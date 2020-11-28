Рецепт любимого рождественского десерта королевы Великобритании Елизаветы II

Любимый рождественский рецепт Елизаветы II

Необходимые ингредиенты:

250 г изюма

250 г сухой клюквы

180 г изюма

250 г сливочного масла

250 г панировочных сухарей

90 граммов муки

Специи: корица и мускатный орех

2 яйца

180 грамм коричневого сахара

275 миллилитров пива

40 миллилитров рома

40 миллилитров виски

Для тех, кто не хочет использовать в процессе приготовления алкогольные напитки, рекомендуется заменить их апельсиновым соком или холодным чаем.

Способ приготовления:

1. Смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте жидкие.

2. Разложите смесь по небольшим формам, накройте крышками и поставьте в большую кастрюлю с горячей водой.