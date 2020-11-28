Пирог превзошел шарлотку. При выпечке тесто превращается в крем!
Если захотелось чего-то вкусненького к чаю, не нужно отказывать себе в этом удовольствии. Тем более, вы можете сделать нечто особенное своими руками на своей кухне. И получится не хуже, чем в кондитерской. От этого рецепта в восторге все хозяйки, которые хоть раз пробовали его на практике. Секрет этого пирога – особенное тесто, которое при выпечке превращается в крем. Обязательно попробуйте!
Продукты:
мука 70 г
яйцо 2 шт
сахар 50 г
молоко 100 мл
масло сливочное 25.г
разрыхлитель 2 ч.л
яблоки 800 г неочищенных
Смотрите видеорецепт!