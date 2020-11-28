Рецепт любимого рождественского десерта королевы Великобритании Елизаветы II

На Рождество в королевском дворце устраивают настоящий пир, и венчает праздничное застолье определенный десерт. Британцы – нация, которая славится своими традициями, и Елизавета II – исключение! Joinfo.ua расскажет, как приготовить рождественский пирог, который обожает английская королева.
Любимый рождественский рецепт Елизаветы II
Необходимые ингредиенты:
- 250 г изюма
- 250 г сухой клюквы
- 180 г изюма
- 250 г сливочного масла
- 250 г панировочных сухарей
- 90 граммов муки
- Специи: корица и мускатный орех
- 2 яйца
- 180 грамм коричневого сахара
- 275 миллилитров пива
- 40 миллилитров рома
- 40 миллилитров виски
Для тех, кто не хочет использовать в процессе приготовления алкогольные напитки, рекомендуется заменить их апельсиновым соком или холодным чаем.
Способ приготовления:
1. Смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте жидкие.
2. Разложите смесь по небольшим формам, накройте крышками и поставьте в большую кастрюлю с горячей водой.
3. Готовить десерт нужно в течение 3-4 часов на водяной бане. По прошествии этого времени нужно аккуратно перевернуть формы и выложить пирог на блюдо, украсив по собственным предпочтениям.