Врач опроверг мифы о косметологии

Также популярной темой для мифов Арканников назвал применение ботокса и его якобы разрушительное влияние на мозг. Он заявил, что эти утверждения не имеют под собой никаких оснований. Эксперт рассказал, что технология применения ботокса пришла в косметологию из неврологии, где с помощью инъекций ботулотоксина решалась проблема, например, нервного тика. «[Ботулотоксин] вкалывают в определенную мимическую мышцу, она парализуется, и морщина исчезает», — пояснил он, пишет Lenta.ru.

Врач также развеял миф о том, что филлеры — жидкие имплантаты — способны самостоятельно мигрировать. По его словам, косметологи вводят филлеры на основе гиалуроновых кислот в кожу, сетчатая структура которой сдерживает гель от расползания. «Поэтому миграции филлеров не может никакой быть в принципе», — сказал он.

Дерматолог призвал также не верить мифу о том, что качественная косметика должна быть дорогой. Он посоветовал обращать внимание не на цену, а на состав товара.

По мнению Арканникова, начинать борьбу со старением следует как можно раньше. Он порекомендовал консультироваться с косметологом уже с 18 лет.