Шесть ошибок в уходе за кожей, которые нас старят

Чтобы сохранить молодость и красоту кожи, важно правильно за ней ухаживать!
Наша кожа – нежная и ранимая, даже небольшие ошибки в уходе или в макияже могут повредить ее, травмировать и даже привести к раннему старению. «Домашний Очаг» рассказывает, чего следует избегать, чтобы надолго сохранить молодость, красоту и свежесть кожи.
Даже самая мягкая губка или мочалка может повредить естественный защитный слой кожи, что в свою очередь способно привести к развитию повышенной сухости и образованию тонких морщин. Чтобы втирать или смывать косметику и моющие средства, используйте ваши руки.
Постоянно пользоваться тоником
Если у вас жирная кожа, возможно, вы привыкли очищать ее «до скрипа» — но это не очень хорошая идея. Лишившись естественного жирового покрова, кожа начнет еще более интенсивно вырабатывать жир – и в результате нарушится его естественный баланс. Если у вас жирная кожа, отдавайте предпочтение мягким увлажняющим средствам, а также подумайте над тем, чтобы очищать кожу один раз в день.
Ретинол действительно стимулирует выработку коллагена в коже, уменьшая глубину и количество морщин, использовать его следует с осторожностью. В больших дозах ретинол может привести к пересушиванию кожи и появлению раздражения.
Самое большое преступление против здоровья и красоты кожи – не смывать на ночь макияж. Это вредно для кожи, для слизистой оболочки глаз и даже для нашего зрения. Так что как бы сильно вы ни устали, найдите несколько минут, чтобы умыться перед сном и удалить остатки макияжа.
Нерегулярно увлажнять кожу
В регулярном увлажнении нуждается не только сухая кожа, но и смешанная и даже жирная. Причем лучше отдавать предпочтение маслам или кремам, так как они не только увлажняют кожу, как лосьоны, но и удерживают ее. Кроме того, мази и кремы защищают кожу от повреждений, что особенно важно, так как кожа – первый барьер на пути бактерий и опасных инфекций.