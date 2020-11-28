Пять способов мгновенно стать привлекательной для окружающих

Перестаньте сутулиться

Ничто не портит женский образ, как сутулость. Выпрямите спину и вы заметите, насколько привлекательнее вы станете, пишет Leafclover.club.

Перестаньте торопиться

Сбавьте темп. Люди, которые постоянно куда-то бегут, редко вызывают симпатию у окружающих.

Перестаньте хмуриться

Не надо ходить с глупой улыбкой на лице, НО расслабьте брови (пусть они не хмурятся) и позвольте себе почти незаметную улыбку. Все! Вы восхитительны!

Перестаньте прятать взгляд

Взгляд в пол выдает в человеке неуверенность, растерянность и страх. Ни одно из этих качеств не вызывает особой симпатии. Итак, исправили осанку, сбавили темп, подняли голову и взгляд! Последний штрих…

Перестаньте в себе сомневаться