Десять одноразовых вещей, которые можно и нужно использовать повторно

Сэкономить деньги и помочь планете — если второе для многих не так уж важно, то первое наверняка заинтересует практически каждого. Как говорят, дьявол кроется в деталях, а гигантские траты складываются из мелочей. Поэтому первый шаг к экономии — это отказ от спонтанных необдуманных покупок и одноразовых вещей. Мы собрали целый список того, что можно и нужно использовать многократно — эти вещи изменят вашу жизнь.

Ватные диски

Сколько ватных дисков вы используете каждый день для снятия макияжа? Скорее всего, вы даже не считали. Но несомненно, что для экономии денег и для уменьшения воздействия на окружающую среду гораздо логичней пользоваться многоразовыми моющимися дисками. Их можно стирать в машинке и использовать столько раз, сколько нужно. А еще они очень мягкие, приятны для кожи, подходят даже в качестве подарка.

Умный блокнот

Заметки, напоминания и списки покупок — если вы одна из тех, кто не может обойтись без блокнота, идеальной альтернативой станет умный блокнот, который никогда не заканчивается. Его страницы всегда будут, как новые, стоит лишь протереть их с помощью специальной ткани, а если вам нужны эти записи на будущее, то их можно сохранить на смартфоне перед удалением.

Пищевая пленка

Завернуть бутерброд, закрыть миску с остатками еды — пищевая пленка в хозяйстве всегда нужна. А ведь уже придумали многоразовую пленку! Ее делают из пчелиного воска и других натуральных компонентов, она смягчается благодаря теплу ваших рук и позволяет хранить любые продукты. Затем ее нужно помыть водой с мылом — и можно снова использовать.

Авоська

Все чаще всплывают инициативы о запрете пластиковых пакетов: уж больно много сейчас производят пластика, который не разлагается, накапливается, и его стало так много, что даже в человеческой крови находят его частицы. Поэтому важно максимально снизить потребление пластика. С чего начать? Естественно, с классических пакетов. Их легко можно заменить на авоськи или на тканевые сумки. Это практично, экологично и супермодно. И ваш быт точно изменится до неузнаваемости.

Подгузники и прокладки

Если вы молодая мама, то хорошо знаете, сколько денег уходит на подгузники. Ученые даже подсчитали: до момента привыкания к горшку ребенок использует около 4 000 подгузников. Так почему бы не попробовать многоразовые? Сначала это может показаться утомительным или непрактичным, но на самом деле дает множество преимуществ. Мягкие и экологичные, моющиеся подгузники не раздражают кожу малыша и легко адаптируются к разному возрасту. Они впитывают влагу, как одноразовые подгузники, но не влияют на окружающую среду и значительно сокращают ваши расходы.

То же самое и с гигиеническими прокладками: моющиеся прокладки используют абсорбирующую способность бамбукового волокна, а самые инновационные модели особенно практичны и удобны. Их можно легко стирать в стиральной машине, они не раздражают кожу.

Кухонные полотенца

Бумажные кухонные полотенца очень удобны в использовании, но, к сожалению, они слишком быстро заканчиваются. Их приходится покупать снова и снова. Экологически чистая альтернатива — это многоразовые рулоны, сделанные из бамбукового волокна. Их можно стирать от 80 до 100 раз, и ими легко мыть кухонные поверхности.

Бутылка для воды

Давно пора перестать покупать маленькие бутылочки с водой и начать носить с собой свою собственную бутылку — яркую и красивую. Она практичная и прочная, в ней даже можно подогреть любимый напиток. Бутылки выпускают из самых разных материалов: сталь и пластик, алюминий и силикон.

Бумага для выпечки

Когда мы готовим что-то в духовке, частенько используем антипригарную бумагу. Чтобы избежать отходов, существует экологически чистая альтернатива: многоразовая моющаяся бумага для выпечки. Она ничем не отличается от обычной, только ее можно помыть — и использовать еще раз, другой, третий.

Трубочки для напитков