Ученые подсчитали, сколько минут упражнений в день компенсируют вред сидячей работы для здоровья

Опубликованное в British Journal of Sports Medicine исследование говорит о том, что до 40 минут «физической активности умеренной или высокой интенсивности» каждый день — это примерно то, что нужно, чтобы сбалансировать 10 и более часов неподвижного сидения. Хотя любое количество упражнений или даже простое стояние уже пойдет на пользу.

Это вывод метаанализа девяти исследований, в которых участвовало в общей сложности 44 тысячи человек из четырех разных стран. Риск смерти среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни, увеличивался по мере того, как сокращалось время, затрачиваемое на физическую активность умеренной или высокой интенсивности. Но в 30−40 минут физической активности в день засчитываются не только тренировки, но и езда на велосипеде, быстрая ходьба, работа в саду и т.д. — это помогало снизить риск ранней смерти до того уровня, который был бы, если бы в жизни человека не было продолжительного сидения, поясняет Science Alert, сообщает портал TUT.by.

Исследование соответствует новым глобальным рекомендациям ВОЗ по физической активности и сидячему образу жизни, также опубликованным в British Journal of Sports Medicine: 150−300 минут физической активности средней интенсивности или 75−150 минут физической активности высокой интенсивности каждую неделю требуется для противодействия негативному влиянию сидячего образа жизни на здоровье. Но, как подчеркивается в документе, любая физическая активность будет лучше, чем ее отсутствие.