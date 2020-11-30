Вт, 1.12.2020

Зимний салат из пасты с ветчиной: рецепт Джейми Оливера

Джейми Оливер

ФОТО: Arthur Mola/AP

Как часто после сытного обеда или ужина у вас остается еда? Достаточно часто. И уж тем более, когда не удалось рассчитать продукты и приготовленного действительно много. Джейми Оливер предлагает рецепт прекрасного салата из пасты, ветчины и грибов, пишет Сегодня.

Что нужно для Зимнего салата

  • 300 г грибов
  • 300 г ветчины или вареной курицы
  • 500 г короткой пасты
  • 3 ст. л греческого йогурта
  • 200 г шпината
  • твердый сыр
  • 1 лимон
  • 2 зуб чеснока
  • несколько веточек свежего тимьяна
  • оливковое масло

Как приготовить

  1. Очистите и мелко нарежьте чеснок, соберите листья тимьяна, очистите и порежьте грибы. Измельчите оставшуюся ветчину или куриное мясо.
  2. Сварите макароны.
  3. Нагрейте немного масла в большой сковороде, добавьте чеснок и жарьте 1 минуту до золотистого цвета. Добавьте тимьян, грибы, морскую соль и черный перец и жарьте 5-8 минут.
  4. Добавьте ветчину или курицу и продолжайте готовить 5 минут.
  5. Затем добавьте йогурт и снимите с огня.
  6. Слейте воду из макарон. Дайте макаронам немного остыть.
  7. Смешайте макароны с небольшим количеством масла, затем добавьте соус.
  8. Вмешайте шпинат, добавьте тертый сыр, выжмите сок лимона
  9. Перед подачей приправьте по вкусу.
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