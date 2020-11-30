Чистюля или неряха: как представители разных знаков Зодиака ухаживают за домом

Кто-то не может сидеть на месте и постоянно вычищает квартиру, а кому-то горы пыли — не аргумент для уборки. «Лиза» рассказывает, кто из представителей знаков Зодиака к какому типу людей относится и почему.
Овен
Если им скучно или они не могут уснуть, внезапно ничто не кажется таким важным, как чистка духовки. Овны также очень чистоплотны, хотя иногда их одежда может этого не отражать. У них не всегда есть время гладить или вовремя стирать. К тому же, Овны больше любят еду из ресторанов и кафе, чем самостоятельную готовку.
Телец
Тельцы следят за тем, чтобы все выглядело красиво и аккуратно, потому что они хотят иметь возможность расслабиться и не давать никому повода осуждать их. Кроме того, им нравится регулярно чистить жалюзи, мыть окна и убирать шкафы — генеральная уборка у Козерога проводится шесть раз в год. Они особенно хорошо умеют делегировать дела, которые им не нравятся.
Близнецы
Они собираются провести большую уборку дома, но затем отвлекаются на телефонный звонок или интересную статью в журнале, который они собирались выбросить. Поскольку им нравится производить хорошее впечатление, они поддерживают чистоту и ухоженность, но только не в доме. Близнецы способны создавать бардак на пустом месте. В голове Близнецов столько идей, что у них нет времени на уборку.
Рак
Раки очень эмоциональны, они преданны своему делу. К сожалению, такое эмоциональное воздействие обычно приводит их к частой апатии. Но, несмотря на то что их очень легко ранить, Раков можно назвать хорошими хозяйками, которые не забрасывают работу по дому из-за хандры. Она стремится создать в доме любящую и гармоничную атмосферу, и ей удастся удивить всех вкусными домашними блюдами.
Лев
Дело не в том, что Львы нечистоплотны, просто у них слишком много других дел. Львы иногда могут настолько увлечься своим внешним видом, что могут пропустить мелкие детали, например, как грязное пятно на кофте или полы в доме, которые не мыли больше двух недель. К тому же, когда Львы куда-то собираются, они разбрасывают вещи повсюду.
Дева
Девы любят, чтобы все было организовано, на своих местах и абсолютно чисто. Они не просто аккуратны — они помешаны на чистоте. Девы — перфекционистки и любят наводить порядок как в доме, так и в собственной жизни. В их шкафах все идеально разложено по цветам, еда на день сбалансирована, а посуда сверкает от чистоты.
Весы
Весы будут заправлять постель каждый день, регулярно мыть посуду, но слишком долго не чистят и не меняют фильтр для воды. В вопросе уборки они где-то посередине. Они действительно получают мотивацию, когда кто-то приходит в гости или когда любимый человек делает комплимент на счет их бережно сложенной обуви в коридоре.
Скорпион
Личная гигиена Скорпиона граничит с одержимостью, и он никогда не чувствует себя достаточно чистым. Скорпионы обожают скрабы для тела, маски для лица, грязевые ванны. Скорпиону интересно все, что обещает отшелушивать или очищать грязь и омертвевшие клетки кожи. Скорпионам также нравится иметь чистый и аккуратный дом, хотя они могут неохотно приглашать других людей посмотреть его. Они не стесняются, они просто очень приватны.
Стрелец
Стрелец считает себя опрятным и аккуратным, поэтому женщины этого знака совершенно удивлены, когда их спальня выглядит так, как будто в нее ударил циклон. Им не нужно много времени, чтобы испортить жилое пространство. Стрельцы при этом любители готовить и устраивать сюрпризы, но после их кулинарных шедевров кухне требуется тотальный клининг.
Козерог
Козероги серьезно относятся ко всей работе, даже по дому, что делает их хорошими хозяйками. Им нравится иметь безупречный дом, особенно если кто-то приезжает. Им нравится составлять список того, что нужно сделать, чтобы ничего не забыть. Кроме того, им нравится регулярно чистить жалюзи, мыть окна и убирать шкафы — генеральная уборка у Козерога проводится шесть раз в год. Они особенно хорошо умеют делегировать дела, которые им не нравятся.
Водолей
Водолеям быстро становится скучно, и они часто забывают о таких вещах, как мытье посуды для завтрака или вынос мусора. Водолей — свободолюбивый человек, который не очень любит заниматься этим. Уборка у Водолеев обычно занимает от пяти до 15 минут, потому что на большее у них не хватает энтузиазма.
Рыбы
Изысканность и застенчивость — ее отличительные черты. Рыбы впитывают хорошие манеры, как губки. Хотя время от времени она может быть немного капризной, ей всегда удастся завоевать сердце мужчины через его желудок. В чистоте они не сильны, зато их кулинарные навыки выше всех похвал.