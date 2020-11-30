На каких пальцах можно и нельзя носить кольца?

По кольцам на руках можно определить характер человека. А хироманты уверены, что ношение кольца на правильном пальце может привлечь в жизнь новые способности и черты характера. Некоторым людям вообще нельзя носить кольца на определенных пальцах. Узнайте, что означает ваша привычка ношения кольца.

Большой палец

Большому пальцу руки покровительствует планета Марс. Людям, которые носят кольца на этом пальце, присущи такие качества, как смелость, упорство, лидерство, умение держаться в обществе. Кольцо на большом пальце помогает развить эти качества человеку.

Хиромант Иван Громов: «На большом пальце стоит носить кольцо, если человек чувствует, что ему не хватает уверенности в себе, амбициозности, «здоровой наглости». Если человек чувствует, что топчется на месте, то стоит носить кольцо на большом пальце. Не стоит, когда человек чувствует в себе дух авантюризма, когда может куда-то легко вложить деньги. Точно не стоит носить кольцо на большом пальце тем, у кого есть проблемы с азартными играми».

Указательный палец

Те, кто носят кольца на указательном пальце долго, зачастую оказываются карьеристами. Чаще они занимают руководящие посты и прекрасно справляются с управлением подчиненными. В то же время некоторых обладателей колец на указательном пальце считают легкомысленными эгоистами, которые не умеют проявлять эмоции.

По словам хироманта, на указательных пальцах стоит носить кольцо тем, у кого не хватает лидерских качеств. Если у человека не хватает уверенности, что он может управлять людьми на руководящей должности, то ему стоит носить кольцо на указательном пальце. Не стоит, если человек авторитарного склада характера, домашним тиранам — кольцо на указательном пальце подчеркнет это качество характера.

Средний палец

Кольца на среднем пальце часто носят спокойные люди, которые знают о своих достоинствах и недостатках. Кроме того, кольцо на средний палец надевают те, кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность. По мнению хироманта, средний — палец Сатурна, а это — самая плохая планета для человека. От Сатурна к человеку приходят несчастные случаи и жизненные неурядицы. Иван Громов убежден, что средний палец лучше вообще не трогать и не надевать на него кольца, потому что индивидуальность — это достаточно размытое понятие.

Безымянный палец

Безымянный палец имеет прямую связь с сердцем, его также называют пальцем Аполлона. Он отвечает за семью человека в самом обширном понимании слова. В такую семью входят не только муж или жена, но и родители, дети и ближайшие родственники. Так что с безымянным пальцем ассоциируют прежде всего обручальные, помолвочные и венчальные кольца.

Мужчины и женщины, не связанные узами брака, могут носить кольца на безымянном пальце. Это говорит о том, что владелец оптимистично относится к жизни, рассудителен и искренен в своих намерениях.

Мизинец

Астрологи уверены, что кольца на мизинцах носят общительные люди, любители быть в центре внимания и те, у кого хорошо развиты творческие навыки. Порой такие люди могут испытывать необходимость «уйти в себя» и ищут возможность остаться наедине с собой. «Кольцо на мизинце нужно носить, если человек чувствует, что у него есть проблемы с коммуникабельностью, если он трудно сходится с другими людьми, сложно договариваться. И если есть финансовые проблемы. Палец-Меркурий отвечает за способность коммуницировать и за финансовую сторону его жизни», - утверждает специалист.