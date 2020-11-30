Чистюля или неряха: как представители разных знаков Зодиака ухаживают за домом

Овен

Если им скучно или они не могут уснуть, внезапно ничто не кажется таким важным, как чистка духовки. Овны также очень чистоплотны, хотя иногда их одежда может этого не отражать. У них не всегда есть время гладить или вовремя стирать. К тому же, Овны больше любят еду из ресторанов и кафе, чем самостоятельную готовку.

Телец

Тельцы следят за тем, чтобы все выглядело красиво и аккуратно, потому что они хотят иметь возможность расслабиться и не давать никому повода осуждать их. Кроме того, им нравится регулярно чистить жалюзи, мыть окна и убирать шкафы — генеральная уборка у Козерога проводится шесть раз в год. Они особенно хорошо умеют делегировать дела, которые им не нравятся.

Близнецы

Они собираются провести большую уборку дома, но затем отвлекаются на телефонный звонок или интересную статью в журнале, который они собирались выбросить. Поскольку им нравится производить хорошее впечатление, они поддерживают чистоту и ухоженность, но только не в доме. Близнецы способны создавать бардак на пустом месте. В голове Близнецов столько идей, что у них нет времени на уборку.

Рак

Раки очень эмоциональны, они преданны своему делу. К сожалению, такое эмоциональное воздействие обычно приводит их к частой апатии. Но, несмотря на то что их очень легко ранить, Раков можно назвать хорошими хозяйками, которые не забрасывают работу по дому из-за хандры. Она стремится создать в доме любящую и гармоничную атмосферу, и ей удастся удивить всех вкусными домашними блюдами.

Лев

Дело не в том, что Львы нечистоплотны, просто у них слишком много других дел. Львы иногда могут настолько увлечься своим внешним видом, что могут пропустить мелкие детали, например, как грязное пятно на кофте или полы в доме, которые не мыли больше двух недель. К тому же, когда Львы куда-то собираются, они разбрасывают вещи повсюду.

Дева

Девы любят, чтобы все было организовано, на своих местах и ​​абсолютно чисто. Они не просто аккуратны — они помешаны на чистоте. Девы — перфекционистки и любят наводить порядок как в доме, так и в собственной жизни. В их шкафах все идеально разложено по цветам, еда на день сбалансирована, а посуда сверкает от чистоты.

Весы

Весы будут заправлять постель каждый день, регулярно мыть посуду, но слишком долго не чистят и не меняют фильтр для воды. В вопросе уборки они где-то посередине. Они действительно получают мотивацию, когда кто-то приходит в гости или когда любимый человек делает комплимент на счет их бережно сложенной обуви в коридоре.

Скорпион