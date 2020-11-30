Вт, 1.12.2020

Почему ты все время мерзнешь: четыре способа это исправить

Девушка мерзнет зимой. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Если ты относишься к тем людям, кто не мерзнет разве что в сильную жару, но очень хотел бы это исправить, «Лиза» рассказывает, что надо делать.

Для тех, кто все время мерзнет, осень и зима — настоящее испытание (да и любое похолодание тоже). В эти сезоны отопление не спасает, поэтому под рукой всегда теплая одежда, плед, чай. Правда, на улицу с собой все это не возьмешь, а кутаться в зимний пуховик, когда температура еще даже не минусовая — не всегда комфортно. Что же делать? Выяснять причину холода и способы борьбы с ней.

Холод — состояние души

Мерзнущие, как правило, воспринимают холода с паникой или с безграничной грустью. Глядя в окно и понимая, что там, за ним, холод, они уже чувствуют его, впускают его внутрь себя. Они уже заранее настраивают себя на то, что их никто не согреет, а еще хуже — что любое похолодание неизбежно принесет с собой простуду, мигрени и другие нарушения здоровья.

Мы сражаемся с холодом вместо того, чтобы принять его. Поэтому все мышцы организма напряжены, а если они в напряжении, то и сосуды, и лимфатическая система, которые отвечают за согревание, тоже сжаты, их работа замедляется, кровь хуже движется по телу — от этого мы мерзнем еще сильнее.

Стресс так же способствует тому, что мы чаще мерзнем — опять же из-за того, что организм в это время находится в сильном напряжении. Зябкость — результат большого количества накопленного стресса.
 
 
Как согреть себя
 
1. Относиться к холоду проще

Не настраивай себя заранее на плохое. Так организм, стараясь защититься, лишь хуже зажимается. Стресс, в котором он находится, не дает телу согреться.

2. Относиться к себе лучше

Мерзнущие люди часто относятся к себе с сильной жалостью и от других требуют того же. «Мне все время холодно», «Я вообще-то так легко простужаюсь», «У меня совсем слабый организм». Попробуй изменить эти мысли. Поищи в своем здоровье плюсы — они наверняка найдутся. Займись своей самооценкой, чтобы не выпрашивать жалость других для ее поднятия.

3. Расслабиться

Не воспринимай холод как врага. Отдохни от стрессов, загрузки. Учись расслабляться — это разожмет мышцы. Выбирай самые приятные способы (они и согреться помогут) — массаж, теплая ванна, вкусный чай, просмотр фильма (а плед выбирай не просто с целью согреться, а, чтобы он был очень красивый, мягкий, был тебе очень-очень приятен). Тепло для тела «согреет» и психику, холод будет восприниматься спокойнее.

4. Заняться иммунитетом

Как бы сильны не были эмоции, но иммунная система, конечно же, тоже отвечает за наше здоровье. Вместо того, чтобы жаловаться на вечную зябкость, займись им — наладь питание, займись физической активностью (она убирает все зажимы мышц и хорошо разгоняет кровь), высыпайся, закаляйся (этот метод заодно помогает телу привыкнуть к холоду и не видеть в нем ничего страшного). К тому же, положительные результаты от всего этого будут радовать тебя, и со временем ты перестанешь замечать, что мерзнешь, либо не будешь придавать этому такое большое значение.

НАВЕРХ
Back