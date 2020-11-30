Семь лучших рецептов зефира в домашних условиях

Зефир — десерт, который получается благодаря взбиванию фруктового пюре с сахаром и яичным белком. Неизвестно, где он впервые появился: одни утверждают, что родиной десерта является Франция, другие — что Восток.
Мы собрали лучшие рецепты зефира в домашних условиях.
Простой рецепт с черникой
Ингредиенты
Яблоки — 3 шт.
Черника — 100 г
Сахар — 300 г
Белок — 1 шт.
Вода — 75 г
Агар-агар — 5 г
Сахарная пудра — 100 г
Приготовление
Яблоки помыть, вырезать сердцевину с косточками. Выложить на противень разрезом вниз. Отправляем запекать в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Чернику пересыпаем в сотейник, варим на слабом огне 3-5 минут, периодически помешивая.
Запеченные яблоки измельчаем в блендере, затем перетираем через сито. То же самое делаем с черникой.
Смешиваем яблоки с черникой, добавляем сахар, ставим на огонь. Когда сахар растворится, перестаем варим, даем охладиться ягодному пюре.
В это время в отельную емкость добавляем агар-агар и сахар, варим на среднем огне 5-7 минут до появления тянущейся нити. Периодически сироп нужно помешивать.
Когда пюре охладилось, добавляем белок, начинаем взбивать миксером — сначала на средней скорости, а затем на максимальной.
Когда сироп будет готов, тонкой струйкой вливаем его в пюре, затем взбиваем до тех пор, пока масса не станет очень густой.
Перекладываем все в кондитерский мешок. На пергаментной бумаге отсаживаем зефир. Оставляем на 4-6 часов, а лучше всего на ночь. Соединяем по две половинки, обваливаем в сахарной пудре. Вкусный и воздушный зефир готов, приятного аппетита!
Классический рецепт
Ингредиенты
Яблоки — 3-5 шт.
Сахар — 200 г
Яйцо (белок) — 1 шт.
Вода — 75 г
Агар-агар — 5 г
Сахарная пудра — 100 г
Приготовление
Лучше всего брать зеленые и даже недоспелые яблоки. Фрукты моем, очищаем от косточек, запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Готовность проверяем вилкой. Откидываем запеченные яблоки на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Измельчаем их блендером вместе с кожурой, протираем через сито. Если пюре получилось слишком жидким, можно поварить его на огне. Охлаждаем сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике.
После добавляем к нему яичный белок, начинаем взбивать миксером — сначала на низкой скорости, потом переходим на среднюю.
В сотейнике соединяем сахар и агар-агар, варим на среднем огне до появления вязкой нити. Вливаем его тонкой струйкой в пюре — это нужно делать медленно, чтобы взбитая масса не опала.
Продолжаем взбивать уже на максимальной скорости еще 10 минут.
Густую массу перекладываем в кондитерский мешок с насадкой. На пергаментной бумаге, которую заранее лучше всего присыпать сахарной пудрой, отсаживаем зефир, оставляем на 5-6 часов. После отделяем от бумаги, соединяем по две половинки и обваливаем в сахарной пудре.
Зефир на желатине
Ингредиенты
Яблоки — 3-5 шт.
Сахар — 300 г
Яйцо (белок) — 1 шт.
Вода — 80 мл
Желатин — 25 г
Сахарная пудра — 100 г
Приготовление
Желатин заливаем водой, даем ему набухнуть.
Яблоки моем, очищаем от косточек, выкладываем на противень, запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
Перетираем запеченные фрукты через сито, даем остыть. Добавляем сахар, начинаем взбивать миксером. Затем вводим половину яичного белка, а через пять минут — вторую половину. Взбиваем до образования густой и пышной массы.
Желатин размешиваем, растворяем его на огне, не доводя до кипения. Вливаем тонкой струйкой в пюре, взбиваем его еще 5-7 минут.
Перекладываем массу в кондитерский мешок, отсаживаем зефир на пергамент. Оставляем его на сутки, потом соединяем по две половинки, обваливаем в сахарной пудре.
Ванильный зефир
Ингредиенты
Сахар — 600 г
Вода — 250 мл
Желатин — 20 г
Лимонная кислота — 8 г
Сода — ½ ч. л.
Ванилин — 8 г
Сахарная пудра — 100 г
Приготовление
Желатин заливаем водой, перемешиваем, даем набухнуть. После греем его на небольшом огне до растворения.
В сотейник засыпаем сахар, вливаем воду, варим на среднем огне. Доводим до кипения, убавляем огонь, продолжаем варить еще 7 минут.
Смешиваем сироп с желатином, взбиваем миксером до появления белой густой пены.
Не перестаем взбивать, добавляем лимонную кислоту, ванилин, а через 5 минут — соду. Взбиваем еще 10 минут.
Перекладываем густую массу в кондитерский мешок с насадкой, отсаживаем зефир на пергаментной бумаге. Сверху посыпаем сахарной пудрой, отправляем холодильник на три часа, потом соединяем по две половинки.
Зефир из абрикоса
Ингредиенты
Абрикосы — 500 г
Сахар — 300 г
Вода — 80 мл
Яйцо (белок) — 1 шт.
Лимонная кислота — ½ ч. л.
Агар-агар — 12 г
Сахарная пудра — 100 г
Приготовление
Абрикосы отделяем от косточек, перекладываем в кастрюлю, отвариваем. Получившееся варенье нужно остудить, а затер протереть через сито.
Добавляем в пюре воду, сахар и агар-агар, ставим на средний огонь, варим 5-7 минут.
В отдельной емкости смешиваем белок, сахар и лимонную кислоту, взбиваем миксером до образования густой массы. Затем добавляем пюре, продолжаем взбивать еще 10 минут.
Густую массу перекладываем в кондитерский мешок, отсаживаем зефир, оставляем на 5 часов, соединяем половинки, посыпаем сахарной пудрой.
Зефир из крыжовника
Ингредиенты
Крыжовник — 500 г
Сахар — 200 г
Пектин — 5 г
Агар-агар — 8 г
Вода — 80 мл
Сахарная пудра — 100 г
Приготовление
Крыжовник измельчаем в блендере, пюре протираем через сито, затем варим на медленном огне. Когда оно закипит, нужно убавить огонь и варить еще 10-15 минут.
Смешиваем сахар и пектин, добавляем в пюре, чтобы оно загустело. Когда крыжовник остынет, отправляем в холодильник на ночь.
После добавляем к нему белок, начинаем взбивать миксером.
В сотейнике смешиваем сахар с агар-агаром, добавляем воду, варим на среднем огне до появления вязкой нити.
Тонкой струйкой вливаем сироп в пюре, взбиваем еще 5-7 минут.
Агар-агар стабилизируется и начинает застывать при 40 градусах, поэтому густую массу сразу перекладываем в кондитерский мешок, отсаживаем зефир на пергаментную бумагу, оставляем на 5-7 часов, соединяем половинки, обваливаем в сахарной пудре.
Зефир без сахара
Ингредиенты
Яблоки — 5 шт.
Агар-агар — 10 г
Вода — 60 мл
Эритрит — 80 г
Смородина — 300 г
Сахарная пудра — 100 г
Приготовление
Агар-агар заливаем водой, даем набухнуть.
Яблоки моем, очищаем от косточек, запекаем в духовке, измельчаем блендером. Пюре пропускаем через сито, затем варим, чтобы оно стало гуще.
Смородину измельчаем в блендере, протираем через сито, увариваем пюре.
В отдельную емкость добавляем яичный белок, взбиваем до появления пены, потом засыпаем эритрит (сахарозаменитель), вливаем яблочное пюре, продолжаем взбивать.
К смородине добавляем агар-агар, эритрит, варим еще 3 минуты, постоянно помешивая. Затем тонкой струйкой вливаем в белую густую массу. Взбиваем миксером еще пять минут.
Перекладываем в кондитерский мешок, отсаживаем зефир на пергаментную бумагу, оставляем на 5-7 часов, соединяем половинки, обваливаем в сахарной пудре.