Пять способов мгновенно стать привлекательной для окружающих

Давно доказано, что женская привлекательность больше зависит не от внешности, а от мимики, жестов и поведения. Вот пять секретов, которые сделают вас привлекательной в глазах окружающих всего за пять секунд.
Перестаньте сутулиться
Ничто не портит женский образ, как сутулость. Выпрямите спину и вы заметите, насколько привлекательнее вы станете, пишет Leafclover.club.
Перестаньте торопиться
Сбавьте темп. Люди, которые постоянно куда-то бегут, редко вызывают симпатию у окружающих.
Перестаньте хмуриться
Не надо ходить с глупой улыбкой на лице, НО расслабьте брови (пусть они не хмурятся) и позвольте себе почти незаметную улыбку. Все! Вы восхитительны!
Перестаньте прятать взгляд
Взгляд в пол выдает в человеке неуверенность, растерянность и страх. Ни одно из этих качеств не вызывает особой симпатии. Итак, исправили осанку, сбавили темп, подняли голову и взгляд! Последний штрих…
Перестаньте в себе сомневаться
Идеальных людей нет. Во всех есть недостатки. Привлекательность заключается в том, чтобы не позволять своим недостаткам контролировать наши эмоции. Неидеальная кожа — не повод всю жить ходить с опущенной головой. Отбросьте сомнения в себе! Вы прекрасны!