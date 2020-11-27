Котлетки из картофельного пюре с ветчиной и луком

Количество порций - 4

Время приготовления - 30 мин

Ингредиенты

Картофель (готовое пюре) - 500 г

Ветчина - 100 г

Мука - 2 столовые ложки

Лук зеленый с луковицей - 1 стебель

Масло растительное - 2 столовые ложки

Соль и перец - по вкусу

Способ приготовления

Зеленый лук очистите, тонко нашинкуйте вместе с луковицей. Ветчину мелко нарежьте.

В чаше соедините картофельное пюре, нарезанную ветчину, зеленый лук с луковицей и щепоткой перца, посолите, если нужно, перемешайте.

Сформируйте из фарша круглые котлеты толщиной 1 см. Высыпьте на тарелку муку и обваляйте в ней котлеты, стряхивая излишки муки.

В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне и обжарьте котлеты порциями, по 5 минут, перевернув один раз, до образования золотистой корочки.