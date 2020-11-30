Зимний салат из пасты с ветчиной: рецепт Джейми Оливера

Как часто после сытного обеда или ужина у вас остается еда? Достаточно часто. И уж тем более, когда не удалось рассчитать продукты и приготовленного действительно много. Джейми Оливер предлагает рецепт прекрасного салата из пасты, ветчины и грибов, пишет Сегодня.