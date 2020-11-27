Рисовая диета на семь дней: минус десять килограммов за неделю

Рисовая диета обрела популярность как одна из самых эффективных. Она позволяет потерять до 10 лишних килограммов за неделю. Разбираемся, как добиться такого результата.
Вне зависимости от того, как именно вы планируете худеть на рисе, вот несколько правил, которых нужно придерживаться.
Обязательно завтракайте, завтрак – это ваш главный прием пищи. Можно пропустить обед или ужин, не обращать внимания на перекусы, но завтракать нужно в любом случае.
Уберите полностью любые соусы. Соль сократите до абсолютного минимума, если вам удастся полностью от нее отказаться, это значительно увеличит эффективность диеты.
Вы можете выбрать рисовую диету или раз в неделю проводить кратковременную диету – рисовый день. За одни сутки на буром рисе можно сбросить 1,5-2 кг. Правда, потеря веса достигается за счёт выведения лишней жидкости, а не сжигания подкожно-жировой клетчатки. Но если вы возьмёте за правило регулярно соблюдать рисовые дни, то результат не заставит себя долго ждать. Как готовить рис для разгрузочного дня?
Каждый день меняйте воду, чтобы вывести из крупы крахмал.
В начале рисового дня сварите рис без соли и масла.
Приготовленный таким образом рис съешьте равными небольшимипорциями за 3-4 приёма.
Пейте много воды, также разрешается зелёный чай.
Рисовая диета для похудения и очищения организма позволяет сбросить до 10 кг лишнего веса за неделю. Однако рисовая диета имеет и свои недостатки. Эта крупа может выводить полезные соли калия. Поскольку рис является низкокалорийным продуктом, вы, вероятно, будете испытывать чувство голода. Дефицит белка может сказаться на качестве мышц. Если вы взвесили все за и против и решились на рисовую диету, мы приводим меню на неделю.
Рисовая диета: меню на 7 дней
Меню рисовой диеты для похудения на 7 дней помимо риса включает множество полезных продуктов. Чтобы избежать дефицита витаминов, поддерживайте разнообразие своего рациона. Разрешаются грибы, овощи, несладкие фрукты, сухофрукты, супы на овощных или нежирных мясных бульонах, нежирное мясо (отварное, запеченное, на пару), нежирная рыба, кисломолочные продукты, лучше обезжиренные, без сахара. В небольших количествах допустимы орехи и сыр. Диета обязательно должна содержать продукты, богатые калием.
Завтрак: отварной рис, зелёное яблоко.
Обед: бульон из овощей, рис, зелёный чай
Ужин: рис с тушёными грибами.
День 2
Завтрак: отварной рис, фруктовый салат.
Обед: рис с рыбой, салат из помидоров, огурцов и перцев.
Ужин: рис, грецкие орехи, отварные овощи.
День 3
Завтрак: рис с сухофруктами, апельсин.
Обед: суп на нежирном мясном бульоне, рис с фасолью, овощной салат.
Ужин: рис с отварным мясом, кефир.
День 4
Завтрак: рис, персик, кефир.
Обед: рыбный суп без картофеля, рис с зеленью, овощной салат.
Завтрак: творог низкой жирности, фрукты
Обед: рис с треской, цельнозерновой сухарик.
Ужин: рис с цветной капустой.
День 6
Завтрак: рис, груша.
Обед: салат из свёклы и нескольких грецких орешков.
Завтрак: рис с мёдом, кусочек тёмного хлеба с нежирным сыром.
Обед: овощной суп, рис с куриной грудкой.
Ужин: рис со шпинатом, кефир.
Двухнедельная рисовая диета
Если вам кажется, что вы недостаточно похудели за 7 дней, можно продлить рисовую диету еще на неделю. Меню остается приблизительно таким же – рис должен присутствовать в каждом или почти каждом приеме пищи, дополняйте его овощами, несладкими фруктами, нежирным мясом и рыбой, кисломолочными продуктами, зеленью. Приведем пару простых рецептов, которыми вы сможете разнообразить свою диету:
Приготовление: сварите куриную грудку почти до готовности. Засыпьте рис в бульон, на этом же этапе можно добавить зелень, тертую морковку, чуть посолите, варите до готовности риса. Выньте грудку, мясо с нее нарежьте и добавьте в рис (если вам кажется, что мяса много, можно оставить часть грудки на следующий прием пищи). Готовое блюдо получается одновременно и диетическим, и очень питательным.
Ингредиенты: рис, болгарский перец (лучше нескольких цветов), морковь, брокколи.
Приготовление: сварите рис и овощи в разных емкостях. Рис слейте, добавьте в него нарезанные вареные овощи (можно приготовить их на пару), подсолите при необходимости, перемешайте, подавайте со свежей зеленью. Это блюдо не только вкусное и полезное, оно еще и очень красиво выглядит за счет разноцветных овощей.
Рисовая диета на 9 дней
Эту диету мы вынесли отдельно в конец, потому что ее суть сильно отличается от диет, рассчитанных на одну или две недели. Девятидневная рисовая диета – это фактически три монодиеты, следующие друг за другом и занимающие по три дня.
Фаза 2. Белковая диета. В качестве белка выступает вареная куриная грудка – 800-900 граммов в день, разделить на те же 5 приемов пищи, не забывать про воду.
Фаза 3. Овощная диета. Ешьте белокочанную капусту, кабачки, огурцы. Плюс вода и зеленый чай.
На такой диете можно скинуть до 8-10 кг, но учитывайте, что часть их уйдет за счет воды, поэтому они легко могут вернуться.
В отзывах говорится, что при соблюдении рисовой диеты вес действительно уходит. Однако большая его часть выводится с жидкостью. То есть результат диеты недолговечен. Худеющие советуют соблюдать рисовый рацион для быстрого похудения перед важными событиями. Также рекомендуется обязательно сочетать рис с продуктами, восполняющими недостаток питательных веществ, в частности, йогуртом, кефиром, фасолью, шпинатом, морепродуктами и рыбой, тыквой, сухофруктами – разумеется, это актуально для диет, которые продолжаются более трех дней. В ином случае потребуются пищевые добавки, чтобы не снизить эффективность кратковременной диеты лишними калориями.
После окончания рисовой диеты не стоит злоупотреблять калорийными продуктами, иначе весь эффект от употребления риса может пропасть. Правильное питание поможет сохранить фигуру и вес в норме.
Рисовая диета противопоказана подросткам, беременным, кормящим и людям с хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения функции печени или почек. Также не следует начинать эту диету, если у вас есть склонность к запорам – за счет того, что рис крепит, он может принести дополнительные проблемы в этой сфере.