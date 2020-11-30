Как должны сочетаться цвет глаз и цвет волос: найди свой вариант!

Серые глаза

Самый распространенный оттенок радужной оболочки одновременно и самый «простой»: сероглазым девушкам идут практически все оттенки волос. Но свои тонкости есть и здесь.

Под категорическим запретом все «чистые» оттенки: «сероглазкам» совсем не идет как радикальный черный, так и чистый блонд. С огненно-рыжим тоже следует быть осторожной: крайне редко искусственный рыжий оттенок смотрится органично.

Если ты изначально настроена на темные оттенки, с серыми глазами прекрасно сочетаются все варианты шоколадного окрашивания, подчеркивает глубину глаз кофейный тон, эффектно выглядят коньячный и ореховый.

Если ты хочешь быть блондинкой, выбирай между медовым и пшеничным блондом, очень освежает лицо блонд с клубничным оттенком.

Если ты предпочитаешь оттенки русого, но не хочешь быть «серой мышью», откажись от любых пепельных тонов, заменив их на золотистые.

Карие глаза

Вторые по распространенности и самые яркие. Существует всего один оттенок, который кареглазым противопоказан - совпадающий с цветом глаз. Парадоксально, но это делает образ визуально очень простым, неинтересным. Достаточно отступить на тон в ту или другую сторону, и эффект будет совершенно иным!

Если ты хочешь быть брюнеткой, лучший вариант — оттенок каштана, темный или с видимой рыжиной — решай сама. Можно выбрать и радикальный черный: карие глаза на фоне темных волос будут смотреться ярче. Кареглазым больше всех идет брондирование, поскольку базовый тон перекликается с оттенком радужки.

Если ты хочешь светлый оттенок волос, выбирай цвет кофе с молоком, сгущенки или оттенок натуральной светлой древесины. Холодных оттенков лучше избегать.

Самая эффектная гамма для брюнеток — рыжие оттенки. С уклоном в коричневый или красный, в медь или в золото - простор практически не ограничен.

Голубые глаза

Запретный вариант — теплые оттенки блонда. Удивлена? Вполне объяснимо, ведь именно теплый блонд + голубые глаза называют эталоном славянской красавицы. Все так и есть, если тебе нравится пасторальный образ русской крестьянки и не смущает его некоторая несовременность. Теплые оттенки блонда при голубых глазах дают нарочитую простоту образа. Не идет голубоглазым и рыжий - выглядит чересчур наигранно.

В отличие от пепельных: платиновый, ледяной блонд сделает твои глаза бездонными и будет смотреться очень выигрышно.

А вот среди темных оттенков ты вольна выбирать любые: холодные сделают образ более роковым и утонченным, аристократичным, а теплые — более открытым и искренним. В любом случае, сочетание темных волос и голубых глаз — одно из самых эффектных.

Зеленые глаза

Тебе наверняка с детства говорили, какие у тебя красивые глаза. Зеленый оттенок — самый редкий, поэтому привлекает внимание.

Под запретом для тебя радикальный черный и все холодные оттенки блонда.

А вот с рыжими оттенками тебе везет, как никому другому: они все идеально сочетаются с зелеными глазами. Светло-медный, огненно-красный, глубокий терракотовый — отличный выбор.

Если же ты предпочитаешь более спокойные оттенки, остановись на пепельно-русых: они подчеркнут нежность и женственность образа.