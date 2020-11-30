Знаете ли вы, какие пять типов шампуней бывают и как их использовать?

Первый сухой шампунь появился в Америке на 10 лет позже обычного. Его позиционировали как средство, которое выручает перед внезапным свиданием, и помогает вам выглядеть красиво, «если вы приболели и не в силах помыть волосы». Впрочем, суть не изменилась и сегодня: это отличный способ придать волосам объем, когда нет времени на помывку. Но название «шампунь» не совсем корректно: аэрозоль не очищает волосы, он работает за счет использования крахмала, который впитывает излишки масла и жира в волосах и придает матовость. Использовать сухой шампунь стоит только в экстренном случае, не каждый день. Важно, чтобы волосы и кожа головы были чистыми реально, а не визуально.