Как перестать ревновать дочь к новой семье бывшего мужа? Совет психолога

«Развелись. Дочке было 5 лет. Сейчас ей 7. Все это время с папой общаются постоянно. Забирает к себе (треть времени она с ним), постоянно созваниваются, финансово он хорошо помогает. Дочка всегда его ждет, считает дни. В общем, хороший отец.

Моего мужчину воспринимает как «мамин друг», все разговоры только об отце. Недавно заявила, что у нас не семья, а вот у папы.... Поговорила с бывшим мужем, клянется, что вообще не говорит с ней о моих отношениях, не настраивает против.

Чем дальше, тем больше я боюсь, что она может заявить, что хочет жить с папой. Он наладил свою личную жизнь и всячески «интегрирует» дочь в свою новую семью.

Вопрос. Нормально ли все это? Ограничивать их общение не хочу, вижу как она тянется к нему, но и дочь боюсь «потерять». Что посоветуете, как вести себя?»

Отвечает психолог Елена Гутенева

Спасибо за тему, которую вы предложили к обсуждению. Она тревожит многих мам и пап, так что ваш пример послужит им поддержкой.

Все, о чем вы пишете — абсолютно нормально. Потому что у вашей дочери есть отец, и у них есть отношения. Для нашего общества привычнее модель «папа развелся с мамой, и больше его никто не видел». Вы же выбрали себе в мужья человека, который несет ответственность за свои поступки и стал хорошим отцом для дочки. Это важно и ценно, пишет Lady.mail.ru.

Есть поговорка: «Муж — это временное явление, а бывший муж — это навсегда». У вас есть совместная дочь, и поэтому ваши отношения это навсегда. И их важно выстраивать.

Вы хорошая мама. Вы волнуетесь за отношения со своим ребенком. Многие мамы манипулируют мужьями с помощью ребенка. Кто-то со зла, кто-то из мести, кто-то неосознанно. А вы видите, как вашей дочери важен папа. И хоть вы и тревожитесь, что она «уйдет из семьи», позволяете ей проводить с папой время. Что это, как не проявление вашей любви к дочери? Вы думаете о ней, видите ее чувства и ее потребности. Это большая редкость.

Что вы имеете в виду, когда говорите «потерять дочь»? Если дочь скажет, что хочет жить с папой и его семьей, что для вас это будет значить? Что вы плохая мама? Что у вас не выходит создавать семью? Что вы хуже вашего бывшего мужа?