Рисовая диета на семь дней: минус десять килограммов за неделю

Приводим рекомендации по рисовой диете на 1, 3, 7, 9 и 14 дней. Рис является низкокалорийным продуктом с хорошими очищающими свойствами. Он выводит из организма избыток соли и воды. Рис не содержит глютена, что делает его безопасным для аллергиков.

Самым полезным считается бурый длиннозёрный рис. В этом продукте содержится наибольшее количество клетчатки по сравнению с другими сортами, что способствует эффективному очищению рисовой диетой – ведь именно клетчатка чистит кишечник. Кроме бурого риса, может подойти также длиннозерный пропаренный рис, среди всех сортов белого риса он наиболее диетичен – а вот круглозерный уже нельзя отнести к диетическим сортам, так как в нем содержится слишком много крахмала. Однако бурый – все-таки номер один, он насыщает на долгое время, поскольку богат медленными углеводами.

Вне зависимости от того, как именно вы планируете худеть на рисе, вот несколько правил, которых нужно придерживаться.

Пейте достаточно воды, но не одновременно с рисом – пусть между ними будет пауза хотя бы в 30-60 минут. Это время нужно для того. Чтобы рис успел проявить свои полезные свойства. Вода должна быть негазированной, допускается и приветствуется минеральная вода – минералов на рисовой диете может не хватать. Кроме того, рис крепит, и чтобы не было проблем с ЖКТ. Жидкости должно поступать достаточно.

Обязательно завтракайте, завтрак – это ваш главный прием пищи. Можно пропустить обед или ужин, не обращать внимания на перекусы, но завтракать нужно в любом случае. Уберите полностью любые соусы. Соль сократите до абсолютного минимума, если вам удастся полностью от нее отказаться, это значительно увеличит эффективность диеты.