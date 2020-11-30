Шесть ошибок в уходе за кожей, которые нас старят

Наша кожа – нежная и ранимая, даже небольшие ошибки в уходе или в макияже могут повредить ее, травмировать и даже привести к раннему старению. «Домашний Очаг» рассказывает, чего следует избегать, чтобы надолго сохранить молодость, красоту и свежесть кожи.

Использовать мочалку для умывания

Даже самая мягкая губка или мочалка может повредить естественный защитный слой кожи, что в свою очередь способно привести к развитию повышенной сухости и образованию тонких морщин. Чтобы втирать или смывать косметику и моющие средства, используйте ваши руки. Постоянно пользоваться тоником

Некоторые женщины используют тоник в качестве альтернативы очищающему средству, но это не очень хорошая идея. Большинство средств такого рода могут привести к пересушиванию кожи – особенно если у вас сухая кожи или смешанного типа.

Слишком активно очищать кожу