие приемы, может, и котировались в нулевые, но сегодня ты ими точно никого не удивишь, разве что отпугнешь. Яркий, кричащий декор на кофте визуально удешевляет образ и делает его вульгарным. Не стоит пускаться во все тяжкие — останови выбор на более лаконичных вариантах: они и смотрятся аккуратнее, и легче находят общий язык с другой одеждой.
Тусклый цвет и катышки
Нет ничего хуже, чем старый, потрепанный, неухоженный свитер... Следи за качеством материала, удаляй катышки с помощью специальной машинки, стирай на деликатном режиме, храни в сложенном виде, а не на плечиках, а если и это не помогло спасти любимую вещь, то просто отпусти ее. Настало время заменить ее новой, которая не выглядит так, словно отметила столетний юбилей.
Старомодное платье
Трикотажные платья — главный тренд зимнего сезона, однако далеко не каждую модель можно записать в число стильных вещей. Важную роль играют крой, посадка, длина и фактура модели. Короткие платья-свитеры крупной вязки, в точности повторяющие изгибы тела, сегодня уже неактуальны, и придают образу оттенок нулевых. Если уж тебе и хочется носить платье в холод, выбирай куда более практичные и современные модели. Длина миди, свободная посадка, плотный, хорошо держащий форму материал — вот на что стоит ориентироваться при поиске подходящего варианта.
Прощай, фигура!
Трикотажные вещи, которые не сидят, а висят на фигуре, — главное «нет» этого сезона. В таких моделях твое тело смотрится бесформенным и непропорциональным. Чтобы исправить ситуацию, ты можешь использовать пояс, обыграть наряд жакетом или другим дополнительным слоем или, если речь о джемпере или свитере, заправить край в брюки, подчеркнув тем самым талию. Даже если ты выбираешь вещи оверсайз-кроя помни, что нужно визуально компенсировать объем, правильно расставляя акценты, чтобы твой наряд не казался мешком.
Причудливые формы
Всевозможные фантазийные свитеры и кардиганы не только неудобны в плане носки, но и крайне тяжелы с точки зрения сочетаний. Сложно представить образ, в который они впишутся гармонично, а уж для повседневных выходов они и вовсе не подходят. Не стоит экспериментировать с ними — лучше вложи деньги в куда более пригодные для обычной жизни вещи.
«Голый» трикотаж
Теплая, мягкая шерсть и открытие плечи... Толстый, плотный свитер и красные от холода колени, просвечивающие через капроновые колготки... Это даже звучит нелогично. Не забывай о сезонности и выбирай одежду по погоде, а модные эксперименты с длиной юбки и всевозможными вырезами оставь для более теплого времени года.
Неопознанный объект
Все же девушки обожают загадки, особенно когда дело касается одежды... Никогда не покупай вещи, назначение которых понимаешь не сразу. Странной формы накидки и непонятные болеро точно не украсят твой гардероб, ты только зря потратишь на них деньги. Даже если тебе хочется чего-то необычного, куда безопаснее начать с вещи яркого цвета, модного принта или statement-украшения.