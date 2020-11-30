Почему ты все время мерзнешь: четыре способа это исправить

Для тех, кто все время мерзнет, осень и зима — настоящее испытание (да и любое похолодание тоже). В эти сезоны отопление не спасает, поэтому под рукой всегда теплая одежда, плед, чай. Правда, на улицу с собой все это не возьмешь, а кутаться в зимний пуховик, когда температура еще даже не минусовая — не всегда комфортно. Что же делать? Выяснять причину холода и способы борьбы с ней.

Холод — состояние души

Мерзнущие, как правило, воспринимают холода с паникой или с безграничной грустью. Глядя в окно и понимая, что там, за ним, холод, они уже чувствуют его, впускают его внутрь себя. Они уже заранее настраивают себя на то, что их никто не согреет, а еще хуже — что любое похолодание неизбежно принесет с собой простуду, мигрени и другие нарушения здоровья.

Мы сражаемся с холодом вместо того, чтобы принять его. Поэтому все мышцы организма напряжены, а если они в напряжении, то и сосуды, и лимфатическая система, которые отвечают за согревание, тоже сжаты, их работа замедляется, кровь хуже движется по телу — от этого мы мерзнем еще сильнее.

Стресс так же способствует тому, что мы чаще мерзнем — опять же из-за того, что организм в это время находится в сильном напряжении. Зябкость — результат большого количества накопленного стресса.

Как согреть себя 1. Относиться к холоду проще

Не настраивай себя заранее на плохое. Так организм, стараясь защититься, лишь хуже зажимается. Стресс, в котором он находится, не дает телу согреться.

2. Относиться к себе лучше

Мерзнущие люди часто относятся к себе с сильной жалостью и от других требуют того же. «Мне все время холодно», «Я вообще-то так легко простужаюсь», «У меня совсем слабый организм». Попробуй изменить эти мысли. Поищи в своем здоровье плюсы — они наверняка найдутся. Займись своей самооценкой, чтобы не выпрашивать жалость других для ее поднятия.

3. Расслабиться

Не воспринимай холод как врага. Отдохни от стрессов, загрузки. Учись расслабляться — это разожмет мышцы. Выбирай самые приятные способы (они и согреться помогут) — массаж, теплая ванна, вкусный чай, просмотр фильма (а плед выбирай не просто с целью согреться, а, чтобы он был очень красивый, мягкий, был тебе очень-очень приятен). Тепло для тела «согреет» и психику, холод будет восприниматься спокойнее.

4. Заняться иммунитетом