Чт, 26.11.2020

Девушка показала способ, как преобразить волосы с помощью риса, и его одобрил даже опытный стилист

Этот простой лайфхак вы сможете сделать в домашних условиях. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Прелесть этого лайфхака в том, что его спокойно можно повторить дома, ведь эти ингредиенты есть у многих, пишет Лайф.

На просторах Сети, а особенно в «Тиктоке», сейчас можно найти множество различных лайфхаков, которые не всегда полезны, а иногда и вовсе опасны. Но этим средством для волос пользовались ещё в Древнем Китае и Древней Японии, а современный стилист из лондонского салона красоты подтвердил его безопасность и эффективность. Итак, желающим подправить здоровье волос стоит запастись рисом (и уксусом), пишет Metro.

@deebekksta

Shiny hair who? Hahah I would absolutely recommend doing this!! ##hair ##hairstyle

♬ original sound - Bekkii vosper
Пользовательница «Тиктока» Беки Воспер из Австралии опубликовала видео, в котором поделилась с подписчиками способом, как придать слабым волосам с секущимися кончиками здоровый блеск и гладкость. Она замочила в банке обычный длиннозёрный рис, предварительно его промыв, а затем хорошо потрясла, чтобы крахмал попал в раствор. После этого добавила немного яблочного уксуса и сбрызнула этим влажные чистые волосы. И результат не заставил себя ждать.
Фото © TikTok / deebekksta

Фото © TikTok / deebekksta

В комментариях девушку поддержали, сообщив, что давно пользуются этим лайфхаком, правда, без уксуса, но хуже средство от этого не стало. О пользе рисовой воды высказался и профессиональный стилист из Лондона Джек Болл. Он объяснил, что в рисовой воде содержится много минералов, аминокислот и витаминов, в том числе B, C и E. Причём использовать можно воду как от замоченного риса, так и от отварного — главное, без соли и специй.

Фото © TikTok / deebekksta

Фото © TikTok / deebekksta

«У рисовой воды есть множество плюсов и использований, она подходит не только для роста волос и устранения повреждений, но и для кондиционирования, а также придания блеска», - считает стилист Джек Болл.

 
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