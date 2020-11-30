Яркие образы и металлик: в каких нарядах встречать Новый год Белого быка?

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Грядущий 2021 год пройдет под знаком металлического Белого быка. Поэтому и при выборе одежды стоит обратить внимание на сияющие нотки. По мнению стилиста, лучше всего в новогоднюю ночь надеть блестящее черное платье с активными плечами в стиле 80-х годов или классический черный наряд с серебряным напылением.

Это придает особое новогоднее настроение, — убежден Руслан. — Для поклонниц более сложных вариантов советую поверх платья в пайетках добавить удлиненный бархатный пиджак. Это сделает образ более интересным и продуманным.

Пайетки, несмотря на яркость, отлично сочетаются и с другими предметами гардероба. Классический пиджак сделает образ более лаконичным и спокойным. Кроме того, такой наряд можно будет надеть еще не один раз.

На протяжении всего 2021 года металлик не выйдет из моды, — заявил Руслан. — Это значит, что вы с легкостью сможете интегрировать это платье в другие образы.

Универсальные варианты

Девушек, комплексующих из-за каких-то недостатков своей фигуры, стилист поспешил успокоить. При правильном сочетании одежды можно подобрать красивый и универсальный образ для женщины любого возраста и сложения.

Первый вариант — сочетание пышной юбки с блестящей блузой или топом.

Не забывайте дополнять образы интересными аксессуарами — ободок, серьги-люстры или и то, и другое,

— напомнил Громов.

Второй — твидовый пиджак в мелкую блестку с поясом и интересной фурнитурой, а также пышная плиссированная юбка средней длины и нейтральный серый топ в мелкую пайетку.

К данному образу хорошо подойдут туфли-лодочки или классические сапоги средней длины,

— считает модный эксперт.

Идеальный образ

Вместо платья и юбки можно рассмотреть вариант с комбинезоном.

Они удобные, можно как следует повеселиться на празднике. Представлены во множестве магазинов и торговых центров.

Без платьев на одно плечо не обходит ни один Новый год. Это вечная классика и неотъемлемый тренд вечеринок в честь окончания года.

И самый последний яркий тренд — вечернее платье в пол из плиссированных тканей,

— резюмировал Руслан.