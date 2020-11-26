10 классических негодяев в которых мы влюбляемся

Почему он такой: Воспитанный сильной доминирующей мамой, он с детства привык слушаться женщин и не проявлять инициативы. В любовнице он ищет лидера, который будет им командовать, он ждет приказаний, предложений и действий. Взамен этот феминный мужчина готов предоставить свою преданность и послушание. Сов­местная жизнь с ним будет приятна, конфликты редки… если его мама живет в другом городе.

Нерешительный мужчина. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Мальчик, которого жалко

Он хороший, очень хороший. Вот только люди его не пони­мают. Совсем. Его сначала хочется пожалеть, а потом обогреть и приласкать, ведь, кажется, именно этого ему в жизни не хватает для полного счастья. Когда он начинает рас­сказывать о себе, у благодарной слушательницы слезы наворачиваются на глаза от царящей в мире несправедливости. У него было тяжелое детство с большим количеством душевных (и, возможно, физических) травм и не менее тяжелая юность. Он делал все, что мог, но об­стоятель­ства были против него. Зато вы теперь готовы сделать для него (или за него) все, что он попросит. Как говорится, «она его за муки полюбила, а он ее — за состраданье к ним».

Почему он такой: Однажды в детстве этот мальчик понял, что играть с людьми «на жалость» гораздо выгоднее, нежели быть молодцом-огурцом. Спросу меньше. Сами подумайте, что взять с косого, хромого и обиженного жизнью? Ничего, его можно только пожалеть. Не исключено, что изобретать велосипед этому мужчине не пришлось, его папа вел себя точно так же. Прилежно скопировав модель поведения, внеся свои исправления, «мальчик, которого жалко» стал профессиональным лузером, который не только получает внимание и заботу окружающих, но еще и прощает самому себе лень и нежелание брать ответственность. Он катается как сыр в масле и беды настоящей не знает. Разводит всех на сочувствие и манипулирует близкими людьми, как заправский шарлатан. «А что же мне делать?» – постоянно спрашивает он. Поставить на место этого несчастного можно, только отвечая вопросом на все его вопросы: «А ты сам-то что об этом думаешь?»

Динамо-машина

В него сложно не влюбиться. Успешный в карьере, ухоженный, куртуазный — он притягивает девушек, как магнит. И поразительно, но он не очень этим пользуется. Он мог бы быть Дон Жуаном, но, тем не менее, остается верен одной, максимум двум женщинам. Он привык держать под контролем все — включая личную жизнь. Он — и только он! — знает, когда вам позвонить в следующий раз, в какой ресторан пойти и на сколько часов-дней-недель впустить вас в свою жизнь. Как только ему кажется, что вы в ней задерживаетесь, он немедленно делает шаг назад. Или два. Или три.