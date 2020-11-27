Пт, 27.11.2020

Рисовая диета на семь дней: минус десять килограммов за неделю

Рис. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Рисовая диета обрела популярность как одна из самых эффективных. Она позволяет потерять до 10 лишних килограммов за неделю. Разбираемся, как добиться такого результата.

Приводим рекомендации по рисовой диете на 1, 3, 7, 9 и 14 дней.
 
Рис является низкокалорийным продуктом с хорошими очищающими свойствами. Он выводит из организма избыток соли и воды. Рис не содержит глютена, что делает его безопасным для аллергиков.
Самым полезным считается бурый длиннозёрный рис. В этом продукте содержится наибольшее количество клетчатки по сравнению с другими сортами, что способствует эффективному очищению рисовой диетой – ведь именно клетчатка чистит кишечник. Кроме бурого риса, может подойти также длиннозерный пропаренный рис, среди всех сортов белого риса он наиболее диетичен – а вот круглозерный уже нельзя отнести к диетическим сортам, так как в нем содержится слишком много крахмала. Однако бурый – все-таки номер один, он насыщает на долгое время, поскольку богат медленными углеводами.

Вне зависимости от того, как именно вы планируете худеть на рисе, вот несколько правил, которых нужно придерживаться.

Пейте достаточно воды, но не одновременно с рисом – пусть между ними будет пауза хотя бы в 30-60 минут. Это время нужно для того. Чтобы рис успел проявить свои полезные свойства. Вода должна быть негазированной, допускается и приветствуется минеральная вода – минералов на рисовой диете может не хватать. Кроме того, рис крепит, и чтобы не было проблем с ЖКТ. Жидкости должно поступать достаточно.

Обязательно завтракайте, завтрак – это ваш главный прием пищи. Можно пропустить обед или ужин, не обращать внимания на перекусы, но завтракать нужно в любом случае.

Уберите полностью любые соусы. Соль сократите до абсолютного минимума, если вам удастся полностью от нее отказаться, это значительно увеличит эффективность диеты.

Рисовые разгрузочные дни

Вы можете выбрать рисовую диету или раз в неделю проводить кратковременную диету – рисовый день. За одни сутки на буром рисе можно сбросить 1,5-2 кг. Правда, потеря веса достигается за счёт выведения лишней жидкости, а не сжигания подкожно-жировой клетчатки. Но если вы возьмёте за правило регулярно соблюдать рисовые дни, то результат не заставит себя долго ждать. Как готовить рис для разгрузочного дня?

За 3 дня до разгрузочного дня залейте 100 г риса холодной водой.

Каждый день меняйте воду, чтобы вывести из крупы крахмал.

В начале рисового дня сварите рис без соли и масла.

Приготовленный таким образом рис съешьте равными небольшимипорциями за 3-4 приёма.

Пейте много воды, также разрешается зелёный чай.

Трехдневная рисовая диета
 
Диета не сильно отличается от рисового дня, за исключением, пожалуй, количества риса. Суточная порция – 250 граммов сухого риса, который нужно сварить и разделить на 5 приемов пищи: завтрак, полдник, обед, перекус и ужин. В перерывах пейте воду.
 
После такой диеты есть можно что угодно (лучше, конечно, без фанатизма), но лучше налечь на продукты, богатые калием, кальцием и другими минералами – если однодневное чищение рисовой диетой не заставляет организм потерять действительно серьезное количество этих питательных веществ, то трехдневный рисовый курс уже может сказаться на здоровье. Подойдут также пищевые добавки с высоким содержанием минералов.
 
Рисовая диета на 7 дней

Рисовая диета для похудения и очищения организма позволяет сбросить до 10 кг лишнего веса за неделю. Однако рисовая диета имеет и свои недостатки. Эта крупа может выводить полезные соли калия. Поскольку рис является низкокалорийным продуктом, вы, вероятно, будете испытывать чувство голода. Дефицит белка может сказаться на качестве мышц. Если вы взвесили все за и против и решились на рисовую диету, мы приводим меню на неделю.

Рисовая диета: меню на 7 дней

Меню рисовой диеты для похудения на 7 дней помимо риса включает множество полезных продуктов. Чтобы избежать дефицита витаминов, поддерживайте разнообразие своего рациона. Разрешаются грибы, овощи, несладкие фрукты, сухофрукты, супы на овощных или нежирных мясных бульонах, нежирное мясо (отварное, запеченное, на пару), нежирная рыба, кисломолочные продукты, лучше обезжиренные, без сахара. В небольших количествах допустимы орехи и сыр. Диета обязательно должна содержать продукты, богатые калием.

День 1

Завтрак: отварной рис, зелёное яблоко.

Обед: бульон из овощей, рис, зелёный чай

Ужин: рис с тушёными грибами.

День 2

Завтрак: отварной рис, фруктовый салат.

Обед: рис с рыбой, салат из помидоров, огурцов и перцев.

Ужин: рис, грецкие орехи, отварные овощи.

День 3

Завтрак: рис с сухофруктами, апельсин.

Обед: суп на нежирном мясном бульоне, рис с фасолью, овощной салат.

Ужин: рис с отварным мясом, кефир.

День 4

Завтрак: рис, персик, кефир.

Обед: рыбный суп без картофеля, рис с зеленью, овощной салат.

Ужин: рис с лососем, ломтик ржаного хлеба, стакан йогурта.
 
День 5

Завтрак: творог низкой жирности, фрукты

Обед: рис с треской, цельнозерновой сухарик.

Ужин: рис с цветной капустой.

День 6

Завтрак: рис, груша.

Обед: салат из свёклы и нескольких грецких орешков.

Ужин: рис с брокколи.
 
День 7

Завтрак: рис с мёдом, кусочек тёмного хлеба с нежирным сыром.

Обед: овощной суп, рис с куриной грудкой.

Ужин: рис со шпинатом, кефир.

Двухнедельная рисовая диета

Если вам кажется, что вы недостаточно похудели за 7 дней, можно продлить рисовую диету еще на неделю. Меню остается приблизительно таким же – рис должен присутствовать в каждом или почти каждом приеме пищи, дополняйте его овощами, несладкими фруктами, нежирным мясом и рыбой, кисломолочными продуктами, зеленью. Приведем пару простых рецептов, которыми вы сможете разнообразить свою диету:

Рисовая похлебка
 
Ингредиенты: куриная грудка, рис, вода, по желанию – зелень или морковь, чуть соли.

Приготовление: сварите куриную грудку почти до готовности. Засыпьте рис в бульон, на этом же этапе можно добавить зелень, тертую морковку, чуть посолите, варите до готовности риса. Выньте грудку, мясо с нее нарежьте и добавьте в рис (если вам кажется, что мяса много, можно оставить часть грудки на следующий прием пищи). Готовое блюдо получается одновременно и диетическим, и очень питательным.

Рис с овощами

Ингредиенты: рис, болгарский перец (лучше нескольких цветов), морковь, брокколи.

Приготовление: сварите рис и овощи в разных емкостях. Рис слейте, добавьте в него нарезанные вареные овощи (можно приготовить их на пару), подсолите при необходимости, перемешайте, подавайте со свежей зеленью. Это блюдо не только вкусное и полезное, оно еще и очень красиво выглядит за счет разноцветных овощей.

Рисовая диета на 9 дней

Эту диету мы вынесли отдельно в конец, потому что ее суть сильно отличается от диет, рассчитанных на одну или две недели. Девятидневная рисовая диета – это фактически три монодиеты, следующие друг за другом и занимающие по три дня.

Фаза 1. Рисовая диета. 200-250 граммов сухого риса, вода, допустим несладкий зеленый чай. Рис варится и делится на 5 приемов пищи.

Фаза 2. Белковая диета. В качестве белка выступает вареная куриная грудка – 800-900 граммов в день, разделить на те же 5 приемов пищи, не забывать про воду.

Фаза 3. Овощная диета. Ешьте белокочанную капусту, кабачки, огурцы. Плюс вода и зеленый чай.

На такой диете можно скинуть до 8-10 кг, но учитывайте, что часть их уйдет за счет воды, поэтому они легко могут вернуться.

Рисовая диета: отзывы

В отзывах говорится, что при соблюдении рисовой диеты вес действительно уходит. Однако большая его часть выводится с жидкостью. То есть результат диеты недолговечен. Худеющие советуют соблюдать рисовый рацион для быстрого похудения перед важными событиями. Также рекомендуется обязательно сочетать рис с продуктами, восполняющими недостаток питательных веществ, в частности, йогуртом, кефиром, фасолью, шпинатом, морепродуктами и рыбой, тыквой, сухофруктами – разумеется, это актуально для диет, которые продолжаются более трех дней. В ином случае потребуются пищевые добавки, чтобы не снизить эффективность кратковременной диеты лишними калориями.

После окончания рисовой диеты не стоит злоупотреблять калорийными продуктами, иначе весь эффект от употребления риса может пропасть. Правильное питание поможет сохранить фигуру и вес в норме.

Рисовая диета противопоказана подросткам, беременным, кормящим и людям с хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения функции печени или почек. Также не следует начинать эту диету, если у вас есть склонность к запорам – за счет того, что рис крепит, он может принести дополнительные проблемы в этой сфере.

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