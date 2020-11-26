Девушка показала способ, как преобразить волосы с помощью риса, и его одобрил даже опытный стилист

В комментариях девушку поддержали, сообщив, что давно пользуются этим лайфхаком, правда, без уксуса, но хуже средство от этого не стало. О пользе рисовой воды высказался и профессиональный стилист из Лондона Джек Болл. Он объяснил, что в рисовой воде содержится много минералов, аминокислот и витаминов, в том числе B, C и E. Причём использовать можно воду как от замоченного риса, так и от отварного — главное, без соли и специй.