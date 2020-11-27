Котлетки из картофельного пюре с ветчиной и луком

Количество порций - 4
Время приготовления - 30 мин
Ингредиенты
Картофель (готовое пюре) - 500 г
Ветчина - 100 г
Мука - 2 столовые ложки
Лук зеленый с луковицей - 1 стебель
Масло растительное - 2 столовые ложки
Соль и перец - по вкусу
Способ приготовления
Зеленый лук очистите, тонко нашинкуйте вместе с луковицей. Ветчину мелко нарежьте.
В чаше соедините картофельное пюре, нарезанную ветчину, зеленый лук с луковицей и щепоткой перца, посолите, если нужно, перемешайте.
Сформируйте из фарша круглые котлеты толщиной 1 см. Высыпьте на тарелку муку и обваляйте в ней котлеты, стряхивая излишки муки.
В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне и обжарьте котлеты порциями, по 5 минут, перевернув один раз, до образования золотистой корочки.
Подавайте горячими со сметаной.