Яркие образы и металлик: в каких нарядах встречать Новый год Белого быка?

Новый год уже не за горами. Пока одни задумались о блюдах к праздничному столу, другие ломают голову над тем, что надеть на праздничную вечеринку. Стилист и фотопродюсер Руслан Громов рассказал 5-tv.ru, какие образы будут актуальны во время прощания с 2020 годом.
Тема года
Грядущий 2021 год пройдет под знаком металлического Белого быка. Поэтому и при выборе одежды стоит обратить внимание на сияющие нотки. По мнению стилиста, лучше всего в новогоднюю ночь надеть блестящее черное платье с активными плечами в стиле 80-х годов или классический черный наряд с серебряным напылением.
Пайетки, несмотря на яркость, отлично сочетаются и с другими предметами гардероба. Классический пиджак сделает образ более лаконичным и спокойным. Кроме того, такой наряд можно будет надеть еще не один раз.
Универсальные варианты
Девушек, комплексующих из-за каких-то недостатков своей фигуры, стилист поспешил успокоить. При правильном сочетании одежды можно подобрать красивый и универсальный образ для женщины любого возраста и сложения.
Первый вариант — сочетание пышной юбки с блестящей блузой или топом.
— напомнил Громов.
Второй — твидовый пиджак в мелкую блестку с поясом и интересной фурнитурой, а также пышная плиссированная юбка средней длины и нейтральный серый топ в мелкую пайетку.
— считает модный эксперт.
Идеальный образ
Вместо платья и юбки можно рассмотреть вариант с комбинезоном.
Без платьев на одно плечо не обходит ни один Новый год. Это вечная классика и неотъемлемый тренд вечеринок в честь окончания года.
— резюмировал Руслан.
Стилист напомнил, что все его советы — лишь рекомендации. Можно смело сочетать разные предметы одежды, экспериментировать с аксессуарами и выбирать собственный стиль. Главное — это блистать.