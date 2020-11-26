Девушка показала способ, как преобразить волосы с помощью риса, и его одобрил даже опытный стилист

Прелесть этого лайфхака в том, что его спокойно можно повторить дома, ведь эти ингредиенты есть у многих, пишет Лайф.
На просторах Сети, а особенно в «Тиктоке», сейчас можно найти множество различных лайфхаков, которые не всегда полезны, а иногда и вовсе опасны. Но этим средством для волос пользовались ещё в Древнем Китае и Древней Японии, а современный стилист из лондонского салона красоты подтвердил его безопасность и эффективность. Итак, желающим подправить здоровье волос стоит запастись рисом (и уксусом), пишет Metro.
@deebekksta
Shiny hair who? Hahah I would absolutely recommend doing this!! ##hair ##hairstyle♬ original sound - Bekkii vosper
В комментариях девушку поддержали, сообщив, что давно пользуются этим лайфхаком, правда, без уксуса, но хуже средство от этого не стало. О пользе рисовой воды высказался и профессиональный стилист из Лондона Джек Болл. Он объяснил, что в рисовой воде содержится много минералов, аминокислот и витаминов, в том числе B, C и E. Причём использовать можно воду как от замоченного риса, так и от отварного — главное, без соли и специй.
Фото © TikTok / deebekksta
«У рисовой воды есть множество плюсов и использований, она подходит не только для роста волос и устранения повреждений, но и для кондиционирования, а также придания блеска», - считает стилист Джек Болл.