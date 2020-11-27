Берет, тюрбан и шапка. Главные головные уборы этой зимы

Итак, какие же головные уборы будут модными в сезоне 2020−2021? В первую очередь это береты. Их можно носить не только осенью, но и зимой. Этот очаровательный и романтичный аксессуар актуален в любом цвете и фасоне. Отлично сочетается как с романтичным, так и с повседневным образом.

Блогер Даша Квиткова рекомендует носить берет с классическим пальто и осенним мейком в коричневых тонах.

Следующий головной убор, с помощью которого можно утеплиться, — тюрбан. Абсолютный тренд сезона, который подойдет всем.

Тюрбан ФОТО: Pinterest

Вязаный тюрбан не испортит прическу и защитит от холода уши. Он гармонично смотрится с пальто или пуховиком любой длины и вообще выглядит довольно мило.

Отказываться от классической вязаной шапки зимой совершенно не стоит. Модные шапки 2020−2021 в монохромной палитре украсят и дополнят casual look. Их можно сочетать с oversize-жакетами, длинными пальто, тедди-шубами и дутыми куртками.

Вязаная шапка ФОТО: Pinterest

Вязаная шапка ФОТО: Pinterest

Вязаная шапка ФОТО: Pinterest

Вязаная шапка может быть украшена помпоном из меха, быть в тон всему аутфиту или выделяться по цветовой гамме.

Модные вязаные шапки при желании можно заменить более элегантными и женственными головными уборами. Например косынкой. Да, вы правильно прочитали. Косынка по праву считается модным головным убором 2020−2021 и не сдает своих позиций даже зимой.

ФОТО: Pinterest

Платок на голове — идеальный вариант для любительниц яркого индивидуального стиля. Косынка однозначно привлечет внимание и станет изюминкой образа.

Кепи, которые мы носили в этом году, плавно перекочевали в следующий. Фаворитом сезона зима-2021 будет картуз с широким козырьком, без лишнего декора. А вот цветовых ограничений практически нет: выбирайте любой цвет, который вам по душе.

Кепи ФОТО: Pinterest