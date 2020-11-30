Зимний салат из пасты с ветчиной: рецепт Джейми Оливера

Как часто после сытного обеда или ужина у вас остается еда? Достаточно часто. И уж тем более, когда не удалось рассчитать продукты и приготовленного действительно много. Джейми Оливер предлагает рецепт прекрасного салата из пасты, ветчины и грибов, пишет Сегодня.
Что нужно для Зимнего салата
- 300 г грибов
- 300 г ветчины или вареной курицы
- 500 г короткой пасты
- 3 ст. л греческого йогурта
- 200 г шпината
- твердый сыр
- 1 лимон
- 2 зуб чеснока
- несколько веточек свежего тимьяна
- оливковое масло
Как приготовить
- Очистите и мелко нарежьте чеснок, соберите листья тимьяна, очистите и порежьте грибы. Измельчите оставшуюся ветчину или куриное мясо.
- Сварите макароны.
- Нагрейте немного масла в большой сковороде, добавьте чеснок и жарьте 1 минуту до золотистого цвета. Добавьте тимьян, грибы, морскую соль и черный перец и жарьте 5-8 минут.
- Добавьте ветчину или курицу и продолжайте готовить 5 минут.
- Затем добавьте йогурт и снимите с огня.
- Слейте воду из макарон. Дайте макаронам немного остыть.
- Смешайте макароны с небольшим количеством масла, затем добавьте соус.
- Вмешайте шпинат, добавьте тертый сыр, выжмите сок лимона
- Перед подачей приправьте по вкусу.