Женский гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря: одним надо быть готовым к новым знакомствам, а кому-то следует хорошенько отдохнуть

Представительницы прекрасного пола отличаются более тонкой душевной организацией, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют им тренировать интуитивные способности. Внимание к внутреннему голосу убережет от множества неприятностей, а также поможет справиться с делами в первую неделю зимы.

Женщина-Овен

На этой неделе энергетика звезд и планет будут подталкивать женщин-Овнов к распутью, на котором придется сделать важный выбор. Овнам нельзя браться за все дела сразу, чтобы не растерять энергию, и поэтому им придется составить план действий, чтобы вовремя отдыхать и восполнять запас энергии. Сбалансированность во всем позволит успешно завершить неделю.

Женщина-Телец

Женщины-Тельцы должны быть готовы к новым встречам и знакомствам. Этот период будет насыщенным на события, поэтому так важно распределять нагрузку и не брать на себя больше, чем можно выполнить. Астрологи рекомендуют дамам не ослаблять внимание, чтобы не стать жертвами интриг, а также не игнорировать интуицию, которая поможет с верными решениями.

Женщина-Близнецы

Энергия дам-Близнецов будет на высоте, и эта неделя обещает быть позитивной. Для того, чтобы не спугнуть удачу, астрологи рекомендуют начинать неделю с повышения энергетики и не забывать о своих обязанностях, даже если настроение располагает к продолжительному отдыху. Собравшись с силами, Близнецы смогут достичь прекрасных результатов.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам важно прислушаться к своей интуиции, чтобы обойти стороной тех, кто пытается ими манипулировать. На этой неделе помощь придет от Меркурия, и благодаря энергетике этой планеты у Раков получится находить общий язык с окружением. Общение будет важным условием для того, чтобы правильно оценить обстановку и заручиться поддержкой тех, кому можно доверять.

Женщина-Лев

Львицам на этой неделе удастся обойти конкурентов. Для того, чтобы удача не отвернулась в ответственный момент, стоит запастись амулетами. Активность не останется без внимания, и женщины этого Знака должны быть готовы к тому, что кто-то из завистников решит помешать их счастью. Уверенность в себе и отказ от поспешных действий не дадут обидчикам возможности навредить.

Женщина-Дева

Позитивное настроение и отличную работоспособность Девам обеспечит поддержка Меркурия. Энергетика планеты будет вдохновлять их на новые свершения, поэтому неделю нужно начинать активно, чтобы уверенно войти в рабочее русло и не отставать от составленного плана. В начале декабря у Дев случатся новые знакомства, некоторые из которых будут полезны в будущем.

Женщина-Весы

Женщинам-Весам грядущая неделя вряд ли покажется скучной. В первые дни декабря на первый план выйдет работа, а к концу недели появится время для личной жизни. Новые знакомства могут стать источником хорошего настроения, однако дамам не стоит близко подпускать тех, кто интуитивно вызывает опасение, чтобы исключить неприятности.

Женщина-Скорпион

Скорпионам победить хандру по поводу наступления зимы поможет энергетика Венеры. Ее влияние поможет оставить грустные мысли и приняться за дела с энтузиазмом. На этой неделе астрологи рекомендуют женщинам-Скорпионам тренировать уверенность в себе, чтобы они могли противостоять неприятностям и с легкостью преодолевать временные препятствия на пути к цели.

Женщина-Стрелец

Звезды и планеты на этой неделе будут благосклонны к женщинам-Стрельцам. Новые идеи найдут воплощение в жизнь, если Стрельцы не станут сомневаться в своих силах и прислушаются к своему сердцу. Удача будет рядом. Для того, чтобы ее удержать, понадобится позитивный настрой, а также умение справляться с эмоциями и пускать их в русло решения насущных проблем.

Женщина-Козерог

Женщинам этого знака необходим небольшой перерыв, который поможет восстановить силы и затем приняться за дела с энтузиазмом. Астрологи рекомендуют Козерогам в начале недели как следует выспаться, а затем без промедления заняться запланированными делами. Затянувшийся отдых может стать причиной промахов и возрастающей конкуренции.

Женщина-Водолей

Дамам-Водолеям астрологи рекомендуют довериться интуиции. На этой неделе удастся избежать многих конфликтов, если научиться заранее распознавать намерения людей, а также не бояться давать отпор тем, кто пытается манипулировать. Уверенность в себе и позитивный настрой помогут противостоять обстоятельствам и взять судьбу в свои руки.

Женщина-Рыбы