Сб, 28.11.2020

Рецепт любимого рождественского десерта королевы Великобритании Елизаветы II

Королева Елизавета II

ФОТО: Andrew Matthews/PA

На Рождество в королевском дворце устраивают настоящий пир, и венчает праздничное застолье определенный десерт. Британцы – нация, которая славится своими традициями, и Елизавета II – исключение! Joinfo.ua расскажет, как приготовить рождественский пирог, который обожает английская королева.

Любимый рождественский рецепт Елизаветы II

Необходимые ингредиенты:

  • 250 г изюма
  • 250 г сухой клюквы
  • 180 г изюма
  • 250 г сливочного масла
  • 250 г панировочных сухарей
  • 90 граммов муки
  • Специи: корица и мускатный орех
  • 2 яйца
  • 180 грамм коричневого сахара
  • 275 миллилитров пива
  • 40 миллилитров рома
  • 40 миллилитров виски

Для тех, кто не хочет использовать в процессе приготовления алкогольные напитки, рекомендуется заменить их апельсиновым соком или холодным чаем.

Способ приготовления:

1. Смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте жидкие.

2. Разложите смесь по небольшим формам, накройте крышками и поставьте в большую кастрюлю с горячей водой.

3. Готовить десерт нужно в течение 3-4 часов на водяной бане. По прошествии этого времени нужно аккуратно перевернуть формы и выложить пирог на блюдо, украсив по собственным предпочтениям.

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