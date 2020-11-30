Почему ты все время мерзнешь: четыре способа это исправить

Если ты относишься к тем людям, кто не мерзнет разве что в сильную жару, но очень хотел бы это исправить, «Лиза» рассказывает, что надо делать.
Для тех, кто все время мерзнет, осень и зима — настоящее испытание (да и любое похолодание тоже). В эти сезоны отопление не спасает, поэтому под рукой всегда теплая одежда, плед, чай. Правда, на улицу с собой все это не возьмешь, а кутаться в зимний пуховик, когда температура еще даже не минусовая — не всегда комфортно. Что же делать? Выяснять причину холода и способы борьбы с ней.
Холод — состояние души
Мерзнущие, как правило, воспринимают холода с паникой или с безграничной грустью. Глядя в окно и понимая, что там, за ним, холод, они уже чувствуют его, впускают его внутрь себя. Они уже заранее настраивают себя на то, что их никто не согреет, а еще хуже — что любое похолодание неизбежно принесет с собой простуду, мигрени и другие нарушения здоровья.
Не настраивай себя заранее на плохое. Так организм, стараясь защититься, лишь хуже зажимается. Стресс, в котором он находится, не дает телу согреться.
2. Относиться к себе лучше
3. Расслабиться
Не воспринимай холод как врага. Отдохни от стрессов, загрузки. Учись расслабляться — это разожмет мышцы. Выбирай самые приятные способы (они и согреться помогут) — массаж, теплая ванна, вкусный чай, просмотр фильма (а плед выбирай не просто с целью согреться, а, чтобы он был очень красивый, мягкий, был тебе очень-очень приятен).
4. Заняться иммунитетом
Как бы сильны не были эмоции, но иммунная система, конечно же, тоже отвечает за наше здоровье. Вместо того, чтобы жаловаться на вечную зябкость, займись им — наладь питание, займись физической активностью (она убирает все зажимы мышц и хорошо разгоняет кровь), высыпайся, закаляйся (этот метод заодно помогает телу привыкнуть к холоду и не видеть в нем ничего страшного). К тому же,