Как перестать ревновать дочь к новой семье бывшего мужа? Совет психолога

Для начала стоит порадоваться, что после развода муж не бросил ребенка.
«Развелись. Дочке было 5 лет. Сейчас ей 7. Все это время с папой общаются постоянно. Забирает к себе (треть времени она с ним), постоянно созваниваются, финансово он хорошо помогает. Дочка всегда его ждет, считает дни. В общем, хороший отец.
Моего мужчину воспринимает как «мамин друг», все разговоры только об отце. Недавно заявила, что у нас не семья, а вот у папы.... Поговорила с бывшим мужем, клянется, что вообще не говорит с ней о моих отношениях, не настраивает против.
Чем дальше, тем больше я боюсь, что она может заявить, что хочет жить с папой. Он наладил свою личную жизнь и всячески «интегрирует» дочь в свою новую семью.
Вопрос. Нормально ли все это? Ограничивать их общение не хочу, вижу как она тянется к нему, но и дочь боюсь «потерять». Что посоветуете, как вести себя?»
Отвечает психолог Елена Гутенева
Спасибо за тему, которую вы предложили к обсуждению. Она тревожит многих мам и пап, так что ваш пример послужит им поддержкой.
Все, о чем вы пишете — абсолютно нормально. Потому что у вашей дочери есть отец, и у них есть отношения. Для нашего общества привычнее модель «папа развелся с мамой, и больше его никто не видел». Вы же выбрали себе в мужья человека, который несет ответственность за свои поступки и стал хорошим отцом для дочки. Это важно и ценно, пишет Lady.mail.ru.
Есть поговорка: «Муж — это временное явление, а бывший муж — это навсегда». У вас есть совместная дочь, и поэтому ваши отношения это навсегда. И их важно выстраивать.
Вы хорошая мама. Вы волнуетесь за отношения со своим ребенком. Многие мамы манипулируют мужьями с помощью ребенка. Кто-то со зла, кто-то из мести, кто-то неосознанно. А вы видите, как вашей дочери важен папа. И хоть вы и тревожитесь, что она «уйдет из семьи», позволяете ей проводить с папой время. Что это, как не проявление вашей любви к дочери? Вы думаете о ней, видите ее чувства и ее потребности. Это большая редкость.
Что вы имеете в виду, когда говорите «потерять дочь»? Если дочь скажет, что хочет жить с папой и его семьей, что для вас это будет значить? Что вы плохая мама? Что у вас не выходит создавать семью? Что вы хуже вашего бывшего мужа?
Часть вашей тревоги рациональна и понятна вам самой. Вы мама, вы любите дочку и беспокоитесь за нее. Видите ли вы вторую, более скрытую часть тревоги? Она больше о том, что будет с вами, если дочка попросится к папе. Что это будет значить для вас? Что вы плохая мама и дочь вас не любит? Какие еще мысли скрыты в этом месте? Что вам не удается построить с ней близкие отношения?
Спрашивали ли вы у дочери, почему у папы «настоящая семья»? Как вы думаете, что она получает в той семье? Что для дочери «настоящая семья»? Это там, где покупают конфеты по первому требованию? Или там, где тепло, спокойно и тебя понимают?
Иногда не обязательно манипулировать ребенком с помощью подарков, чтобы склонить его на свою сторону. Дети прекрасно чувствуют и знают, что семья — это то место, где они чувствуют себя в безопасности.
Возможно, вы ревнуете дочь к бывшему мужу. Расстраиваетесь, что ему удалось построить теплые отношения с другой женщиной. Возможно, даже злитесь на него за это. Но тщательно от себя это скрываете. И тогда вам стоит больших усилий не втягивать в эти невидимые диалоги с мужем свою дочь.
Дети — не наша собственность. Мы за них отвечаем, но они нам не принадлежат. И весь процесс взросления ребенка — это процесс отделения от родителя. Подростки потому и становятся такими невыносимыми, чтобы нам легче было отпустить их во взрослую жизнь. Но если родители нуждаются в ребенке сильнее, чем ребенок в родителях, то развивается нездоровый симбиоз.
Иногда родители выбирают тактику: «Мы на тебя всю жизнь положили, ты нам должен», иногда — «мы без тебя не выживем, никуда не уходи, а то заболеем и умрем», а иногда и просто обесценивают ребенка: «Кому такая дура нужна? Только мама с папой тебя любят».
И симбиозы такие создаются отнюдь не во взрослом возрасте, а постепенно, начиная с самого младенчества. Почему так происходит? Потому что родители, часто неосознанно, хотят за счет ребенка удовлетворить свои потребности и успокоить страхи и тревоги, решить с помощью маленького существа свои проблемы.
Быть родителями — это невероятный подвиг и очень большая ответственность. Быть родителем — это ежедневно принимать сложные решения, выдерживать негодование ребенка по поводу этих решений. Вечно думать «правильно ли я поступил?» и пережидать натиск тревоги, неопределенности судьбы и страха за детей. И не требовать благодарности взамен. Это очень сложно. Поэтому хочется сказать всем родителям: спасибо за ваш труд!