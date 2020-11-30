Знаете ли вы, какие пять типов шампуней бывают и как их использовать?

На самом деле на свете существует лишь пять типов шампуней: это надо понимать, чтобы всегда выбирать свое средство правильно.
Первый шампунь в привычном нам жидком формате появился в 1930 году в Америке. До этого женщины мыли волосы чем придется: хозяйственным мылом (споласкивали уксусом), яйцом, золой. Сегодня в продаже сотни шампуней, как в них ориентироваться? На самом деле, важно понимать: типов шампуней существует всего 5. От этого и нужно отталкиваться в выборе, пишет «Домашний Очаг».
Шампунь от перхоти
По статистике, почти 30% населения планеты страдает от перхоти. Неудивительно, что шампуни, обещающие избавить от «снега на голове», пользуются огромной популярностью. Несмотря на мнение скептиков, пометка «против перхоти» — не просто маркетинговый ход. Перхоть - это особая форма себорейного дерматита, вызванная дрожжевым грибком, из-за которой клетки кожи отмирают с необычно высокой скоростью и осыпаются хлопьями. В составе таких шампуней содержатся такие компоненты как кетоконазол или пиритион цинка, устраняющие бактерии и грибок кожи.
Как применять: перхоть — проблема не волос, а кожи головы. Уделите внимание именно коже, втирайте аккуратными движениями шампунь, подержите минуты 3 и смойте водой.
Сухой шампунь
Первый сухой шампунь появился в Америке на 10 лет позже обычного. Его позиционировали как средство, которое выручает перед внезапным свиданием, и помогает вам выглядеть красиво, «если вы приболели и не в силах помыть волосы». Впрочем, суть не изменилась и сегодня: это отличный способ придать волосам объем, когда нет времени на помывку. Но название «шампунь» не совсем корректно: аэрозоль не очищает волосы, он работает за счет использования крахмала, который впитывает излишки масла и жира в волосах и придает матовость. Использовать сухой шампунь стоит только в экстренном случае, не каждый день. Важно, чтобы волосы и кожа головы были чистыми реально, а не визуально.
Как применять: сухому шампуню требуется пять минут, чтобы впитать масло с кожи головы, поэтому распылите его, подождите несколько минут, а затем расчешите.
Ковошинг-шампунь
Ковошинг от английского conditioner only washing — это способ очищения кожи головы с использованием кондиционера, а не привычного шампуня. Причем в русском языке прижилось и слово «ковошинг» как обозначение процесса мытья, так и слово «ковош», обозначающее средство для этого самого мытья. Метод зародился из-за мнения о том, что привычный шампунь сушит волосы и кожу. Сегодня для ковошинга не обязательно мыть волосы бальзамом — есть специальные шампуни с минимальной концентрацией ПАВ. Они не очищают волосы слишком глубоко, просто смывают с нтх пыль, сохранив липидный барьер.
Как применять: нанесите на влажные волосы и хорошо помассируйте кожу головы. Смойте теплой водой. В отличие от обычного шампуня, его можно наносить по всей длине волос, не опасаясь пересушить их. Правда, такой шампунь не очищает так хорошо, как хотелось бы, поэтому чередуйте его с обычным шампунем.
Твердый шампунь
Отличный вариант для тех, кто заботится об экологии и старается уменьшить использование пластиковых упаковок. По сути, это такой же шампунь, просто в другой консистенции. Среди «брусков» можно найти те, что увлажняют, придают блеск или борются с перхотью. Их удобно носить с собой — не проливаются и занимают минимум места.
Как применять: можете вспенить в руках и нанести на волосы пену, можно водить им по влажным волосам. Единственный недостаток: его не так легко распределить по голове, как жидкий шампунь. В остальном техника та же.
Шампунь 3 в 1
Чаще бренды выпускают такие средства для мужчин, чтобы одним шампунем можно было помыть голову, бороду и тело. Но встречаются варианты и для женщин, заменяющие шампунь, бальзам и гель для душа. Возможно, кому-то это покажется удобным, но трихологи такие шампуни не одобряют. У каждого средства своя цель: шампунь раскрывает чешуйки и очищает, кондиционер закрывает и запечатывает, гель для душа увлажняет и питает кожу. К тому же уровень pH кожи тела и головы совершенно разный. Конечно, его можно применять иногда, если неудобно таскать с собой несколько флаконов, но на каждый день — это не лучшая идея.
Как применять: как обычный шампунь и гель для душа. Но старайтесь не обрабатывать волосы по всей длине — в шампунях 3 в 1 довольно агрессивные ПАВ, которые сушат их.