10 классических негодяев в которых мы влюбляемся

Каждой женщине хотя бы раз в жизни встречался некто обаятельный, привлекательный… и безответственный, и мы влюблялись, мучились, ждали, надеялись, что он изменится.
Чтобы сэкономить нам время, психолог, тренер и специалист по Трансактному анализу Екатерина Игнатова разложила для нас по полочкам десять классических типов негодяев и объяснила, зачем они нам нужны и как с ними обращаться, пишет Marie Claire.
Врун
Врет, как дышит. А когда не врет, вдохновенно фантазирует, придумывает. И дело не в том, что он сильно провинился и ищет алиби, — нет, он просто не умеет говорить правду. Патологически. Причем если поймать его на вранье, он все равно не признается в том, что сочинял, а начнет плести замысловатую вязь из новых придумок. Восстановить картину его прошлого или реальные события настоящего можно лишь с помощью его лучших друзей, хотя и те не знают всей правды. Иногда он сильно похож на сумасшедшего, живущего в иллюзорном мире. Хотя не беспокойтесь, он вполне себе здоров, просто так жить ему гораздо удобнее.
Почему он такой: В возрасте трех-пяти лет всем детям свойственно магическое мышление. Их логика сильно отличается от логики взрослых. Например, ребенок может быть совершенно уверен в том, что семья вынуждена переехать из одной квартиры в другую, потому что он не помыл вовремя руки, тем самым спровоцировав такой катаклизм. В том случае, если взрослые не помогают ему пролить свет на реальную цепь событий, если они восторгаются чудной логикой сына, не опровергают ее, ребенок сохраняет желание магически мыслить и в более позднем возрасте. То есть, конечно, 30-летний маркетолог знает, что он опоздал на встречу не из-за того, что ковер-самолет начал барахлить, а потому что не рассчитал время. Но ребенок, живущий в нем, непременно придумает менее прозаичное объяснение и наврет с три короба. Стремление говорить неправду может возникать у взрослого человека еще и в том случае, если в детстве его много ругали, и избежать очередной нотации или наказания можно было, лишь сочинив какую-нибудь небылицу. Но вы ему не мама — не ругайте беднягу.
Хищник
Жертву выслеживает из укрытия, затем подбирается поближе, облизывается и одним точным движением набрасывается. Удовлетворив голод, уходит прочь. Это описание — вовсе не рассказ дяди Коли Дроздова, а суровая правда жизни небезызвестного многим специалиста по покорению женских сердец, которые он ест на завтрак, полдник и ужин. Не поддаться его обаянию невозможно — ведь он знает все точки, на которые нужно надавить. Но верить ему так же бессмысленно, как и в то, что Санта-Клаус подарит вам Lexus.
Почему он такой: В нашей культуре мальчикам в детстве принято говорить следующее: «Ну что ты ноешь, как девчонка?» Из чего юные создания делают следующий вывод — плакать, жаловаться, а также проявлять нежность, любовь и прочие чувства настоящие мужчины не имеют права. Они могут соблазнять, покорять и разбивать, но только не любить. Бывают и совсем запущенные случаи, когда родители вдобавок ко всему внушают мальчику, что он должен всегда и везде, абсолютно при любых обстоятельствах быть сильным. Ничего не чувствующий сильный человек может сворачивать горы на работе, менять женщин как перчатки, но он никогда не станет счастливым в личной жизни, как бы вы ни пытались его осчастливить своей большой и чистой любовью к нему. И вряд ли такой типаж сможет сделать женщину по-настоящему счастливой, если речь, конечно, не идет об одной ночи незабываемого секса. Кстати, представители категории хищников часто любят выпить, а иногда принимают и кое-что посильнее, ведь только алкоголь и прочие стимуляторы помогают им расслабиться и – изредка! — выразить свои чувства.
Авантюрист
Сегодня он здесь, рядом с вами, а завтра — в Находке, Сан-Франциско или на Кубе. С ним невозможно соскучиться, он придумывает самые лучшие развлечения на свете. Договориться с водителем скорой помощи, арендовать эту странную тачку и поехать на ней в Питер? Не вопрос. У него миллион друзей и знакомых, планов громадье, море энергии. В голову ему постоянно приходят оригинальнейшие идеи (хотя большинству здравомыслящих людей они показались бы бредовыми), он горы готов свернуть ради их воплощения… Правда, случается, что интерес к этим идеям он теряет так же быстро, как и загорается ими. В общем, он — совершенно невероятный мужчина, лучший в мире. Почти. Есть лишь одно «но» — на него совершенно невозможно рассчитывать. В любую минуту авантюристу могут позвонить, он произнесет несколько пространных фраз, поцелует свою девушку в лоб и исчезнет. А когда он появится вновь, не знает никто. Даже он сам.
Почему он такой: Он – странник, который идет, не разбирая дороги. И в этом пути нет конечного пункта, так так цель заключается в том, чтобы идти, точнее, бежать. От чего? От близости и совместного существования. Быть может, в детстве он вынужден был убегать из дома к друзьям, когда родители ссорились. И эта привычка стала его второй натурой. Или его папа был моряком, военным, дипломатом, и семья кочевала из одного города в другой. Или папа рано умер, или ушел из семьи. И он, будучи маленьким мальчиком, твердо усвоил, что нет смысла привязываться и привыкать к людям, так как неизбежная разлука будет тем болезненней, чем ближе он с ними сойдется. Не исключено также, что беременность его мамы проходила тяжело, и причины стремления убегать кроются в его пренатальной стадии развития. Как бы там ни было, он бежит не от вас, и этого беглеца можно только пожалеть.
Ментор
Поначалу с ним приятно, ведь он все знает и может объяснить. Заказывая рыбу в ресторане, он расскажет об ареале ее обитания. Гуляя по городу, прочитает лекцию об отличии русского модерна от ар-деко. А если кто-нибудь заболел, он выступит в роли консультанта-фармацевта. Правда, потом окажется, что крышечки у шампуней в ванной нужно непременно закручивать до конца, а шланг душа вешать на специальный крючочек. Помидоры покупать только фирмы «Зеленая дача», а молоко — компании «Бешеная корова», потому что в нем больше кальция. Он скажет, какие книжки вам следует читать, какие фильмы смотреть. Тут может быть только два мнения: одно — его, другое — неправильное. Имейте в виду — когда вы захотите его бросить, он еще и прочтет вам лекцию о психологической подоплеке вашего инфантильного поступка.
Почему он такой: Скорее всего, его воспитывали достаточно строго, и главным психологическим приемом был запрет. С трех лет ему твердили, что он уже взрослый, а значит должен не валять дурака и не играть в игрушки, а поступать, как разумный человек, посвящая все время учебе и прочим полезным занятиям. Зануда-ментор привык прислушиваться не к своим желаниям, а к предписаниям мамы. С возрастом о своих желаниях он просто забыл. Этот несчастный живет по некогда написанным правилам, четко зная, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. Не для него лично, а для его родителей. Со временем привычку ограничивать себя он стал проецировать на окружающих. Ну а что, действительно, он как дурак один ходит в футляре? Надо и остальных в такие же нарядить. Самое неприятное, что выйти из состояния total control ему дико страшно. Жить в мире, где все обозначено и расписано, где ко всему приклеены ярлыки, просто и удобно, как в супермаркете, куда ходишь раз в неделю. Предложить ему вспомнить о своих желаниях — все равно что отправить педантичного чопорного англичанина на вьетнамский рынок за продуктами к завтраку.
Хам-мачо
Он ехидный. Ему палец в рот не клади — откусит по локоть. Он кичится своими мужскими увлечениями — спорт, охота, мотоцикл. На первый взгляд кажется, что он — воплощение мужественности, ведь, будучи агрессивным и напористым в разговоре, он не даст в обиду ни себя, ни свою девушку. Правда, дома он тоже почему-то не становится белым и пушистым, а продолжает грубить по поводу и без.
Почему он такой: Ну, во-первых, он на самом деле плохо воспитан. И, возможно, искренне убежден, что идеальная женщина должна быть босой, беременной и на кухне. Во-вторых, он путает понятия «мужественность» и «хамство». А в-третьих, у него, скорее всего, не было отца или отношения с папой были очень непростыми. Балансируя на скользкой грани иронии и мата, постоянно выпячивая свои мужские качества, он борется со страшной неуверенностью в себе как в мужчине. Именно поэтому он в постели может быть подчеркнуто невнимательным к женщине, выдавая себя за самца-террориста. Хотя, если внимательно изучить его сексуальность, там можно найти то, что ему совсем не понравится. Например, бисексуальность или латентную гомосексуальность. Возможно, вы заметили, что самые отъявленные гомофобы так много и часто говорят о том, какие геи ужасные, что их настойчивость в этой теме выдает подсознательную заинтересованность.
Нерешительный
Мягкий, отзывчивый, понимающий, спокойный — этот мужчина, кажется, мог бы быть идеальным мужем. Одна беда — делать предложение и вообще какие бы то ни было шаги он не торопится. Сначала это не очень напрягает — он выдерживает паузы между свиданиями, как будто специально доводя ваше любопытство до максимально критической отметки. Он дарит цветы и хорошие вещи, задает правильные вопросы и очень внимательно слушает ответы. Однако на смену приятному ожиданию приходит ожидание томительное, которое превращается в… утомительное. Становится понятно, что он, к примеру, не звонит не потому, что придерживается некоего плана по соблазнению, а просто из-за собственной робости и прочих комплексов. Кстати, с принятием решений и конкретными действиями у него туго не только в области интимных отношений.
Почему он такой: Воспитанный сильной доминирующей мамой, он с детства привык слушаться женщин и не проявлять инициативы. В любовнице он ищет лидера, который будет им командовать, он ждет приказаний, предложений и действий. Взамен этот феминный мужчина готов предоставить свою преданность и послушание. Совместная жизнь с ним будет приятна, конфликты редки… если его мама живет в другом городе.
Мальчик, которого жалко
Он хороший, очень хороший. Вот только люди его не понимают. Совсем. Его сначала хочется пожалеть, а потом обогреть и приласкать, ведь, кажется, именно этого ему в жизни не хватает для полного счастья. Когда он начинает рассказывать о себе, у благодарной слушательницы слезы наворачиваются на глаза от царящей в мире несправедливости. У него было тяжелое детство с большим количеством душевных (и, возможно, физических) травм и не менее тяжелая юность. Он делал все, что мог, но обстоятельства были против него. Зато вы теперь готовы сделать для него (или за него) все, что он попросит. Как говорится, «она его за муки полюбила, а он ее — за состраданье к ним».
Почему он такой: Однажды в детстве этот мальчик понял, что играть с людьми «на жалость» гораздо выгоднее, нежели быть молодцом-огурцом. Спросу меньше. Сами подумайте, что взять с косого, хромого и обиженного жизнью? Ничего, его можно только пожалеть. Не исключено, что изобретать велосипед этому мужчине не пришлось, его папа вел себя точно так же. Прилежно скопировав модель поведения, внеся свои исправления, «мальчик, которого жалко» стал профессиональным лузером, который не только получает внимание и заботу окружающих, но еще и прощает самому себе лень и нежелание брать ответственность. Он катается как сыр в масле и беды настоящей не знает. Разводит всех на сочувствие и манипулирует близкими людьми, как заправский шарлатан. «А что же мне делать?» – постоянно спрашивает он. Поставить на место этого несчастного можно, только отвечая вопросом на все его вопросы: «А ты сам-то что об этом думаешь?»
Динамо-машина
В него сложно не влюбиться. Успешный в карьере, ухоженный, куртуазный — он притягивает девушек, как магнит. И поразительно, но он не очень этим пользуется. Он мог бы быть Дон Жуаном, но, тем не менее, остается верен одной, максимум двум женщинам. Он привык держать под контролем все — включая личную жизнь. Он — и только он! — знает, когда вам позвонить в следующий раз, в какой ресторан пойти и на сколько часов-дней-недель впустить вас в свою жизнь. Как только ему кажется, что вы в ней задерживаетесь, он немедленно делает шаг назад. Или два. Или три.
Почему он такой: Его отношения с мамой были более чем сложные, а потому он привык не доверять женщинам. Он очень хорошо помнит, как дорого он платил в детстве, когда открывался маме, надеясь на ее сочувствие и поддержку. И теперь, став взрослым, он такой оплошности не допустит. Он может проворачивать миллионные сделки, рисковать, заниматься политикой и эстремальными видами спорта. Он панически боится одного — близости. Может даже остаться вечным холостяком или любовником какой-нибудь замужней скучающей женщины, которая не будет требовать от него ничего, кроме секса раз в неделю и подарков по праздникам.
Нарцисс
Он мог бы работать моделью, и при этом (о счастье!) он не гей! Очевидное-невероятное в прямом эфире! Ходить с красавцем по городу — занятие одновременно приятное и беспокойное. С одной стороны, с ним, как с дорогим аксессуаром, чувствуешь себя увереннее, а с другой — постоянно думаешь, как бы это сокровище не увели. И ведь мало того, что он хорош собой, так еще и отлично одевается. Правда, тут есть одна проблема: он делает это долго. Почти столько же времени, сколько и вы. Или дольше. И на одежду он тратит больше, чем вы. А главное — иногда вам кажется, что собственное отражение в зеркале его интересует больше, чем вы и ваши с ним отношения.
Почему он такой: Это только на первый взгляд кажется, что нарцисс от себя без ума. На самом деле постоянное перетягивание одеяла и самолюбование связаны с заниженной самооценкой и завышенной требовательностью к себе. И это лишь часть его проблемы. Вторая заключается в том, что он относится к окружающим его людям так же, как к себе, то есть плохо. А это значит, что сколько бы его ни хвалили эти ничтожные люди, ему все равно будет мало. Нарцисс, с одной стороны, зависим от чужого мнения, а с другой — ему не доверяет. Поэтому парень патологически несчастен, как застенчивый ребенок, который вечно ищет похвалы, одобрения и поддержки.
Извращенец
Он неординарен, образован, умен, но при одном взгляде на него возникает интуитивное ощущение, будто что-то здесь не так. Прислушаться бы к внутреннему голосу, но куда уж там — любопытство влечет с неодолимой силой. И начинаются крайне странные свидания, посещения закрытых клубов с оргиями в стиле фильма «С широко закрытыми глазами» и спонтанные поездки в самые дикие места. Но больше всего заводят даже не развлечения, а тот факт, что этот загадочный человек что-то недоговаривает. Ну кто может понять его лучше, чем вы? Никто! Доведя вас до белого каления, соблазнив и напоив отличным вином, он в самый ответственный момент признается, что он… садист, зоофил или кто-нибудь похуже. Например, асексуал.
Почему он такой: Неважно, как у него появилась эта перверсия, это имеет значение лишь для него самого и его психоаналитика. Если вам действительно хочется разобраться в вопросе, почитайте книгу Отто Фенихеля «Психоаналитическая теория неврозов» и спросите Извращенца, не пороли ли его в детстве? Еще можно уточнить, кто именно — папа или мама — его порол, и, если это была мама, вы поймете, почему по утрам в субботу ему нравится ходить по квартире в чулках и боа. Впрочем, даже разобравшись в причинах, вы не избавите его от девиации. Если вы залезли так далеко, может быть, стоит подумать о том, почему ВЫ так к нему прикипели?
Почему они проникают в нашу жизнь
Можно бесконечно разбирать мужчину на составляющие, но это занятие куда менее благодарное, чем поиск ответа на вопрос «Почему он мне нравится?» Ведь причину нашей тяги к плохому в первую очередь стоит искать в нас самих.
Родом из детства: У каждой девушки есть осознаваемое желание любить и быть любимой. Однако часто бывает так, что раз за разом девушка находит себе все более и более одиозные кандидатуры для любви. Скорее всего, подобные истории объясняются тем, что — как бы абсурдно это ни звучало — она бессознательно стремится быть несчастной. Почему? На то есть несколько причин, и все они связаны с ее детством. Если мама девушки не смогла построить семью, то вполне может быть, что дочка решит повторить мамину историю. Ну а если родители до сих пор счастливы вместе, тогда стоит покопаться в том, какие директивы и предписания транслировались в семье детям. Тем, например, кого в детстве призывали всегда и во всем стремиться к совершенству, во взрослой жизни будет сложно найти счастье — в личных отношениях они будут выбирать самые сложные, самые невозможные варианты. Ведь как можно стремиться к совершенству, если у тебя все хорошо, если ты достиг гармонии в семейной жизни? Никак, а значит, надо связывать себя с теми, с кем никогда и ни при каких условиях гармонии не построишь.
Истоки любви к человеку, который вас обижает, можно также искать в ваших взаимоотношениях с отцом. Если он был груб, обращал внимание на дочку, только когда ее нужно было отругать, скорее всего она, повзрослев, будет искать подобных отношений с бойфрендом или мужем. Отношений, основанных на негативе, страданиях и мазохизме.
И еще. О негодяях нужно заботиться, спасать их, наплевав на свои интересы, дела и чувства. Казалось бы, что в этом занятии увлекательного? А вот что: когда человек полностью поглощен спасением некоего утопающего, он может не брать ответственность за себя самого. Заниматься чужими тараканами проще, нежели своими. Ведь даже если в этом занятии потерпишь фиаско, вину можно свалить на другого, сказав: «Я сделала все что могла, а он не захотел измениться». Спасение другого — прекрасный досуг для тех, кому лень или страшно брать ответственность за собственную жизнь.
Могут ли они измениться: В принципе, каждый из них может стать лучше. Если захочет. А захотеть измениться он может, только если осознает свою проблему. При каких условиях это может произойти? Например, если обстоятельства его жизни сложатся не лучшим образом: он по-настоящему влюбится и/или встретит девушку, которая не станет церемониться и при первом же проявлении порока выставит его за дверь. И если ему хватит самокритичности, он предпримет определенные шаги, а уж насколько далеко он пойдет на пути самокопания и решения личных проблем, не знает никто. Кроме его психотерапевта, пожалуй.